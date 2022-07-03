Протесты в Каракалпакстане. Как это было

08:14 05.07.2022

Официальная версия, представленная Генпрокуратурой и Службой госбезопасности Узбекистана

04.07.22

На брифинге 4 июля в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) представили официальную версию развития событий в Каракалпакстане, где 1-2 июля прошли массовые акции протеста против внесения в Конституцию поправок, лишающих суверенную республику ее правового статуса.



По версии следствия, 1 июля в 14:50 блогер и редактор газеты "Эл хызметинде" ("На службе народа") Даулетмурат Таджимуратов через Telegram-канал Makan.uz отправил видеообращение с призывом провести перед зданием Жокаргы Кенеса (парламента) митинг за свободу Республики Каракалпакстан.



В 15:30 Таджимуратова доставили в ГОВД Нукуса за призыв граждан через социальные сети к организации незаконного митинга. Узнав о задержании блогера, группа его сторонников направилась к ГОВД с требованием освободить Таджимуратова. По дороге у центрального фермерского рынка они устроили массовые беспорядки.



Таджимуратова отпустили, но беспорядки не прекратились, теперь они проходили с участием блогера.



"Таджимуратов и его сторонники продолжали беспорядки, активно сопротивлялись силовикам, открыто призывая к изменению действующего государственного строя Республики Узбекистан неконституционным образом и к захвату власти", - заявил представитель Генпрокуратуры Аброр Маматов.

На следующий день, 2 июля, в 14 часов 45 минут около 300 человек из Нукусского района двинулись в сторону города Нукус. Они не подчинялись требованиям сотрудников правоохранительных органов, более того – похитили у них спецсредства: рации, дубинки, каски, шумовые гранаты и щиты.



В тот же день неизвестные напали на военный пост в Ходжалинском районе и завладели оружием. Также были совершены нападения на международный аэропорт Нукуса, Реабилитационный центр для лиц, подвергшихся административному аресту, и здание ГОВД Нукуса.



В ходе массовых беспорядков были подожжены грузовик MAN возле кафе "Лас-Вегас" в Нукусе и КамАЗ перед центральной мечетью в старом городе, а в Шуманайском районе подожгли вагон, принадлежавший фермерскому хозяйству. Большой ущерб нанесен мосту через канал "Достлик" возле Нукусского городского спорткомплекса, а также многим зданиям и сооружениям в Нукусе.



"В результате массовых беспорядков ранения различной степени тяжести получили 245 человек, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов, 18 граждан скончались от тяжелых травм", - сообщил Маматов.

По словам руководителя пресс-службы Нацгвардии Даврона Жуманазарова, пострадали 243 человека, 149 из них получили первую помощь и были отпущены домой. В больницах остаются 94 человека, некоторые находятся в критическом состоянии, среди них есть сотрудники правоохранительных органов.



Жуманазаров сообщил, что 1−2 июля на месте акций протеста были задержаны 516 человек. В отношении задержанных ведется следствие, к некоторым применены меры административного наказания, их отпустили.



По факту массовых беспорядков в Нукусе Генпрокуратура возбудила дело по части 4 статьи 159 ("Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан") Уголовного кодекса и по ряду других статей. Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводят сотрудники Службы госбезопасности (СГБ), Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии.



Власти Каракалпакстана – Жокаргы Кенес, Совет министров и МВД - отреагировали на события 2 июля, выпустив совместное заявление. В нем говорится, что "прикрываясь популистскими лозунгами, манипулируя сознанием и доверием граждан, организаторы беспорядков, не подчиняясь законным требованиям представителей власти, собрали граждан республики на площади перед комплексом административных зданий Республики Каракалпакстан. Провокаторы, опираясь на собравшихся граждан, предприняли попытку овладеть данными государственными учреждениями и таким образом внести раскол в общество, дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Узбекистане".



"В этих условиях вызывают обеспокоенность попытки отдельных нездоровых внешних сил из-за рубежа повлиять на развитие ситуации в Каракалпакстане, в том числе путем целенаправленных информационных вбросов и искажения происходящих событий", - отметили авторы заявления.

Вечером 2 июля в Каракалпакстан прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он встретился с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом суверенной республики.



Выступая перед парламентом, Мирзиеев упрекнул их за то, что они умолчали о недовольстве граждан проектом поправок в Конституцию. "Вы сами возглавили все это, сами инициировали, сами подписали, сами выступали и сами утвердили [проект поправок в Конституцию]. Я же всегда открыт. Почему вы не позвонили и не сообщили, что люди недовольны?", - спросил президент. Ответом было молчание.

Мирзиеев заявил, что "принимая во внимание уникальные этнокультурные особенности, национальные традиции и ценности, особый правовой статус Республики Каракалпакстан", считает необходимым оставить без изменений статьи Конституции, касающихся суверенитета Каракалпакстана. В тот же день он подписал указ о введении в суверенной республике режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на месяц – с 3 июля по 2 августа, создании комендадутры и введении комендантского часа - с 21:00 до 7:00.



На следующий день, 3 июля, Мирзиеев вновь прилетел в Нукус и снова встретился с депутатами. Тогда же он сообщил о гибели людей в результате беспорядков, но точных цифр не назвал.



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В тот же день хоким (мэр) Нукуса Утемурат Панаев встретился с жителями города и сообщил им, что с 4 июля в городе вновь начнут работать рынки, детсады и будет ездить общественный транспорт. Горожане, в свою очередь, сообщают, что из-за отсутствия интернета в магазинах не работают терминалы, но продавцы отпускают продукты, записывая данные покупателей. Интернет был отключен в регионе после начала массовых протестов. Отметим, что официально власти Узбекистана не сообщали об этом.



Из-за введения режима ЧП и комендантского часа аэропорту Нукуса пришлось корректировать график рейсов. В авиакомпании Uzbekistan Airways сообщили, что с 4 июля по 2 августа рейсы по маршруту Ташкент – Нукус – Ташкент будет выполняться по новому графику (время местное):



👉 вылет из Ташкента: 16:20 (вместо 20:00), прилет в Нукус: 18:00 (вместо 21:40);



👉 вылет из Нукуса: 18:50 (вместо 22:30), прилет в Ташкент: 20:10 (вместо 23:50).



Уже есть первые задержанные за нарушение комендантского часа. Как сообщили в Нацгвардии, в ночь на 4 июля по этому поводу в суверенной республике было задержано 110 человек, на штрафстоянку отправлено 12 автомобилей. В Нукусе во время действия комендантского часа было задержано 58 человек, 28 из них привлекли к административной ответственности, с остальными провели профилактические беседы.



Тем временем на события в Каракалпакстане отреагировали за рубежом. К примеру, с заявлением выступил МИД Казахстана, поддержав решения руководства Узбекистана по стабилизации ситуации. Полную поддержку действий узбекскоих власте йв телефонных раговорах с Мирзиеевым выразили президенты Казахстана и Кыргызстана - Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров.



Источник РИА Новости в МИДе России заявил, что "власти [Узбекистана] действуют грамотно, с уважением к своему народу". Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, назвал события в Каракалпакстане внутренним делом Узбекистана.



"Узбекистан – это наш союзник, это дружественная страна, это наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны, и мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики имеющиеся проблемы будут урегулированы", - сказал Песков журналистам.

ℹ️ Каракалпакстан занимает 40% территории Узбекистана, здесь проживают около двух миллионов человек. Официальных языков два - каракалпакский и узбекский. В состав Узбекской ССР республика - тогда называлась Кара-Калпакской АССР - вошла в декабре 1936 года. В январе 1992 года преобразована в Республику Каракалпакстан. По действующей Конституции Узбекистана (статья 74), суверенная республика имеет право выйти из его состава на основании всеобщего референдума.