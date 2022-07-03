Коллективный Восток возвращает санкционный удар, - Иван Пайович

01:25 05.07.2022

Правда

Сербия



Коллективный Восток возвращает санкционный удар



В мире формируется "коллективный Восток", который для защиты своих интересов начинает наносить ощутимые удары по слабым местам западной экономики, пишет "Правда". Одна из таких стран – Россия, и она уже нашла инструменты ответного воздействия на страны, которые ввели против нее санкции.



Иван Пайович (Иван Пајовић)



Понятие коллективного Востока постепенно входит в лексикон геополитики в качестве антипода понятию коллективного Запада, которое употребляется уже давно. Именно сейчас этот коллективный Восток начинает наносить все более ощутимые удары по слабым местам западной экономики. При этом коллективный Запад все глубже утопает во внутренних противоречиях между странами, которые его образуют. США хотят обмануть Европу, продав ей свои энергоносители втридорога. Турция выступает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Венгрия сотрудничает с Россией, несмотря на санкции, а Германия всячески пытается не поставлять тяжелое вооружение Украине и платит миллиарды долларов за газ и нефть России. Новые пакеты санкций принимать все труднее, так как их последствия очень быстро возвращаются бумерангом.



В то же время на другом конце света формируется более сложный коллективный Восток, который делает все для защиты собственных интересов. Более того, он готовит санкционный ответ Западу, которому придется нелегко. Россия уже использует определенные инструменты санкционного контрудара. В частности, одна из таких мер запрет на экспорт инертных газов, которые на Западе используются при производстве электроники. Чтобы найти замену им на рынке, требуются года. Россия решила продавать свои товары за собственную валюту рубль, начав с газа. Москва отказалась поставлять его тем странам, которые не хотят платить в рублях. Эта мера немедленно сказалась на рынке, и стоимость газа резко подскочила. Причем даже в США, хотя туда газ Россия не экспортирует. По политическим причинам американцы вынуждены вывозить свой газ в Европу, создавая дефицит на своем собственном внутреннем рынке.



Китай и Индия решили поддержать российские контрсанкционные меры, так как понимают - Запад не хочет им добра. США считают Китай своим главным экономическим конкурентом, а также геополитическим противником. Представители НАТО недавно прямо приравняли Китай к России, сославшись на то, что Китай развивается "недемократически". Из-за таких шагов Запада коллективный Восток формируется почти спонтанно перед лицом единого врага.



Недавно просочилась информация о том, что Китай ограничит экспорт редкоземельных металлов в США. Эта страна контролирует около 90% рынка этих металлов, которые используются преимущественно при производстве военной техники: ракет, самолетов, вертолетов, средств связи… Американский информационный канал Fox News недавно сообщил, что монополия Китая на рынке редкоземельных металлов напрямую угрожает безопасности Соединенных Штатов.



Не так давно Индия заявила, что намерена запретить экспорт не только пшеницы, но и сахара и риса. Когда Запад ввел первый пакет санкций против России, то рассчитывал на замену российских продовольственных товаров индийскими. Но ситуация развивается совсем иначе. Индия не только не хочет экспортировать свое продовольствие, но и удвоила импорт российской нефти, от которой страны Европы отказались в рамках санкций, создав самим себе большую проблему. Индия сыграла двойную роль в санкционной войне. Она взяла себе всю ту нефть, которую прежде закупала Европа, и отказалась экспортировать продовольствие на Запад.



Хотя СМИ еще не привыкли к термину "коллективный Восток", общие интересы региона под этим названием постепенно обретают ясную форму и заключаются, в первую очередь, в ослаблении экономической мощи Запада. Он уже столкнулся с первыми последствиями ответных мер. Так, согласно последним новостям, власти Польши разрешили гражданам собирать дрова для следующего отопительного сезона из-за эмбарго на импорт угля из России. Во Франции граждан призывают как можно реже пользоваться кондиционерами в летний сезон, а в Германии принимают норму о снижении максимальной скорости для автомобилей на автобанах, чтобы сэкономить на топливе. Доходит до банального, так как людям советуют даже реже принимать душ. И все это только начало. В Америке стоимость галлона бензина достигла пяти долларов, а дизельного топлива - более шести. Пока это все же ниже, чем в Европе, но явно прослеживается негативная динамика.



Санкции, конечно, - палка о двух концах. Они способны бить по обеим сторонам в санкционной войне. Хотя Европе больше не до санкций, США продолжают вынуждать ее к новым антироссийским мерам, противоречащим собственным интересам европейцев. У Европы остается только один шанс, чтобы избежать ужасных последствий своих неразумных поступков. Она может взять суверенитет в свои руки и прекратить делать то, к чему ее принуждает Америка. Остается вопрос: хватит ли европейцам на это сил и смелости?