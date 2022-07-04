Новое правительство Франции опять возглавила старая премьерша Лиза Борн

08:25 05.07.2022

04.07.2022,

Правительство почти как было

Во Франции назначен новый Кабинет министров



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В понедельник с утра у Франции новое правительство. Все тот же президент, все та же премьер, все те же лица в министерствах - таков итог переназначения. В этом отсутствии новизны есть, однако, большая новость, считает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.



Зачем понадобилось Франции новое правительство? Президент Эмманюэль Макрон вынужден приспосабливать Кабинет министров к новым условиям, создавшимся после парламентских выборов. От нового правительства ждали многого - вплоть до отставки премьера.



Такой вариант президент Макрон отмел сразу же после выборов, отклонив поданное Элизабет Борн прошение об отставке. Но, возможно, тогда, считали наблюдатели, он пойдет на коалиционное правительство, поделившись с политическими соперниками исполнительной властью. Вспомним, как глава "Непокорившейся Франции" (LFI) Жан-Люк Меланшон добивался своего назначения премьер-министром. Но ничего подобного. Министерские посты получили не соперники, а верные сторонники президентской власти.



Эмманюэль Макрон вновь проявил свою легендарную неуступчивость. Он явно не желает делиться властью, готовясь, если понадобится, пойти на конфронтацию с парламентом. Конечно, он предпочел обвинить в этом саму оппозицию. Президент дал понять, что некоторые посты в правительстве были предложены, но не были приняты.



Левые противники уже обещают испытать правительство на прочность. Они требуют голосования о доверии, понимая, что для правительства это большой риск. Ведь впервые с 1988 года Кабинет министров не имеет поддержки абсолютного большинства Национального собрания.



После формирования парламентских групп Эмманюэль Макрон может рассчитывать на 250 голосов, тогда как для абсолютного большинства ему нужно 289.



Элизабет Борн уже отказалась просить парламент о доверии, в ответ Матильда Пано, председатель группы LFI в парламенте, заявила, что будет требовать постановки вопроса о недоверии правительству. Тем более что глава Кабинета не делает никаких знаковых жестов ни в сторону левых, ни в сторону крайне правых. Проведена лишь минимально необходимая чистка правительственного аппарата. Подали в отставку, согласно утвержденным президентом правилам, члены бывшего Кабинета, принявшие участие в парламентских выборах и проигравшие. Их трое: министр экологии Амели де Моншалин, министр здравоохранения Брижит Бургиньон и государственный секретарь Жюстина Бенан.



Еще 25 июня покинула Кабинет министр заморских территорий Яэль Браун-Пиве. Ее карьера как раз пошла на взлет. Госпожа Браун-Пиве была избрана председателем Национального собрания, став первой женщиной в истории Франции, занявшей пост спикера парламента.



Совсем иной оказалась судьба министра по вопросам солидарности Дамьена Абада. С момента назначения в первое правительство Элизабет Борн на него была написана не одна жалоба. Господина Абада прямо обвиняли в изнасилованиях - в ответ министр, страдающий от последствий артрогрипоза, устал объяснять, что его физическое состояние не позволяет ему вести такую бурную жизнь, в которой его обвиняют. В сегодняшней прощальной речи он заявил, что "перед лицом гнусной клеветы" предпочтет "защищать себя, не препятствуя действиям правительства". Суд не высказался по поводу направленных против него исков, так что пока он считается невиновным, но премьер-министру явно надоели скандалы, преследующие ее подчиненного. Дамьен Абад превратился в обузу и должен уйти. Его сменил глава французского Красного Креста Жан-Кристоф Комб.



Как парламент во Франции на пять лет превратился в проблему для президента

Главные же деятели прежнего состава правительства остались на своих местах. Брюно Ле Мер по-прежнему распоряжается экономикой, Жеральд Дарманен не только сохранил за собой Министерство внутренних дел, но и расширил свои полномочия, получив руководство "территориальными коллективами" и "заморскими территориями". Его заместительница, госсекретарь по вопросам гражданства Марлен Шьяппа, вернулась в правительство, где будет отвечать за социальную экономику и работу ассоциаций.



То, что лицо правительства неизменно, ясно видно на примере нового пресс-секретаря. Госпожа Оливия Грегуар, назначенная на эту должность в первом правительстве госпожи Борн и, надо сказать, на ней не блиставшая, уступила свой пост Оливье Верану. Министр здравоохранения в эпоху коронавируса, он имел опыт еженедельного телевизионного общения с французами, перед которыми отчитывался о мерах против пандемии. Теперь он будет их лечить по широким политическим вопросам.