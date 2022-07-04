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В Грузии не созрела революция. Саакашисты поорали и ... сдулись, - "Къ"
00:38 05.07.2022

4.07.2022,
В Грузии не созрела революция
Массовое движение "Домой в Европу!" пока сдулось до небольшого пикета

...
Утром в понедельник у здания государственной канцелярии, где находится рабочий кабинет премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, оставалось всего около 50 демонстрантов из нескольких десятков тысяч, собравшихся накануне на очередной митинг под слоганом "Домой в Европу!". Участники небольшого пикета пили кофе из термосов и обещали "устроить жгучий протест" правительству - в первую очередь Ираклию Гарибашвили, когда тот попытается провести очередное заседание кабинета министров.

Впрочем, лидеры массового общественного движения "За интеграцию в ЕС" из НКО "Сирцхвилия" ("Позор") не скрывали недовольства тем, что на первый митинг, 20 июня, вышли более 100 тыс. человек, в воскресенье их было уже значительно меньше, а в ночном пикете у госканцелярии участвовали не более 50 активистов.

"По всей видимости, грузины воспринимают процесс как некий красивый спектакль, но не готовы к реальным усилиям",- заявил с явной обидой в голосе ведущий этих митингов писатель Лаша Бакрадзе.

Действительно, 20 июня, в преддверии решения Евросовета о перспективах Грузии, Украины и Молдавии, людей на центральном проспекте у здания законодательного органа Грузии было беспрецедентно много: проевропейски настроенные грузины приходили с семьями, многозвездными флагами ЕС, а также Грузии и Украины. Многие женщины держали в руках цветы, по несколько раз исполнялись "Ода радости" Бетховена (гимн ЕС), государственные гимны Украины и Грузии, а также украинские и грузинские песни. Участники митинга говорили журналистам, что Европейский союз - это "хорошо оплачиваемая работа, хорошие университеты и пенсии по €500", тогда как Россия, по их мнению, "тьма и отсталость".

Многие россияне, переехавшие в Грузию после начала "специальной военной операции", активно поддержали проевропейские устремления грузин: около 100 из них, самоорганизовавшись через социальные сети, собрались в выходные на проспекте Руставели и пели песни Юрия Шевчука. Правда, некоторые прохожие солидарности не поняли и выражали недовольство "песнопениями в сердце столицы на империалистическом языке".

Именно 20 июня на пике массового протеста организаторы сообщили сотням тысяч граждан, что предъявляют властям недельный ультиматум: премьер-министр Гарибашвили, а вместе с ним и все другие министры должны подать в отставку. Взамен в стране должно быть сформировано правительство национального согласия.

Лидер НКО "Сирцхвилия" Шота Дигмелашвили особо подчеркнул, что в "техническом правительстве" не должно быть действующих политиков: туда пригласят лишь "профессионалов", способных выполнить 12 условий ЕС, озвученных 17 июня председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Наиболее значимые из них: деолигархизация, деполяризация общества, защита прав сексуальных меньшинств, а также деполитизация судебной системы и обеспечение независимости судей.

Правящая партия "Грузинская мечта" (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили уже выступила за переговоры с оппозицией по выполнению всех условий ЕС. Председатель ГМ Ираклий Кобахидзе даже предложил сформировать рабочие группы из депутатов. Но как заявила "Ъ" Хатия Деканоидзе, руководитель парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии - "Единое национальное движение" (ЕНД), "нет смысла вести переговоры с властями о деолигархизации, поскольку их патрон, миллиардер Иванишвили никогда добровольно не откажется от неформальной власти".

Сейчас господин Иванишвили не занимает никаких постов и называет себя "навсегда ушедшим из политики", но практически весь руководящий состав правительства (в том числе министры "силового блока") - это в прошлом высокопоставленные представители его бизнес-структур.

В свою очередь, ЕНД требует освобождения либо перевода в Европу "на лечение" своего реального лидера - экс-президента Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок заключения по обвинению в злостном использовании служебных полномочий. Господин Саакашвили также заявил на одном из судебных процессов, что уходит из большой политики и больше не считает себя лидером ЕНД. Впрочем, ему в Грузии не верят ровно так же, как не верят в "уход из политики" Бидзины Иванишвили.

Требование об освобождении Михаила Саакашвили очень не нравится руководителям общественного движения "Домой в Европу!": они не только запретили политикам участвовать в митингах, но даже не предоставили слова ни одному из них.

Впрочем, "Сирцхвилия" тут явно лукавит, ведь НКО активно использует ресурсы оппозиционных партий: в воскресенье, когда тысячи людей двинулись из регионов Грузии в столицу для участия в митинге на Руставели, вопросами транспортного обеспечения и обеспечения людей питанием занимались именно оппозиционные партии, в первую очередь ЕНД, мобилизовавшее с этой целью дружественных бизнесменов. Кроме того, объединенная оппозиция негласно мобилизовала весь свой актив и партийных сторонников, чтобы собрание получилось как никогда массовым.

На почве разногласий по поводу фигуры Михаила Саакашвили в ходе митинга произошли словесные перепалки между активистами "Сирцхвилии" и сторонниками экс-президента. "Мишисты", как их порой называют в Грузии, выражали недовольство тем, что со сцены митинга "даже не упоминается Саакашвили".

Сам бывший президент еще до манифестации 20 июня предупредил: "единичные митинги, какими бы многочисленными они ни были, не принесут результата", поэтому "для достижения цели необходимы массовые перманентные акции протеста".

Но лето в Грузии - не политический сезон. Люди уезжают на отдых, спасаясь от городской жары. Поэтому следующие акты политического действа, возможно, отложены до осени.

Георгий Двали, Тбилиси

Источник - коммерсант
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