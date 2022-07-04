Иран вступил в войну скидок с Россией на рынке Китая, - НГ

21:27 04.07.2022 Подсанкционные Москва и Тегеран борются за покупателя, предоставляя нефть с существенным дисконтом

Ольга Соловьева

04.07.2022

Иранской нефти предстоит конкурировать с российской за азиатские рынки.

Несмотря на новые витки антироссийских санкций, ряд стран продолжает наращивать покупки нефти из РФ. В результате другим поставщикам, тоже испытывающим санкционные проблемы, приходится увеличивать скидки на свою нефть, чтобы вступить в конкуренцию с Россией. В частности, этим занялся Иран после того, как Россия заметно нарастила поставки сырья в Китай. Ведь пока что российская нефть марки Urals за счет скидок выглядит привлекательней для покупателей из Азии. Эксперты заявляют, что наличие дисконта будет и дальше обеспечивать продажи российской нефти, причем сам размер скидки вполне может увеличиваться без особых потерь для бюджета РФ – особенно в том случае, если мировые цены на нефть продолжат расти. Идея стран G7 установить потолок цен на российскую нефть может, наоборот, увести котировки "в стратосферу", прогнозируют западные аналитики.



Дисконты на российскую нефть помогают РФ продавать сырье и заставляют другие страны также снижать цены. В частности, Иран вынужден увеличивать размер дисконта на экспортируемую нефть из-за конкуренции с Россией на ключевом для обеих стран рынке – в Китае, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, в настоящий момент такие сорта иранской нефти, как Iranian Light и Iranian Heavy, продаются примерно на 10 долл. за баррель дешевле фьючерсов на Brent против дисконта в 4–5 долл. за баррель до начала событий в Украине. В результате цена иранской нефти примерно сопоставима с ценой контрактов на поставки российской Urals в августе.



Агентство при этом подчеркивает, что Китай стал одним из ключевых импортеров российской и иранской нефти после того, как эти страны подпали под западные санкции. "Восстановление экономической активности в КНР после коронавирусных локдаунов обещает активный рост спроса на топливо. Это приводит к конкуренции между Ираном и Россией в Китае", – отмечает Bloomberg.



Некоторые аналитики считают, что российская нефть уже вытеснила часть иранских поставок, так как Urals сопоставима по своим характеристикам с иранскими сортами.



КНР действительно за последние месяцы существенно нарастила импорт российской и иранской нефти. По оценкам Kpler (учитываются данные трейдеров), Иран в мае и июне экспортировал свыше 700 тыс. баррелей нефти в сутки (б/с) в КНР, тогда как в январе – менее 600 тыс. б/с. И при этом в мае и июне Поднебесная импортировала из РФ свыше 1,1 млн б/с, тогда как в январе этого года – около 920 тыс б/с, следует из данных Kpler.



Между тем африканские страны заметно снизили поставки в КНР на фоне конкуренции Ирана и России. "Потоки нефти из Западной Африки в прошлом месяце составляли в среднем 642 тыс. б/с, что является самым низким уровнем с ноября 2013 года", – отмечает старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се.



Другие нефтяные игроки также отмечают снижение спроса на свое сырье. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров сообщало, что иракская нефть сорта Basrah Medium (по долгосрочным контрактам) или Basrah Heavy (на спотовом рынке) в текущем торговом цикле не нашла ни одного покупателя на азиатском рынке. При этом раньше на нефть из Ирака всегда находились покупатели в Индии и Китае, однако в этом торговом цикле они переориентировались на поставки из России.



При этом еще до недавнего времени российское черное золото конкурировало с поставками из Саудовской Аравии. Так, по итогам мая объем поставок российской нефти в Китай составил 8,42 млн т, или почти 2 млн б/с, а Саудовская Аравия в мае импортировала в КНР 7,82 млн т, или 1,84 млн б/с, следовало из данных Главного таможенного управления Китая. Для сравнения: еще в апреле Китай потреблял 2,17 млн баррелей саудовской нефти в сутки.



СМИ также сообщали, что в июле азиатские рынки скорее всего получат меньше нефти из Саудовской Аравии из-за роста цен.



Так, в начале июня Саудовская Аравия объявила, что повысит цены на нефть для большинства регионов. В частности, флагманская нефть Arab Light будет продаваться азиатскому покупателю с премией в 6,5 долл. за баррель к эталонному сорту Brent.



В результате повышенный интерес к российской нефти демонстрирует не только Поднебесная. В том же мае Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в Индию. РФ вытеснила Саудовскую Аравию на третье место и пока уступает лидерство Ираку. В мае индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получали почти 820 тыс. б/с российской нефти. Это самый высокий показатель за любой месяц. Еще в апреле в Индию направлялось из России около 277 тыс. б/с.



Главная причина интереса к российской нефти – размер дисконта. По данным Thomson Reuters, на конец июня дисконт Urals к Brent составлял 34,59 долл. за баррель. Максимальный же размер скидки был зафиксирован в середине апреля, когда она превысила 37 долл. При этом до начала украинского кризиса размер дисконта к Brent обычно не превышал 5 долл. за баррель.



Сейчас размер скидки на российский Urals начинает постепенно сокращаться. По данным Минфина, в июне баррель нефти Urals в среднем стоил 87,25 долл. против 78,8 долл. за баррель месяцем ранее. Дисконт цены Urals к цене сорта Brent (в июне фьючерс на его поставку в среднем стоил 117 долл. за баррель) составил в минувшем месяце 30 долл. против майского дисконта в 32 долл. и апрельского в 35 долл.



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Китайский рынок сохраняет

привлекательность для нефтеэкспортеров.

Фото ReutersКроме того, страны, входящие в G7, продолжают обсуждать идею ограничения цен на российскую нефть, что вызывает скепсис у ряда зарубежных экспертов. В частности, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что потолок цены на российскую нефть может быть установлен на уровне вполовину от ее нынешней стоимости. Кроме того, планируется создание механизма, который бы препятствовал покупке нефти из РФ по стоимости выше введенного ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя такую новость, сказал, что это отдельно взятое заявление, без каких-либо решений, и оно не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами.

Напомним, лидеры стран G7 на саммите 26–28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.



Однако многие аналитики считают эту идею нежизнеспособной. "Что-то подобное может работать только в том случае, если вы заставите всех ключевых производителей и, что особенно важно, всех ключевых потребителей работать вместе, а затем найти какой-то способ обеспечить соблюдение любого плана, который вы придумали. А реальность такова, что крупнейшими потребителями российской нефти или одними из крупнейших ее потребителей являются Китай и Индия", – отмечал в CNBC независимый нефтяной аналитик Нил Аткинсон. Он напомнил, что Индия и Китай уже "огромно выиграли" от уцененной российской нефти.



В Platts Analytics сообщают, что ценовой потолок на российскую нефть должен быть установлен выше цены безубыточности в 40 долл. за баррель, чтобы стимулировать российских производителей поддерживать текущий экспорт. Однако трейдеры предполагают, что установка слишком низкой цены приведет к росту мировых цен на нефть из-за снижения добычи в России. И наоборот, установление слишком высокой цены не окажет должного влияния на нефтедоходы России. Кроме того, государственное вмешательство на рынке нефти "в долгосрочной перспективе нанесет ущерб конечному потребителю", пишет S&P Global.



При слишком большой скидке российские производители могут предпочесть отправить нефть на хранение, а 20-процентное падение добычи нефти в России приведет к росту мировых цен на нефть на 10 долл. за баррель, предупреждают эксперты из Института международной экономики Петерсона. Как при этом прогнозируют аналитики J.P. Morgan Chase, сокращение Россией добычи сырья на 5 млн барр. в сутки уведет цены к 380 долл. за баррель.



По мнению экспертов "НГ", привлекательность российской нефти будет сохраняться до тех пор, пока сохраняется дисконт, а сама РФ в теории может позволить себе и большее снижение цен на свою нефть. "На данный момент российский Urals официально торгуется на уровне в 88 долл. за баррель, в то время как Brent – у отметки в 111 долл. за баррель. Однако в реальности еще в апреле-мае дисконт на российскую нефть достигал 30%, а, по слухам, Индия якобы торговалась за дисконт в 50%. Реальные цены отследить почти невозможно. Учитывая, что примерная себестоимость российской нефти – около 25 долл. за баррель, то даже дисконт в 50% от текущей цены все еще будет "приемлемым" и будет приносить доход нефтяному бизнесу", – рассуждает аналитик "Финам" Андрей Маслов. В то же время для бюджета РФ цены ниже 60 долл. за баррель могут вызвать проблемы, отмечает он.



"В бюджете России 2022 года базовая цена нефти Urals установлена на отметке в 44,2 долл. за баррель. Спотовая цена сырой нефти Urals составляет около 89 долл. за баррель. Как видим, запас приличный для снижения цены. Есть один негативный фактор – крепкий рубль. Чем дороже рубль, тем сложнее продавать нефть и приходится больше делать дисконт", – говорит финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.



"Сейчас дисконт Urals к датированному Brent находится в диапазоне 25–30%. При текущих ценах российские нефтекомпании могут себе позволить дисконт 35–40% к датированному Brent", – продолжает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. Однако если эмбарго ЕС заставит РФ предлагать дополнительные объемы в Китай, то они будут, с одной стороны, конкурировать с дешевой иранской нефтью, а с другой – с дорогой арабской, ангольской и бразильской, полагает он.



Эксперт считает, что для вытеснения дорогих сортов не нужно углублять дисконт, но покупатели в Китае могут быть не готовы к разрыву долгосрочных контрактов с традиционными поставщиками. На китайский рынок сопоставимые по объемам с РФ поставки нефти осуществляют Саудовская Аравия, Ирак и Оман, напоминает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, а вот на индийском рынке доля России в 2021 году не превышала 1%, поэтому увеличить ее – не проблема.



В связи с отказом ЕС и США от российской нефти и нефтепродуктов происходит перераспределение мировых поставок, сообщает исполнительный директор департамента "Универ Капитал" Артем Тузов. "Часть объемов за счет скидок Россия перераспределила в Китай и Индию. Это создало рынок покупателя, когда импортер имеет возможность продавливать по цене экспортеров. Разумеется, Иран, также ограниченный в возможности поставок нефти по всему миру, вынужден снижать цены, – говорит эксперт. – Но, если смотреть на рынок долгосрочно, ЕС и США вынуждены будут искать альтернативных России поставщиков нефти и нефтепродуктов. Тут Иран в выигрышном положении, и, возможно, часть своих объемов вместо Китая Иран будет поставлять туда". Источник - НГ

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