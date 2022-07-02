Нацбанк Таджикистана выпустил в обращение монеты нового образца

12:46 04.07.2022

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Они уже несколько дней в обороте



Национальный банк Таджикистана выпустил в обращение монеты образца 2022 года достоинством 50 дирамов и 1, 3, 5 сомони, сообщает пресс-служба финансового регулятора.



Отмечается, что монеты нового образца наряду с монетами ранних образцов находятся в обороте с 1 июля этого года.



В сообщении подчеркивается, что выпуск новых монет произведен "в целях обеспечения экономики денежными знаками на основе постановления Правления НБТ от 30 июня 2022 года".



Напомним, национальная валюта Таджикистана – сомони – была введена в оборот 30 октября 2000 года вместо действовавшего с мая 1995 года таджикского рубла.



В обращении находятся монеты номинальным достоинством 1 (один) дирам, 2 (два), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 25 (двадцать пять) и 50 дирамов, а также монеты достоинством 1 (один), 3 (три) и 5 (пять) сомони.



Действуют монеты серии 2001-2006 годов и монеты, отчеканенные в 2011 году и официально запущенные в обращение 2 февраля 2013 года.



Также в обращении находятся банкноты номиналом 1 (один), 3 (три), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 50 (пятьдесят), 100 (сто), 200 (двести) и 500 (пятьсот) таджикских сомони.