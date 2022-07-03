Тупик вечной дружбы. Как устранить взаимное недоверие между Казахстаном и Россией?

01:29 05.07.2022 Отношения Казахстана и России все больше осложняются, а казавшийся некогда незыблемым постулат о вечной дружбе между нашими странами, похоже, трещит по швам. Не вполне адекватные, а то и откровенно провокационные заявления отдельных политиков, общественных деятелей, звучащие с обеих сторон, только накаляют ситуацию. По сути, они не стоят и выеденного яйца, но частные факты нередко обобщаются, гиперболизируются и преподносятся как господствующие тенденции в общественных настроениях и даже как проявление государственной политики, что естественным образом усиливает взаимное недоверие. Что всему этому можно противопоставить? Какие шаги следовало бы предпринять, чтобы было меньше обвинений и претензий друг к другу? Какой здесь может или должна быть роль парламентариев, СМИ, экспертного сообщества?



Максим Крамаренко, руководитель информационно-аналитического центра "Институт евразийской политики":



"Нужно разоблачать манипулятивные технологии"



- Мы давно вошли в информационный мир, где СМИ стали не столько средством информирования, сколько ресурсом, формирующим медиареальность, настроения в обществе, способным оказывать влияние на принятие политических решений. В новом ответвлении философии – медиафилософии – ряд исследователей называет СМИ протезами сознания. И это справедливая оценка, ведь сейчас в "лавине" информационного потока человеку трудно самому адекватно оценить ту информацию, которую он получает, а СМИ, используя определенные технологии, пытаются преподнести свою интерпретацию того или иного события как истину в последней инстанции.



Двусторонние отношения Казахстана и России тоже иногда искажаются в кривом зеркале СМИ и иных средств массовой коммуникации. И в данном случае проблему, связанную с таким искажением, следует "умножать на два", поскольку у ряда третьих сторон есть заинтересованность в том, чтобы отношения между РК и РФ в перспективе только ухудшались. И на это выделяются соответствующие средства. Поэтому мы то и дело сталкиваемся с тем, как вырванные из контекста слова глав наших государств кардинальным образом меняют смысл сказанного ими или как частное мнение какого-то депутата, эксперта приобретает на страницах СМИ характер принятого политического решения.



Переписывание истории, искусственное генерирование исторических обид, выливающиеся на страницы СМИ и социальных сетей, – явление такого же порядка. Это, действительно, в итоге может оказать негативное влияние на уровень добрососедства между народами Казахстана и России.



Противодействовать этому можно и нужно, разоблачая в СМИ и на страницах, например, МИД наших стран и иных ведомств в социальных сетях манипулятивные технологии, которые использовались в конкретных случаях для оказания негативного воздействия на общественное мнение. В некоторых случаях необходима и разъяснительная информационная работа, направленная на распространение официальной позиции властей относительно того или иного события, вызвавшего неоднозначные интерпретации в СМИ.



Мирас Нурмуханбетов, журналист:



"Противопоставить можно только взаимное доверие, уважение и равноправие"



- Начнем с того, что ни здесь, в Казахстане, ни там, в России, никто не проводил честный и объективный анализ общественного мнения по поставленному вами вопросу. Это первое. Второе – относительно "государственной политики". Заметьте, никто из казахстанских политиков не допускал в своих речах того, что называют "русофобством", никто и никогда не ставил под сомнение территориальную целостность Российской Федерации. В лучшем (или крайнем) случае были вполне адекватные, в меру дипломатичные и строго официальные ответы на выпады и откровенные провокации со стороны российских политиков – депутатов разных уровней, руководителей регионов, лидеров партий и движений, не говоря уже о журналистах и, как выразился Токаев, "деятелей культуры".



Скажу больше: немалая часть казахстанского (необязательно казахского) общества даже возмущалась тем, что наши политики, и в первую очередь, МИД, предпочитают отмалчиваться. Короче говоря, со стороны Казахстана (общественных деятелей, гражданских активистов) обычно следует ответная реакция. Конечно, не всегда такая реакция является адекватной, но факт то, что в большинстве случаев она становится следствием провокаций.



Исходя из сказанного, считаю, что ничего особенного противопоставлять этому не стоит. Ответом же на ваш вопрос, а, точнее, на два ваших первых вопроса будет небольшая банальность с легким налетом политической утопии. Противопоставить можно и нужно только взаимное доверие, уважение и равноправие. Наверное, звучит общо и пафосно, но по сути верно. Другое дело – как этого добиться. В условиях авторитарных режимов и в ситуации, когда даже сам президент сопредельной страны позволяет себе говорить о неких "подарках", добиться такого взаимного доверия и признания друг друга равными партнерами практически невозможно.



Причины же кроются в шовинизме, который на протяжении многих веков живет по ту сторону северной границы Казахстана и которым заражены наши отдельные сограждане, так и не осознавшие за 30 лет независимости, что СССР с его этногегемоном больше не существует. С другой стороны, здесь проявляется недоверие к власти. По крайней мере, в Казахстане.



Что касается России, то странная вещь: вроде бы рейтинг Путина реально растет, он уверяет Токаева, что проблем в отношениях между нашими народами нет, но практически в тот же день появляются новые выпады со стороны депутатов и глав регионов в адрес Казахстана и казахов. Не говоря уже о модераторе той самой сессии на Питерском форуме. Либо слова Владимира Владимировича его команда игнорирует, либо он говорит Касым-Жомарту Кемелевичу одно, а своим подчиненным – другое.



Про роль парламентов. Ни казахстанский, ни российский нельзя назвать выразителем интересов народа, хотя создается впечатление, что в РФ он больше соответствует этому определению, чем у нас. Кроме того, именно в Госдуме из уст ее депутатов чаще всего звучат провокационные заявления, направленные в сторону нашей страны. "Экспертное сообщество" - понятие слишком растяжимое, поэтому на вопрос, что оно могло бы сделать, ответить трудно.



Теперь что касается прессы. Хорошо, что ваше издание поднимает такие проблемы, причем не ради хайпа, а пытаясь разобраться в них, найти варианты решения. То есть, СМИ могут внести свой вклад. Но при этом нельзя чересчур критично относиться к тем, кто просто хочет осветить такие вопросы. В Казахстане были случаи, когда журналы штрафовали только за публикации о российской экспансии на востоке Украины, за сравнение Путина с Гитлером. Блогеров преследовали и продолжают преследовать якобы за антироссийскую (а на самом деле за антиимперскую) риторику. Кстати, вы когда-нибудь слышали, чтобы в РФ кого-нибудь привлекли за подобные вещи в адрес Казахстана, его народа или президента?



В общем, нужно убрать "флажки", расставленные еще в "старом" Казахстане, создать стимулы для развития пресловутого отечественного контента и появления реальной конкуренции российской пропагандистской машине. Плюс свое слово должны сказать правоохранительные органы обеих стран. По крайней мере, у нас никто не отменял уголовного наказания за пропаганду войны.



Саян Комбаров, экономист, предприниматель:



"Нужны приемлемые компромиссы"



- Действительно, как заметил президент Касым-Жомарт Токаев, провокационные и скандальные заявления отдельных медийных и политических деятелей вызывают широкий общественный резонанс. Их делают популисты, которые искажают факты, преподнося то или иное событие или ситуацию в отношениях между Россией и Казахстаном в извращенном виде, вызывающем в обществе ответную реакцию отторжения и возмущения. Обычно они занимаются этим для придания себе имиджа патриотов, защитников интересов своей страны и нации. Такие люди, не стесняясь в выражениях, громко и зачастую грубо обвиняют другую сторону в "предательстве", невыполнении союзнического долга, "черной неблагодарности" и своекорыстии.



Все подобные деятели вольно или невольно льют воду на мельницу недоверия и раздора между людьми и странами. Вместо того, чтобы попытаться тщательно, объективно разобраться в болезненных и острых вопросах, затрагивающих интересы обоих государств и народов, они создают негативный образ другой стороны, тем самым провоцируя взаимные и часто необоснованные претензии. Во всех таких случаях парламентариям, представителям СМИ, экспертам и обществу в целом следует задаться вопросом: кому это выгодно?



Зачастую этими людьми преследуется цель стать популярными, набрать политические очки. Но есть и те, кто отрабатывает чей-то заказ. Впрочем, как бы то ни было, какие бы мотивы ни двигали ими, это очень опасная тенденция, способная нанести огромный ущерб межнациональным отношениям внутри Казахстана и нашим добрососедским отношениям с большой страной, которая нам далеко не чужая.



Тут необходимы качественная аналитика, объективное освещение проблем, которые существуют во взаимодействии между нашими государствами в торговой, финансовой, культурной, гуманитарной сферах. Нужно находить точки соприкосновения, приемлемые для обеих сторон компромиссы, а не заниматься перепалкой и обменом колкостями или тем более оскорблениями...



Автор статьи: Юлия Кисткина Источник - qmonitor.kz

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