 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Садык Бельыд толкает Тунис к диктаторскому режиму, - Равиль Мустафин
00:28 05.07.2022

4.07.2022

Ислам не упоминается в проекте Конституции как государственная религия
Равиль Мустафин

По мере приближения референдума по Конституции в Тунисе растет недовольство политической и социально-экономической ситуацией.
В интервью газете "Ас-Сабах" глава конституционной комиссии Туниса Садык Бельыд заявил, что опубликованный президентом Кайсом Саидом в правительственном журнале текст проекта нового Основного закона страны существенно отличается от первоначальной версии, которая была разработана возглавляемой им структурой. В связи с этим профессор конституционного права, курировавший по указанию главы государства разработку "новой Конституции для новой республики", был вынужден "с глубоким сожалением и чистой совестью" заявить, что ни он, ни его комиссия не имеют никакого отношения к документу, который президент выносит на утверждение на референдум 25 июля.
Махинации Саида заставляют Бельыда отозвать свою поддержку президентскому проекту Конституции. По его мнению, президентский текст содержит главы, которые могут "проложить путь к позорному диктаторскому режиму". Таким образом, даже преданные Саиду люди начинают от него дистанцироваться. Между тем президент до сих пор не выступил с комментариями по поводу опубликованного в четверг проекта новой Конституции.

Начиная с лета прошлого года, Саид правил страной с помощью президентских указов, поскольку отменил действие демократической Конституции, принятой в 2014 году, отправил в отставку кабинет министров и лишил полномочий парламент. Таким образом, президент перешел к единоличному правлению, пообещав переделать политическую систему страны. Предпринятые главой государства действия его противники в Тунисе и за его пределами, особенно на Западе, расценили как государственный переворот. Они привели к самому масштабному политическому кризису со времен тунисской революции 2011 года, которая свергла бывшего автократа Зина аль-Абедина Бен Али и установила демократию.

Опубликованный проект Конституции был составлен и отредактирован лично президентом таким образом, что большая часть властных полномочий перераспределяется в пользу главы государства. Для сравнения: раньше политическая власть осуществлялась однопалатным парламентом, который играл ведущую роль в назначении правительства и утверждении законов. Согласно "новой Конституции", правительство будет подчиняться президенту, а не парламенту, хотя последний может отозвать доверие правительству большинством в 2/3 голосов.

Президенту будет разрешено представлять проекты законов, нести исключительную ответственность за предложение договоров и составление проектов государственных бюджетов, а также назначать и увольнять министров и назначать судей.

Ранее глава государства мог избираться на два срока по пять лет каждый и продлевать их в случае, если чувствовалась неминуемая угроза для государства. Кроме того, в Конституции не было ни одной статьи, которая бы допускала смещение президента. В нынешнем проекте президент будет иметь право управлять страной на основании декретов до создания нового парламента, выборы которого ожидаются в Тунисе в декабре.

Новая Конституция в случае ее принятия будет предусматривать создание "Совета регионов" в качестве второй палаты пока еще однопалатного парламента. До сих пор, однако, ничего не известно о том, какими полномочиями будет она обладать, кто и на каких условиях туда будет избираться и т.д.

Пожалуй, впервые в истории мусульманских стран в Конституции Туниса не будет сказано, что ислам является его государственной религией. Тунис будет рассматриваться как часть более широкой исламской нации, и его президентом должен быть мусульманин. С помощью таких формулировок Саид надеется снизить авторитет влиятельной парламентской партии умеренных исламистов "Ан-Нахда".

Что касается различных прав и свобод, в том числе свободы слова, права объединяться в союзы и партии, права на мирные собрания, большинство их глава государства решил сохранить в неприкосновенности. Однако судьи, полиция, армия и таможня не будут иметь права на забастовку.

Администрация главы государства не стала устанавливать минимальный уровень участия тунисцев в референдуме по новой Конституции. Сколько народу придет, столько и проголосует. При любой явке референдум сочтут состоявшимся. Деваться некуда. Во-первых, большая часть политического истеблишмента настроена резко отрицательно к конституционной затее Кайса Саида и призывает своих сторонников голосовать против. Во-вторых, онлайн-консультации, которые президент Саид проводил в рамках подготовки к разработке Конституции с января по март, не привлекли внимание и не вызвали у народа интереса.

Между тем волнения в Тунисе нарастают по мере того, как президент Саид продолжает наступление на демократию, а экономические трудности углубляются. Дело доходит до того, что политические партии сторонников и противников действующего президента сходятся в рукопашных схватках. Крупнейший тунисский профсоюз UGTT, с одной стороны, намерен призвать своих членов к новой всеобщей забастовке, а с другой – профсоюзный лидер Нуреддин Табуби выступает за то, чтобы предоставить членам профсоюза право выбора, идти ли голосовать за новую Конституцию или нет.

Источник - НГ
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