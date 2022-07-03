В Казахстане отметили День Достоевского

18:34 04.07.2022 Степная душа Федора Достоевского, или как Казахстан описали в мировой литературе



Достоевский в Казахстане. Фото: Zakon.kz



2 июля – День Достоевского, классика мировой литературы, великого русского писателя. К Казахстану творчество Достоевского имеет прямое отношение, о чем и предлагает вспомнить Zakon.kz.



Дата празднования Дня Достоевского (2 июля) связана с самым известным романом писателя "Преступление и наказание" – его события начинаются именно в июле. Потому-то российский город Санкт-Петербург, где писатель и создал этот свой самый известный, наверное, роман, инициировал проведение праздника. Но праздник почти сразу же вышел за рамки города. По данным ЮНЕСКО, Федор Михайлович Достоевский является одним из самых читаемых писателей в мире. Многие иностранцы учат русский язык только для того, чтобы прочитать его книги в оригинале.



К Казахстану творчество Достоевского имеет прямое отношение. Почти пять лет Достоевский прожил на казахстанской земле – в городе Семипалатинске, сейчас Семее. Он прибыл сюда в 1854 году после омской ссылки. Впрочем, этот факт сейчас известен каждому казахстанскому школьнику. И любой мало-мальски образованный казахстанец может рассказать и историю дружбы Федора Михайловича с великим казахским просветителем, этнографом и путешественником Шоканом Уалихановым.



Насколько глубокий след оставил Казахстан в творчестве Достоевского?



Этот вопрос мы адресовали директору Дома-музея Достоевского в Семее Ирине Соловьевой. Музей вошел в список 100 сакральных объектов Казахстана, он расположен в доме, где жил писатель во время ссылки в 1857-1859 годах после венчания с Марией Исаевой. Открытие его состоялось в 1971 году и было приурочено к 150-летию писателя. Сейчас музей – одна из ярчайших достопримечательностей региона, здесь всегда есть посетители. В мире существует семь музеев, посвященных литературному таланту Достоевского, и только один находится вне границ России, в казахстанском Семее.



В ответ Ирина Анатольевна процитировала самого Федора Михайловича:



"В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, попадаются изредка маленькие города, с одной-двумя тысячами жителей, похожие более на хорошее подмосковное село, чем на город".



Именно таким описанием Семипалатинска середины позапрошлого века начинаются "Записки из Мертвого дома", одно из значительнейших творений Достоевского.



Это одно из первых описаний казахских земель в мировой литературе, если не считать, конечно, путевых заметок Марко Поло и других зарубежных путешественников, побывавших в наших краях во времена Великого шелкового пути.



В пору, когда создавались "Записки…", Достоевский и вернулся в литературу. Символично для нас, что его возвращение в литературный мир совпало с таким своеобразным нанесением Казахстана на литературную карту мира.



Пять лет, прожитых в Семипалатинске, были, пожалуй, самыми напряженными в жизни Федора Михайловича. Он приехал сюда, оглушенный каторгой, одинокий, растерянный, с неопределенными планами возвращения в настоящую жизнь, планами, в осуществление которых верилось с трудом. Семипалатинск, особая атмосфера города, встречи с замечательными людьми, в числе которых и Петр Семенов, позже Семенов-Тян-Шанский, и Шокан Уалиханов побудили Достоевского вернуться к делу жизни – литературному творчеству. После длительного перерыва именно здесь, в Семипалатинске, он начинает работу над "Записками из Мертвого дома", создает повести "Дядюшкин сон" и "Село Степанчиково и его обитатели".

Директор Дома-музея Достоевского в Семее Ирина Соловьева



Насколько повлиял Казахстан на Достоевского – вопрос, который все еще будоражит умы казахстанских и российских литературоведов, историков, краеведов. Все сходятся в одном – казахская земля не оставила его равнодушным. Здесь он встретил свою любовь – Марию Исаеву. И здесь Достоевский открыл для себя иную вселенную – Азию. Степные просторы Прииртышья, дикие и неисследованные, не пугали, а притягивали писателя. Все, что связано со степью, приобрело для него тогда значение вольной, свободной жизни:



"Все для меня здесь было дорого и мило: и яркое, горячее солнце на бездонном небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Вглядываешься далеко и разглядишь, наконец, какую-нибудь бедную обкуренную юрту какого-нибудь байгуша: разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то хлопочет со своими двумя баранами. Все это бедно и дико, но свободно", – еще одна цитата из "Записок" Федора Михайловича.



По словам Ирины Соловьевой, наблюдения и впечатления Достоевского о Степи переросли в глубокий интерес к ее культуре, истории, быту. И неслучайно весь комплекс своих представлений об азиатском Востоке в это время русский писатель обозначил словом "Степь".



Самим понятием, поданным с большой буквы, он как бы подчеркивал специфику Степи, которая раскрылась ему как особый, своеобразный и сложный мир, где по своим законам живет самобытный и вольнолюбивый народ. Лежащий на границе Западной Сибири и Степи Семипалатинск поразил его причудливым сочетанием европейской и азиатской культур. Это был крупный торговый центр, куда стекались десятки караванов из Средней Азии, Индии и Китая.

Ирина Соловьева



"Здесь уже начало киргизской Степи, – делился Достоевский своими впечатлениями с братом. – Город довольно большой и людный. Азиатов множество. Степь открытая. Лето длинное и горячее, зима короче, чем в Тобольске и в Омске, но суровая. Растительности решительно никакой, ни деревца – чистая степь. В нескольких верстах от города бор, на многие десятки, а может быть и сотни верст. Здесь все ель, сосна, да ветла, других деревьев нету. Дичи тьма. Порядочно торгуют, но европейские товары так дороги, что приступу нет. Как-нибудь напишу тебе о Семипалатинске подробнее, он стоит того…"



Однако если литературный путь писателя в этом городе возродился, он вовсе не был легким.



Достоевский переживал из-за того, что повесть "Село Степанчиково и его обитатели" из цикла семипалатинских повестей прошла практически незамеченной. Писатель отмечал, что "в ней цензура и двух слов не вымарает". Так оно и оказалось. Но стремление к полной внешней благонадежности и привело к тому, что читающей публикой "Село Степанчиково" было принято весьма равнодушно. Читатели-современники не заметили, что небрежно и мельком нарисованная идиллия мужичьего житья под управлением доброго помещика только прикрывает яростную антикрепостническую внутреннюю направленность повести.

Ирина Соловьева



Вот таким было влияние Казахстана на творчество Достоевского – явным, бесспорным для исследователей и ценителей творчества писателя, внимательно вчитывающихся в его произведения и понимающих, какое высокое место в его жизни занимали Семипалатинск и Казахстан.



А в эпилоге "Преступления и наказания" Достоевский казахскую степь описал и вовсе неким подобием рая.



"С другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернели кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его…" (Ф.М. Достоевский)



В Семипалатинске писатель начинает интересоваться другими культурно-историческими и национально-религиозными реалиями. Этот интерес усиливался под непосредственным влиянием казахского ученого-просветителя Шокана Уалиханова. В музее Достоевского в Семее много интересных экспонатов, рассказывающих посетителям о дружбе Достоевского и Уалиханова. Дружбе, а не простом приятельстве или шапочном знакомстве.



Дружба Достоевского с Уалихановым имела огромное значение для них обоих и оставила глубокий след в их духовном мире. Деятельность Уалиханова положила начало подлинному взаимообогащению и эффективному взаимодействию русской и казахской культуры. Шокан Уалиханов творчески воспринял идейное духовное наследие двух народов. Большой интерес для истории представляет переписка Достоевского и Уалиханова. Есть еще немало неизученных материалов, нераскрытых проблем. В частности, мало исследований о связях произведений Федора Михайловича с казахской литературой.

Директор Дома-музея Достоевского в Семее



В музейном дворике стоит бронзовая композиция работы московского скульптора, изображающая историка-фольклориста Шокана Уалиханова и Федора Достоевского. Скульптор Элбакидзе создал композицию по реальному фотоснимку 1859 года, где два друга были запечатлены в момент встречи. Уалиханов в это время направлялся из очередной экспедиции в Омск, а Достоевский уже имел на руках разрешение покинуть место ссылки…



Об этой дружбе в прошлом году сняли фильм "Весь ваш Федор Достоевский": именно так писатель, философ и мыслитель подписывал свои письма. Работала над фильмом интернациональная команда. Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге, Семее, Омске, Москве. Фильм документальный, по форме – поэтическое художественное кино.



Сам Федор Михайлович называл Шокана Уалиханова своим другом и говорил, что любит его как брата. Влечение Шокана Уалиханова к наукам и желание просвещать свой народ были очень близки сердцу Достоевского… Ему симпатичен сам внутренний порыв человека, желающего изменить мир к лучшему. Его энергия и харизма привлекают Достоевского не только как человека, но и как писателя. И он наделяет качествами Шокана главного героя своего романа "Подросток". А отчима подростка Версилова – идеями, которые проповедует Шокан: верой в рассудок, способный остановить человека перед возможным преступлением. Также была близка Достоевскому идея евразийства, которой горел молодой ученый Уалиханов. Мы хотели показать в фильме, как проходило взаимообогащение Достоевского и Уалиханова, которое сложно переоценить.

Режиссер Константин Харалампидис



Вот такой он, наш Достоевский, казахстанский. Семей же стал своеобразной пограничной вехой в его жизни и творчестве, исключительно важным и значительным местом в судьбе. Впрочем, тут русская и казахская культура взаимодополняют друг друга – на рубеже культур, во взаимодействии и рождаются великие люди, идеи, проекты…



Казахстанский академик Алкей Маргулан определил это взаимодействие такими словами: "Семипалатинску повезло, что его история часто связана с именами выдающихся личностей: такие гении, как Достоевский и Чокан Уалиханов, на протяжении столетия рождаются один раз…".



Альберт Ахметов Источник - Zakon.kz

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