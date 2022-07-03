Москва и Пекин жестко отделили шпионаж от политики, - Владимир Скосырев

15:18 04.07.2022

Аресты ученых в Новосибирске не влияют на отношения России и Китая

Владимир Скосырев

3.07.2022



Вашингтон внес еще пять китайских компаний в черный список по торговле за то, что они якобы поддерживают военную машину России. Министерство торговли США утверждает, что компании поставляли материалы организациям РФ до 24 февраля и продолжают это делать. МИД КНР не подтвердил и не отверг обвинений. По мнению эксперта, сведения об арестах двух новосибирских ученых по обвинению в передаче Китаю секретов воспринимаются в Пекине спокойно. Он не предпринимал усилий, чтобы облегчить участь исследователей.



Черными списками ведает Минторговли США. Внесение в список означает, что поставщики должны получить лицензию ведомства до того, как отправят продукцию зарубежным фирмам.



Ранее, как передает Reuters, американские чиновники говорили, что Китай в целом соблюдает введенные ограничения. Но, как заявил помощник министра торговли Розман Кендлер, "мы не поколеблемся и будем действовать независимо от того, где находится организация, нарушающая закон США".



Помимо пяти китайских фирм наказанию подверглись организации в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Узбекистане, Сингапуре, Британии и Вьетнаме.



На брифинге представителю МИД Китая Чжао Лицзяну был задан вопрос, делает ли Китай военные поставки России. Чжао не дал прямого ответа на вопрос, но повторил, что Китай выступает против санкций США против России. Ни одна третья сторона не должна вмешиваться в сотрудничество Китая с Россией. В свою очередь, китайское посольство в Вашингтоне заявило, что Китай не предоставлял военной помощи России и Украине. Санкции, указало посольство, нарушают международное право, и Пекин предпримет необходимые меры, чтобы защитить права китайских фирм.



Одной из таких фирм, возможно, стала Highlander Digital Technology Co, зарегистрированная в мегаполисе Шэньчжэнь. Она работает в сфере электронной навигации, а также в создании систем слежки на морях. Дочка фирмы в Гонконге – один из главных поставщиков инструментов для гидрографии, карт океанов. Как следует из сообщения газеты South China Morning Post, сведений о том, что Highlander имеет бизнес в России, нет. Фирму подвела самореклама. 24 февраля, через несколько часов после того как Россия начала специальную военную операцию, эта китайская структура на форуме инвесторов в Шэньчжэне объявила, что ее системы слежения могли помочь подводным лодкам, кораблям и аквалангистам России проникать в украинские воды. Вот фирма и угодила в американский черный список.



Впрочем, Highlander может утешаться тем, что под удар американского Минторга попали также такие солидные структуры, как Институт автоматики в Шэньяне Китайской академии наук и Исследовательский институт инжиниринга государственной судостроительной корпорации.



Обоснованы претензии Вашингтона к китайским фирмам или нет, для ряда российских ученых – специалистов в сфере чувствительных технологий тема связей с Китаем приобрела трагический оборот. Как передала "РБК", умер задержанный ФСБ в Новосибирске ученый Дмитрий Колкер. Ученого подозревают в передаче Китаю сведений, содержащих государственную тайну, – это считается госизменой. У Колкера была четвертая стадия рака, его перевезли в СИЗО "Лефортово" из больницы.



Колкер заведовал лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ). Он не проводил исследований по закрытой тематике в этом вузе, сообщили в НГУ Интерфаксу. У Колкера диагностировали четвертую стадию рака. Он не мог питаться самостоятельно. 30 июня его задержали в больнице и доставили в московское СИЗО. 2 июля его снова госпитализировали. Он скончался в больнице.



"Сегодня ночью папы не стало. Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти. Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьей. Но я точно знаю, он до последнего чувствовал, что все мы с ним", – написала дочь физика Алина Миронова на своей странице в сети "ВКонтакте".



Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий понятие госизмены. В статью 275 УК РФ о государственной измене предлагается включить новый состав преступления – "переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ".



Как передал Reuters со ссылкой на ТАСС, Колкера обвиняли в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Он выступал с лекциями на международной конференции в Китае.



Издание Academ.info со ссылкой на источник в РАН писало, что впоследствии был также задержан и отправлен в "Лефортово" 75-летний профессор НГУ и Новосибирского государственного технического университета, специалист в области динамики вязкого газа Анатолий Маслов. Его подозревают в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуком. По данным источника издания "Родные берега", Маслову вменяют государственную измену (ст. 275 УК).



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Я не могу говорить про это конкретное дело. Но не только в России обвиняют ученых в сотрудничестве с китайскими спецслужбами – либо в написании аналитических материалов, либо в чтении закрытых лекций. При этом ученые могут не заниматься закрытой темой непосредственно, но делиться своими оценками, исходя из прошлого опыта или из общения в научных кругах. Таких дел много по всему миру, но у нас они продолжаются практически ежегодно. С начала 90-х годов в России случалось дел, связанных с китайцами, по несколько в год. Квантовая технология имеет значение и в гражданской, и в военной сфере. Главные конкуренты – США и КНР, но Россия тоже считается сильной в этой области".



Что касается влияния арестов российских ученых на отношения Москвы и Пекина, то никаких последствий не будет. Китайцы этого как бы не замечают и не предпринимали никаких попыток вызволить тех, кто с ними был связан, заключил Кашин.