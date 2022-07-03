"Мировая закулиса": истоки концепции, - Константин Душенко

15:08 04.07.2022 "Мировая закулиса": истоки концепции

Главный отличительный признак "мировой закулисы" – антироссийская направленность



КОНСТАНТИН ДУШЕНКО

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела культурологии Института научной информации по общественным наукам РАН.



ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Душенко К.В. "Мировая закулиса": истоки концепции // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. No. 4. С. 178-186.



ОБЗОР

"Мировая закулиса" – одно из ключевых понятий политического языка постсоветской России. Нередко оно рассматривается как синоним "мирового правительства" (global state, world state). Однако в русскоязычном дискурсе эти понятия далеко не равнозначны.



Концепция "мирового правительства" предполагает существование наднациональной правящей элиты, прежде всего финансовой, преследующей цели, не совпадающие с целями национальных правительств. Эта концепция возникла в США в кругу правых антиглобалистов, хотя ныне разделяется и частью левых антиглобалистов.



Между тем главный отличительный признак "мировой закулисы", помимо ее тайного характера, – антироссийская направленность, вплоть до стремления расчленить Россию. Это понятие имеет вполне определенного автора. Концепция антироссийской "мировой закулисы" была сформулирована в послевоенной публицистике эмигрантского философа Ивана Александровича Ильина (1882-1954).



Происхождение



Неологизм "закулиса" возник из более раннего "закулисье", которое, в свою очередь, восходит к обороту "за кулисами". Ранний пример употребления этого оборота в переносном значении встречается в очерке Фаддея Булгарина "Философический взгляд за кулисы" (1825). Здесь развернуто уподобление мира (человеческого общества) театру, обычное со времен античности: "Загляните за кулисы большого света […]"; "За кулисами большого света я постигнул великую тайну самых тонких искателей и интригантов"[1].



Слово "закулисье", вошедшее в обиход на рубеже XIX-XX веков, чаще всего относилось к закулисной жизни театра, но употреблялось и в более широком контексте, например: "…Люди, более знающие закулисье [военного] штаба района, разъяснили дело просто"[2]. Единственный известный нам случай употребления слова "закулиса" до Ильина встречается в дневнике Зинаиды Гиппиус за январь-май 1933 года. Здесь речь идет о "закулисье" эмигрантской литературной жизни и Ходасевиче как одном из его "режиссеров": "Зная все "за-кулисы", зная, что весь Ход[асевич] – "за-кулиса" […]"[3]. Само написание "за-кулиса" указывает на то, что слово употреблено в качестве окказионализма.



В 1948-1954 гг. Ильин написал серию программных статей, адресованных членам Русского Обще-Воинского Союза (РОВС) – крупнейшей эмигрантской монархической организации. Они печатались в виде отдельных бюллетеней под заглавием "Еженедельный листок" с подзаголовком: "Только для ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ". Автор, живший в Швейцарии, отправлял свои статьи в Париж генералу Алексею фон Лампе, заместителю председателя РОВС Алексея Архангельского. Ряд статей обсуждался с фон Лампе по переписке, а затем они посылались в Брюссель Архангельскому, после чего распространялись среди членов РОВС без подписи автора. Сборник этих статей – двухтомник "Наши задачи" – генерал фон Лампе опубликовал после смерти Ильина[4]. Именно здесь появился политический термин "(мировая) закулиса". Ильин использовал его многократно, причем в двух существенно различных – хотя отчасти пересекающихся – значениях.



Два значения термина



В первом значении "мировая закулиса" – тайные пособники коммунизма и СССР. В статье "Мировой самообман" (1949) читаем: "…Умственная лень, застарелая предубежденность против России, экономическая и торговая заинтересованность, полное незнание русской истории и тайная прокоммунистическая пропаганда, ведшаяся повсюду (и коммунистами и полуреволюционной "закулисой"), затмили политическую дальнозоркость, возобладали над трезвым разумением и привели великие и малые державы к целому ряду грубых (политических, экономических и стратегических) ошибок". "Закулиса" – это "прокоммунистическая печать и полуреволюционные закулисные организации", которые делают все возможное, чтобы "отвести влиятельным политикам глаза". К подобным организациям Ильин относит "так называемый Комитет борьбы за демократию ("закулиса"!)[5]". Упомянутого здесь "Комитета" в реальности не существовало; вероятно, имелся в виду Союз борьбы за освобождение народов России, созданный в 1947 г. в Мюнхене. Эта организация, считавшая себя преемницей власовского движения, обращалась к наследию Февральской революции и выступала за демократическую федеративную Россию.



После смерти Сталина, когда на повестке дня встал вопрос о "мирном сосуществовании", Ильин резко осудил этот лозунг, увидев в нем продолжение пагубного внешнеполитического курса Франклина Рузвельта. "Рузвельт […] выслушивал кое-каких, подобранных для этого из-за кулисы, советников. […] …"Кулиса", помогавшая ему "информацией", "освещением" и тому подобными способами, втайне сочувствовала русской революции […]" ("О мирном рядомжительстве", 1954)[6]. "…Мирное рядомжительство […] состоит прежде всего в наводнении свободных стран коммунистической агентурой: эти агенты разведывают, пропагандируют, подкупают, […] организуют рабочих, соблазняют детей, невежественную молодежь и женщин, усиливают брожение в колониях, пробираются в буржуазную печать, связываются с "салонными" коммунистами […], нанимают беспринципных "ученых" и всегда состоят в тайном контакте с деятелями "мировой закулисы""[7]. Коммунизм, согласно Ильину, выработал особые формы "неуловимости", а именно: "криптокоммунизм", "салонный коммунизм" и "левую социал-демократию"; если же попытаться вывести их на чистую воду, "закулиса начинает самую отчаянную оборону "свободы", "демократии" […]"[8].



"Злобная клевета "мировой закулисы"" обрушилась на "спасителя Испании" Франко. Антикоммуниста Макартура устранили руками Трумэна, а остальные "боятся остаться в меньшинстве на выборах; боятся не угодить закулисе". Антикоммунистическую чистку сенатора Маккартни "мировая закулиса" встретила "потоком ненависти, озлобленной клеветы и личной пачкотни […], который разлился по всей "демократической" прессе Европы"[9].



Во втором значении "мировая закулиса" в "Наших задачах" – правящие круги Запада, относящиеся к России со страхом и ненавистью. Ильин, следуя в русле неославянофильства, цитируя Достоевского и Данилевского, рассуждает о коренной чуждости России и Запада (притом что "наша душа открыта для западной культуры") ("Без карьеры", 1948)[10]. Речь идет уже не о пособниках коммунизма, но об исконной русофобии Запада. Нерасчлененной православной России враждебны "народы, государства, правительства, церковные центры, закулисные организации и отдельные люди"[11]. Исключение делается (пока что) только для Соединенных Штатов, которые "инстинктивно склонны предпочесть единую национальную Россию как неопасного им антипода и крупного, лояльного и платежеспособного покупателя" ("Против России", 1948)[12].



В статье "О расчленителях России" (1949) Ильин выделяет пять категорий недоброжелателей России:



"противники – в силу слабости, опасения и неосведомленности" (соседние малые государства);

"недоброхоты – по морскому и торговому соперничеству";

"враги – из зависти, жадности и властолюбия" (главным таким врагом в "Наших задачах" выступает Германия с ее, как полагает Ильин, извечными и неустранимыми завоевательными притязаниями);

"недруги – из [религиозного] фанатизма и церковного властолюбия", т.е. католический мир;

"зложелатели – закулисные, идущие "тихой сапой" и наиболее из всех сочувствующие советским коммунистам, как своему ("несколько пересаливающему"!) авангарду"[13].



Развернутый прогноз действий "мировой закулисы" после грядущего падения большевизма содержался в статье "Что сулит миру расчленение России" (1950), занявшей целых пять выпусков "Еженедельного листка". Здесь "мировая закулиса, решившая расчленить Россию", по сути, охватывает весь Запад, не исключая "американских держав": "…Державы всего мира (европейские, азиатские и американские) […] будут соперничать друг с другом, добиваясь преобладания и "опорных пунктов"; мало того – выступят империалистические соседи, которые будут покушаться на прямое или скрытое "аннексирование" неустроенных и незащищенных новообразований (Германия двинется на Украину и Прибалтику, Англия покусится на Кавказ и на Среднюю Азию, Япония – на дальневосточные берега и т.д.)"[14]. Нации Запада видят в едином русском государстве "плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения", а потому "собираются разделить всеединый российский "веник" на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. Им надо расчленить Россию, чтобы провести ее через западное уравнение и развязание и тем погубить ее: план ненависти и властолюбия"; "мировая закулиса хоронит единую национальную Россию"[15].



Временами Запад у Ильина оказывается едва ли не столь же враждебен христианско-консервативным ценностям, как коммунизм: "Мы увидели истинное лицо Запада: сначала в советском коммунизме, потом в европейском социализме и, наконец, в том, что называется "свободным строем", в действительности руководимым из-за кулисы" ("Русскому народу необходимо духовное обновление", 1952)[16]. "Общественное мнение Запада, руководимое мировою закулисою", неспособно "отличать Россию от Советии и русских людей от коммунистов" ("Надежды на иностранцев", 1952)[17]. Как видим, и здесь "закулиса" – не пособники коммунизма, а некие исконные антирусские силы.



Наконец, в статье "Почему сокрушился в России монархический строй?" (1952) "закулиса" оказывается синонимом течений, вдохновляемых идеями Великой французской революции, чем-то вроде двухвекового республиканско-масонского заговора: "Монархическое правосознание […] было затемнено или вытеснено в широких кругах русской интеллигенции, отчасти и русского чиновничества и даже русского генералитета – анархо-демократическими иллюзиями и республиканским образом мыслей, насаждавшимися и распространявшимися мировою закулисою с самой французской революции […]"[18].



"Мировая закулиса", по Ильину, пыталась "связать государственную волю" русского государя ("О Государе", 1954), а в 1919 г. осуществила "операцию расчленения Европы". Ныне "снова идеи "свободы", "демократии" и "прогресса" связываются с планами расчленения государств", только речь идет уже о России ("Германия возрождается", 1953)[19].



Новая жизнь понятия



Цикл "Наши задачи", сколько можно судить, не стал предметом оживленного интереса в эмигрантской среде и упоминался преимущественно историками эмиграции. Идея посткоммунистической "национальной диктатуры", которая займется построением православно-корпоративного государства, во второй половине XX в. должна была восприниматься как архаическая. Конспирологический по своей сути термин "мировая закулиса" вплоть до конца 1980-х гг. не был востребован ни в эмигрантской публицистике, ни в публицистике правого крыла самиздата. Его обошел вниманием даже Игорь Шафаревич, памфлет которого "Русофобия" (1982) близко касался тех же сюжетов, что и послевоенная публицистика Ильина.



Положение изменилось лишь с появлением признаков распада СССР. Статья "Что сулит миру расчленение России" была опубликована в "Литературной России" 12 мая 1990 г., а затем в декабрьском номере журнала "Кубань" за тот же год. В 1992 г. в Москве вышел небольшой сборник статей Ильина под тем же заглавием тиражом 200 тыс. экземпляров. Год спустя цикл "Наши задачи" был полностью опубликован в России.



С этого времени "мировая закулиса" становится дежурным оборотом языка державников-патриотов всех оттенков, от монархического до сталинистского, причем, в отличие от Ильина[20], подавляющее их большинство рассматривают СССР как продолжение императорской России. В 1992 г. петербургский автор мюнхенского журнала "Вече" писал: "Мировая закулиса, развалив изнутри с помощью предателей державу, армию и экономику, взялась разваливать (тоже изнутри и сверху) и Православие – последнюю духовную скрепу, которая еще соединяет славянское население страны"[21].



В том же духе высказывался один из лидеров державно-патриотического лагеря Александр Руцкой: "Ценой огромных людских потерь и невероятных страданий русский народ сумел все же восстановить свои многовековые державные традиции, возродив после Победы 1945 года историческую преемственность Российской империи в новой государственной форме Советского Союза. Именно тогда "мировая закулиса", не на шутку испуганная перспективой национально-патриотического перерождения "коммунистической империи" СССР, приняла решение о необходимости любой ценой остановить процесс "разрастания советской угрозы". Решение это было реализовано через четыре с половиной десятилетия. В результате упорнейшей борьбы, провокаций западных спецслужб и предательства выродившейся номенклатуры Союз распался, отбросив геополитическое развитие России ко временам Ивана Грозного"[22].



В последнее десятилетие подобные взгляды высказывают уже идеологи, близкие к политическому мейнстриму.



* * *



С конца 1990-х гг. одним из синонимов "мировой закулисы", которая тайно правит Россией, стал "вашингтонский обком".



Согласно Александру Щуплову, это выражение вошло в речевой обиход после интервью Сергея Шахрая, опубликованного в газете "Сегодня" в августе 1999 г.: "…Боюсь, что решение о внутренней политике будет приниматься в вашингтонском обкоме партии. Если там решат, что России надо дальше играть в цивилизованную страну, то выборы у нас состоятся, если посчитают, что выборы опасны, то их не будет"[23]. В 2000-е гг. появилось, по аналогии, выражение "брюссельский обком", относившееся к властям ЕС.



Выражение "вашингтонский обком" заимствовано из советского анекдота, входившего в серию о кошмарных снах Брежнева и одного из американских президентов – Никсона, Картера или Рейгана. Серия строилась на абсурдном по тогдашнему времени предположении о катастрофической смене государственного строя США или СССР.



"Брежнев связался по прямому проводу с Никсоном, чтобы рассказать ему свой сон: над Белым домом развевается красный флаг! Назавтра Никсон позвонил Брежневу и рассказал ему свой сон: над Кремлем развевается красный флаг!

– Так оно и есть, – ответил Брежнев, – над Кремлем действительно развевается красный флаг.

– Да, но на том красном флаге, который я видел во сне, – сказал Никсон, – было что-то написано по-китайски!"



"Президент США Картер просыпается от кошмарного сна. Ему приснилось, что он сидит в качестве делегата на съезде КПСС, а с трибуны оратор говорит:

– В этом году хороших результатов в уборке яровой пшеницы достигли колхозники Кубанщины, Херсонщины, а также Алабамщины, Айовщины и Техасчины!"



"Рейган кричит во сне дурным голосом. Жена толкает его:

– Ронни, что с тобой?

– Понимаешь, дорогая, приснился страшный сон. Сижу я в президиуме XXVIII съезда КПСС. И вдруг председатель объявляет: "Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рональду Рейгану". А я не готов".



После крушения СССР смысл выражения "вашингтонский обком" изменился на диаметрально противоположный: в анекдоте предполагалось, что Вашингтон получает указания из Москвы; теперь же оказывалось, что Москва получает указания из Вашингтона. Источник - Россия в глобальной политике

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