Два взгляда на международные отношения и холодную войну, - Джон Джервис

15:11 04.07.2022 Два взгляда на международные отношения и холодную войну

Стремление к безопасности одного государства может привести к агрессивным действиям другое



РОБЕРТ ДЖЕРВИС

1940-2021



Профессор международных отношений и публичной политики Колумбийского университета (Нью-Йорк), классик исследований в сфере международной безопасности.



ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Роберт Джервис (1940–2021) – профессор международных отношений и публичной политики Колумбийского университета (Нью-Йорк), классик исследований в сфере международной безопасности. Один из его основополагающих трудов "Восприятие и неверное восприятие в международной политике" (Perception and Misperception in International Politics), который увидел свет в 1976 г., впервые выходит на русском языке. Книгу издает Центр анализа стратегий и технологий, ранее выпустивший другую работу автора "Почему разведка терпит неудачу: уроки революции в Иране и войны в Ираке". Мы публикуем отрывок из нового перевода, любезно предоставленный издателем. На фоне мировых событий тема, поднятая Джервисом сорок с лишним лет назад, представляется в высшей степени актуальной.



Часто в основе политических дебатов лежат разные представления о намерениях другого государства. Когда участники не осознают, что они расходятся во мнениях относительно чужих намерений, спор может быть язвительным и непродуктивным. Именно так обстояли дела в Соединенных Штатах во время дебатов по поводу теории и стратегии устрашения (deterrence). Хотя аргументы формулировались в категориях общих теорий международных отношений, бóльшая часть разногласий могла быть разрешена, если бы участники сошлись в понимании советских целей. Изучение этих дебатов высветит ключевую роль восприятия чужих намерений при принятии большинства решений и прольет свет на причины и последствия некоторых распространенных заблуждений[1].



Устрашение



Нам необязательно погружаться во все тонкости и хитросплетения теории устрашения, стоит познакомиться лишь с центральным аргументом – масштабные опасности возникают, если агрессор по умолчанию считает потенциал или решимость держав слабыми. Придя к такому выводу, агрессор обычно проверяет на прочность противников, начиная с продавливания какого-нибудь незначительного вопроса. Если (по умолчанию слабые) державы отступают, то они не только теряют нечто конкретное в данный исторический момент, но, и это более важно, – тем самым поощряют агрессора к более жесткому давлению на них в долгосрочной перспективе. Даже если обороняющиеся позже осознают свое тяжелое положение и будут готовы заплатить более высокую цену, чтобы предотвратить дальнейшее отступление, им будет трудно убедить агрессора в своей вновь обретенной решимости. Тогда остается выбор между продолжением отступления (и тем самым принесением в жертву основополагающих ценностей) или борьбой.



Чтобы избежать подобной катастрофической ситуации, государство должно демонстрировать способность и проявлять готовность вести войну. Оно не может игнорировать мелкие конфликты; вопросы, имеющие малую внутреннюю ценность, обретают показательную значимость вовне. Так, президент Кеннеди отдал приказ вывести американские ракеты из Турции в разгар кубинского ракетного кризиса, но он не согласился бы сделать это до обострения, поскольку таким образом цена за сотрудничество СССР оказалась бы слишком высокой. Многие конфликты напоминают "игру в цыпленка"[2], и, как утверждает американский экономист Томас Шеллинг, в такой игре "если кто-то действительно не собирается уступать, то, может быть, в конечном счете ему безопаснее ехать по середине дороги, чем уступать пядь за пядью, пока его не вытеснят на обочину. Это способно спасти обе стороны от столкновения". Принять предложение экономиста Кеннета Боулдинга "свернуть на объездную дорогу" и "отказаться играть в эту игру" – означает поощрить дорого обходящийся грабеж[3].



Государство зачастую должно идти на крайние меры, потому что умеренность и примирение обычно воспринимаются как проявление слабости.



Даже если государство готово согласиться на урегулирование, предполагающее некоторые уступки, оно имеет основания опасаться, что другая сторона ответит не уступками, а удвоенными усилиями, чтобы добиться его дальнейшего отступления. (Пока другая сторона считает, что государство готово отступить еще дальше, она будет отказываться от предложений данного государства, даже если это может грозить срывом переговоров.) Например, незадолго до приказа о нападении на французский флот в гавани Орана в июле 1940 г. британский кабинет решил не делать французам предложения, которое, будь оно принято, обеспечило бы англичанам лучший исход, чем открытие огня. Он аргументировал это тем, что предложение "не было включено в первоначально предложенные альтернативы, и мы не должны продвигать его сейчас, так как это будет выглядеть как послабление"[4].



Опасение, что уступки могут быть восприняты как указание на возможность одержать верх в "игре в цыпленка", не позволяет государству делать шаги, которые могли бы положить конец конфликту. Так, в конце Русско-японской войны, японский государственный деятель ответил на британское предложение посреднической дипломатической инициативы: "Это почти безумие, поскольку "партия войны" в России сразу усмотрит в этом признак слабости и укрепится в своей решимости продолжать войну". В свою очередь, президент Джонсон считал, что наиболее веским аргументом против прекращения бомбежек Северного Вьетнама было то, что Ханой мог прийти к выводу о слабеющей решимости США. Даже вежливость опасна, потому что агрессоры зачастую неверно истолковывают ее. Например, за два дня до нападения Германии на Польшу Чемберлен послал в Берлин ноту, в которой, по его мнению, ясно выражалась решимость его страны воевать. Но впечатление, отраженное в записках генерала Гальдера, было совсем иным. Письмо Чемберлена в них "примирительное. Попытка найти modus vivendi. …Достойный тон. …Лицо должно быть спасено. Англия дает гарантию, что Польша будет участвовать на конференции. …Общее впечатление – Англия "мягка" в вопросе о крупной войне"[5].



Это не значит, что государство никогда не должно менять свою позицию. Иногда следует признать превосходство противной стороны. Законные жалобы могут быть обозначены и разрешены, хотя необходимо позаботиться о том, чтобы противник понимал, что именно движет действиями государства. В других случаях могут быть организованы честные торги. Временами приходится идти на уступки, чтобы заставить другого согласиться. Используется и кнут, и пряник, ведь дружба другой стороны не может быть получена с помощью беспричинных уступок. Как выразился в своем знаменитом меморандуме английский дипломат Эйр Кроу: "Есть одна дорога, которая… не приведет безусловно к сколь-либо постоянному улучшению отношений с какой-либо державой, тем более с Германией, и от которой поэтому следует отказаться: это путь, вымощенный благожелательными британскими уступками – уступками, сделанными без убежденности в их справедливости или в том, что они будут компенсированы эквивалентными встречными шагами"[6].



Оборотной стороной медали является то, что при благоприятном раскладе сил твердость может сдерживать агрессию. Сочетание высоких издержек войны, малой вероятности победы агрессора и ценности, которую агрессор придает сохранению уже приобретенного, приведет даже минимально рациональное государство к воздержанию от экспансионистского нападения. Агрессор не ударит в заблуждении, что противоположная сторона планирует нападение, поскольку знает, что она лишь обороняется. Таким образом, как только он поймет, что обороняющегося нельзя запугать, то попытается достичь желаемого мирными средствами – с помощью сотрудничества. В дополнение к своему аргументу, приведенному выше, Кроу утверждал, что в период, последовавший за успешным проявлением англо-французской твердости в первом марокканском кризисе (1905–1906), "наши отношения с Германией, если и не совсем сердечные, по крайней мере, были практически свободны от всех симптомов прямых трений, и создается впечатление, что Германия дважды подумает, прежде чем даст сейчас повод для новых разногласий. Она будет поощрена, встретив со стороны Англии неизменную вежливость и внимание ко всем вопросам, представляющим общий интерес, а также быстрый и твердый отказ заключать какие-либо односторонние сделки или соглашения и самую непреклонную решимость отстаивать британские права и интересы во всех частях земного шара"[7]. С небольшими коррективами в формулировках этот анализ можно было бы применить к изменениям в поведении СССР, которые последовали за твердой позицией Америки в Карибском кризисе.



В этом отношении мир тесно взаимосвязан. То, что происходит по ту сторону, влияет на эту, поскольку каждое государство тщательно изучает поведение других, прощупывая интересы, сильные и слабые стороны. Как сказал министр иностранных дел Германии во время марокканского кризиса 1905 г.: "Если мы безропотно позволим другим наступать нам на ноги в Марокко, мы поощрим повторение этого акта повсюду"[8].



Эта точка зрения часто основывается на убеждении, что цели другой стороны безграничны. Так, писатель Роберт Бутов перефразирует довод государственного деятеля Японии (в том числе занимавшего пост премьер-министра – Прим. ред.) Хидеки Тодзе в сентябре 1941 г.: "Истинная цель Соединенных Штатов – господство на Дальнем Востоке. Следовательно, уступить в одном вопросе означало бы поощрять другие требования до тех пор, пока не будет конца уступкам, требуемым от Японии". Тодзе согласился: "Отношения между Японией и Соединенными Штатами не оставляют места для улучшения ситуации посредством вежливости и доброй воли. Скорее… такие примирительные отношения усугубили бы положение дел". Такую позицию впоследствии красочно сформулировал советский лидер Никита Хрущев: "Хорошо известно, что если кто-то пытается умилостивить бандита, отдав ему сначала кошелек, потом пальто и так далее, то бандит от этого не станет милосерднее, не перестанет заниматься своим бандитизмом. Наоборот, он станет еще более наглым"[9].



В менее радикальной версии другая сторона рассматривается как не имеющая плана, но оппортунистически надеющаяся продвинуться в направлении наименьшего сопротивления. Лорд Пальмерстон призывал к твердости в отношениях с США по поводу незначительного спора: "Ссора с Соединенными Штатами …нежелательна …но в общении с вульгарно настроенными хулиганами, а таковыми, к сожалению, являются жители Соединенных Штатов, ничего не добьешься, подчинившись оскорблению и несправедливости; напротив, уступка произволу только поощряет совершение другого, более масштабного произвола – такие люди всегда стараются проверить, как далеко они отважатся зайти; и, встретив сопротивление внушительного характера, обычно останавливаются, обнаружив, что не могут идти дальше"[10].



Модель спирали



Критики теории устрашения предлагают то, что на первый взгляд кажется контрастирующим с общей теорией международного влияния. Корни того, что можно назвать спиральной моделью, уходят в анархическое устройство международных отношений. Основная проблема заключается не в налагаемых человеческой психологией ограничениях рациональности и не в недостатках человеческой натуры, а в правильном понимании последствий бытия в гоббсовском естественном состоянии. В таком мире без суверена каждое государство защищено только своей собственной силой. Более того, государственные деятели понимают, что, даже если другие в настоящее время не вынашивают агрессивных замыслов, нет никакой гарантии, что они не сделают этого позднее[11].



Например, лица, принимающие решения (и особенно военное руководство), беспокоятся о самых невероятных угрозах. В 1933 г., хотя британские сухопутные войска настаивали, что о войне с Францией не может быть и речи, представители военно-воздушных сил и флота считали иначе. Морис Хэнки, влиятельный секретарь Комитета имперской обороны, в итоге согласился с последними, его подчиненный отметил: "Мнение Хэнки таково, что мы не можем полностью игнорировать Францию – времена меняются и политика с ними; в прошлом тому есть много примеров, и изменения могут быть молниеносными". За год до этого ВМС США провели в Тихом океане учения, в которых предполагаемым противником была англо-японская коалиция. В 1920-е гг. единственный военный план Канады "утверждал, что главная внешняя угроза безопасности страны заключается в возможности вторжения Вооруженных сил США", и глава канадской военной разведки руководил разведывательными операциями в районах Портленда и Сиэтла. В 1929 г. Соединенные Штаты разработали план войны с Великобританией "Basic War Plan Red", спровоцированной англо-американским торговым соперничеством. И, прежде чем вы засмеетесь, следует отметить, что в течение многих лет историки уверенно утверждали, что Фридрих Великий был параноиком, полагая, что Семилетней войне предшествовал направленный против Пруссии иностранный заговор. Однако рассекречивание самых тайных архивов показало, что опасения Фридриха были на самом деле оправданны[12].



Отсутствие суверена в международной политике позволяет вести войны и делает безопасность дорогостоящей.



Осложнения создает тот факт, что большинство средств самозащиты одновременно являет собою угрозу другим[13]. Руссо хорошо сформулировал основную мысль: совершенно верно, что для всех людей было бы идеально всегда пребывать в мире. В крайних случаях государства, которые ищут безопасности, могут полагать, что лучший, если не единственный, путь к этой цели – нападение и экспансия. То, что перестает расти, начинает гнить, считали русские цари, японские руководители перед Первой мировой войной пришли к выводу, что альтернативой увеличению их господства в Азии было пожертвовать "самим своим существованием", а некоторые ученые утверждали, что германский экспансионизм перед Первой мировой войной коренился в желании справиться с опасностью, исходящей от могущественных соседей[14]. После Первой мировой войны французы придерживались несколько более мягкой версии этого убеждения. Осознавая, что после войны она стала самым сильным государством на континенте, Франция чувствовала, что должна еще больше увеличить свою мощь, чтобы обеспечить защиту от Германии, восстановление которой после разрушений военного времени могло когда-нибудь привести ее к попытке отменить итоги 1918 года. Эта точка зрения особенно популярна, если государство считает, что другие стороны также пришли к выводу, что и стремление к защите, и стремление к обретению ценностей указывают на одну и ту же политику экспансионизма.



Стремление к безопасности может привести к агрессивным действиям и в случае, когда государство либо задает очень высокую планку безопасности, либо чувствует угрозу от других сильных государств. При этом американский политолог Натан Лейтес утверждал, что "Политбюро… считает, что сама его жизнь… остается под угрозой до тех пор, пока существуют главные враги. Их полное поражение – это чистая необходимость выживания". Подобный взгляд может корениться как в опыте, так и в идеологии. В 1946 г. Джордж Кеннан писал в своей "Длинной телеграмме": "Изначально это было чувство незащищенности аграрных народов, живущих на обширных открытых территориях по соседству со свирепыми кочевниками"[15].



Даже в менее экстремальных ситуациях оружие, приобретенное для обороны, может быть использовано для нападения. Экономическая и политическая готовность, направленная на удержание того, что есть у одного, способна создать потенциал для захвата территории у других. То, что одно государство считает страховкой, другое будет рассматривать как угрозу – особенно это касается великих держав. Любое государство, имеющее интересы во всем мире, обладающее властью, не может не угрожать другим. Как отмечал адмирал Мэхэн перед Первой мировой войной, если Британия будет обладать флотом, достаточным для защиты своих торговых путей, она также обретет возможность отрезать Германию от моря[16]. Таким образом, даже в отсутствие конкретного конфликта интересов между Англией и Германией безопасность первой страны требовала, чтобы последняя была лишена важного аспекта статуса великой державы.



Когда государства ищут способ защитить себя, они получают и слишком много, и слишком мало. Слишком много – потому, что обретают возможность осуществлять агрессию; слишком мало – потому что находящиеся под угрозой другие страны расширят свой арсенал и тем самым снизят безопасность защищающихся.



Если требования к нападению и обороне не различаются по характеру или количеству, защищающаяся держава будет стремиться занять военную позицию, напоминающую позицию агрессора. По этой причине другие не в состоянии объективно судить по вооруженным силам и приготовлениям данной державы, является ли она действительно агрессивной, и, соответственно, склонны предполагать худшее. Намерения других рассматриваются как соизмеримые с их возможностями: то, что они могут сделать во вред, они сделают (или сделали бы при случае). Поэтому, чтобы быть в безопасности, держава должна приобретать столько оружия, сколько может себе позволить[17].



Однако поскольку обе стороны подчиняются одним и тем же императивам, попытки повысить безопасность, демонстрируя твердость и накапливая больше вооружений, будут обречены на провал. Ранее мы цитировали мнение Пальмерстона о том, что, когда имеешь дело с "вульгарно настроенными хулиганами" вроде американцев, "уступка произволу только поощряет совершение другого, более масштабного произвола". В дискуссии несколькими годами ранее президент США Джеймс Полк выразил то же мнение, утверждая, что "если Конгресс будет ошибаться или колебаться в своем курсе, Джон Булль[18] немедленно станет высокомерным и более настойчивым в своих требованиях" и что "такова была история Британской нации во всех ее соперничествах с другими державами за последние двести лет"[19]. Эти схожие убеждения порождают несовместимые стратегии, которые не отвечают интересам ни одной из сторон.



Оглядываясь назад, принимающие решения лица иногда признают нежелательные последствия своих действий. Лорд Грей, британский министр иностранных дел до Первой мировой войны, так вспоминал дипломатию того периода: "Наращивание вооружений, предназначенное подводить каждую нацию к осознанию своей силы и создавать ощущение безопасности, не производит этих эффектов. Напротив, оно порождает сознание силы других народов и чувство страха. Страх приводит к подозрению, недоверию и всевозможным недобрым фантазиям, пока каждое правительство не почувствует, что было бы преступным и предательским по отношению к своей собственной стране не принимать всех мер предосторожности, тогда как каждое правительство рассматривает всякую меру предосторожности любого другого правительства в качестве свидетельства враждебных намерений"[20].



Ретроспективный взгляд немецкого канцлера был схожим: "Игнорируя тот факт, что в существующей расстановке сил любой крупный сдвиг между великими державами Европы неизбежно должен затронуть весь мир, эти державы были сосредоточены только на росте своей собственной мощи".



Есть примеры, когда государства предупреждали других об опасных последствиях политики безопасности. Так, Рамзи Макдональд сказал японскому послу, что "Японии следует быть очень осторожной, чтобы в стремлении к собственной безопасности она не нарушала чувства безопасности других наций". Но подобное редко проясняет позицию государства[21].



Непреднамеренные и нежелательные последствия действий, направленных на защиту, составляют дилемму безопасности, которую британский историк Герберт Баттерфилд рассматривает как "абсолютное затруднение… лежащее в самой геометрии человеческого конфликта. Вот основной шаблон для всех повествований о человеческом конфликте, какие бы другие шаблоны ни накладывались на него позже". С этой точки зрения центральной темой международных отношений является не зло, а трагедия. Государства часто разделяют общие интересы, но происходящее не позволяет им создать взаимовыгодную ситуацию. Этот взгляд контрастирует со школой реализма, представленной американскими учеными Хансом Моргентау и Рейнгольдом Нибуром, которые рассматривают стремление к власти как продукт инстинктивной воли человека к доминированию над другими. Как добавляет сам автор концепции "дилеммы безопасности" Джон Герц, "заблуждением является вывод из осмысления универсального явления "конкуренция за власть", что существует такое понятие, как "инстинкт власти". В основном это лишь инстинкт самосохранения, который в порочном круге дилеммы безопасности приводит к соперничеству за всевозрастающую мощь"[22].



Гонка вооружений – наиболее очевидное проявление этой спирали. Соперничество за колонии в конце XIX века подпитывалось дилеммой безопасности. Даже если все государства предпочли статус-кво разделению невостребованных территорий, каждое из них также выбрало экспансию риску быть исключенным из противостояния. Стремление к безопасности иногда приводит к ослаблению потенциальных соперников – ход, когда, пытаясь предотвратить угрозу, сам становишься угрозой для других. Например, поскольку французские государственные деятели опасались попыток Германии вернуть позиции, утерянные в Первой мировой войне, они пришли к выводу, что Германия должна оставаться слабой. Однако результатом их непреклонной политики стало возрастающее неприятие немцами своего нового положения и, следовательно, уменьшение долгосрочной безопасности Франции[23].



Наконец, дилемма безопасности может не только создавать конфликты и напряженность, но и провоцировать войну. Если каждая сторона считает, что напавшее первым государство обретет решающее преимущество, то даже государство, удовлетворенное статус-кво, может начать войну из страха, что альтернативой этому будет не мир, а нападение противника. И, конечно, если каждая сторона знает, что другая осознает преимущества нанесения удара первой, то и незначительные кризисы, скорее всего, закончатся войной. Это было одной из непосредственных причин Первой мировой войны, и современные военные эксперты затратили много сил и средств, чтобы избежать возвращения подобных дестабилизирующих стимулов.



Если большую часть теории устрашения можно рассматривать в терминах "игры в цыпленка", то теоретиков спирали больше впечатляет актуальность дилеммы заключенного[24]. Понимая, что в силу неприемлемых издержек войны нынешняя ситуация не вполне схожа с данной дилеммой, они все же считают, что основной характеристикой современной мировой политики является следующее: если каждое государство будет преследовать свои частные интересы с узким пониманием рациональности, то все государства окажутся в худшем положении, чем если бы они сотрудничали. Сотрудничество не только привело бы к более высокому уровню общей выгоды (что не имеет никакого значения для эгоистичного актора), но и улучшило положение каждого отдельного актора в условиях меньшей конфликтности. Такая взаимозависимость государств не отличается от предлагаемой теоретиками устрашения: либо государства сотрудничают друг с другом, и в этом случае все получают значительные выгоды, либо они вступают в конфликт, и все несут потери.



Второй важный момент дилеммы заключенного заключается в том, что соглашения о сотрудничестве вряд ли достижимы путем принуждения. Угрозы и враждебная позиция противника, скорее всего, приведут к противодействию, а в итоге – к ухудшению положения обеих сторон.



Если государства хотят продвигать ключевые интересы, не подвергая свою безопасность неоправданному риску, они должны использовать и развивать изобретательность, доверие и соответствующие институты. Источник - Россия в глобальной политике

