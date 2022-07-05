Байденовская война за либерализм, - Питер ван Бурен

08:36 05.07.2022

The American Conservative

США

05 июля 2022



Президент США Джо Байден во время видеоконференции с губернаторами - ИноСМИ, 1920, 05.07.2022



Отчаянная борьба США с Россией не приносит Западу никаких плодов, пишет The American Conservative. Военные меры либо безуспешны, как и экономические, либо сопряжены с колоссальными рисками. Автор отмечает, что даже ЕС и Япония в этой войне сильно ограничены своими энергетическими потребностями.

Питер ван Бурен

Америка чуть ли не единственная утверждает, что либеральный миропорядок под угрозой.

Что, если бы Джо Байден закатил вечеринку, но никто не пришел? А ведь именно так обстоят дела на Украине, где постепенное продвижение России каким-то образом сочетается с убежденностью Байдена, что на карту поставлена глобальная гегемония и что он ведет свою войну с небольшими затратами. Прошло всего четыре месяца конфликта, а президент США объявил о новом пакете помощи в 1,2 миллиарда долларов сверх подписанного ранее ленд-лиза на все 40 миллиардов.

Главные члены НАТО каждый вечер молча поднимают бокалы за то, что в боевых действиях за Донбасс и Крым они не участвуют (причем полуостров навевает воспоминания XIX века о гибельной атаке легкой бригады в битве с русскими в очередном споре между Востоком и Западом). Однако президент и вашингтонский истеблишмент - единственные, кто убежден, что они ведут Запад на героическую борьбу. Эта война ведется оружейными поставками и санкциями, но оба эти пути терпят крах, а Байден рискует в один прекрасный день проснуться голым королем Донбасса.

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Слухи о гибели российской армии оказались сильно преувеличены. Причем в самом буквальном смысле: Украина заявляет, будто нанесла противнику такие огромные потери в личном составе и технике, на которые в других конфликтах уходят месяцы или даже годы (в случае Афганистане США потребовалось почти 20 лет). И несмотря на все байки про доблестных снайперш и "Призрак Киева", лишь массовые поставки оружия - преимущественно американского - ограничили русские приобретения востоком Украины.

В расчете победить противника, забросав армию деньгами, есть один недостаток: позиции удерживают не артиллерия и противотанковые ракеты, а пехота. Храбрый украинец на Т-72 может остановить танк (пока не появится другой), но отбить деревню или удержать оборону против общевойскового наступления он не в силах. Короче говоря, поток оборонительного оружия из США свое дело сделал - затормозил наступление. На это и был расчет. Проблема в том, что дальнейших планов что-то не видно. В Донбассе, где Россию поддерживает местное население, или в районах вроде Мариуполя, где она готова на тактику выжженной земли, украинцы предсказуемо проигрывают и будут проигрывать и впредь.



Этим проблемы со ставкой на одно оружие не исчерпываются. Еще один вопрос - это как быстро и эффективно обучить украинцев им пользоваться, не допустив при этом эскалации. Обычный метод - либо доставка иностранного личного состава в США, либо переброска инструкторов американского спецназа на места - резко обострит конфликт и даст России повод убивать американцев. Американские "добровольцы" смогут дурачить публику лишь некоторое время, после чего всем станет очевидным, что США ведут настоящую борьбу, причем самым активным образом.



Кроме того, сумбур, с которым переменчивую Украину накачивают оружием, чреват риском ответного удара, который всегда вызывал страх во время войны между ЦРУ и русскими в Афганистане. Сколько за переносную зенитную ракету отстегнут террористы на Ближнем Востоке? И какие сложные противотанковые средства (в том числе строго засекреченные с резким набором высоты, который позволяет ракетам поражать слабую верхнюю броню танка сверху) заинтересуют китайцев?



"Хотя поставка Украине оружия логична понятна, было бы благоразумно рассмотреть последствия этого шага для безопасности, как немедленные, так и долгосрочные, - заявил один аналитический центр. - Мы не раз видели, как оружие, предназначенное для помощи союзнику в одном конфликте, попадало на передовую в самых непредвиденных местах, причем нередко в руки гражданских или групп, чьи интересы идут вразрез с интересами США". У Украины в этом отношении репутация из рук вон плохая: после распада Советского Союза страна потеряла оружия на 32 миллиарда долларов и продала Китаю свой первый авианосец.



Еще один вопрос - это снабжение. На сегодняшний день Америка отправила на Украину около трети всех своих противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 миллионов обычных боеприпасов - это большая нагрузка на производственные мощности. И, наконец, остается беспокойство насчет российской реакции, если внутри ее границы вдруг начнут падать артиллерийские снаряды американского производства. Недавно поставленные 155-мм гаубицы многие сочли первым по-настоящему наступательным шагом со стороны США. Джо Байден посчитал свое решение (поставить побольше оружия) надежным и само собой разумеющимся, однако на деле оно сопряжено с огромными рисками - просто о них, похоже, никто не задумывался.

Предполагалось, что битву выиграют санкции: Россия уйдет под угрозой экономического краха - а с ним и самого путинского режима. Проблема в том, что этого не только не произошло, а, наоборот, санкции России помогли. Хотя объем экспорта энергоносителей из России на фоне санкций сократился, продиктованный дефицитом поставок рост цен свел их последствия на нет. Российские экспортные цены оказались в среднем на 60% выше, чем в прошлом году - это прямое следствие спроса и предложения. ЕС сократил прямой импорт российской сырой нефти на 18%, но благодаря реэкспорту через Индию и Объединенные Арабские Эмираты общий объем российского экспорта практически не изменился.

Наверстать упущенное у ЕС помог и Китай, хотя крупнейшего покупателя российской энергии больше интересует внутреннее потребление, а не реэкспорт на мировой рынок. Главным же импортером российского угля стала Япония. Более того, помогли ей и сами США: они покупают высокоочищенные нефтепродукты из Нидерландов и Индии, хотя они как минимум частично произведены из российского сырья.



Россия тоже продемонстрировала, что запросто может играть и в нападении, сократив поставки природного газа в Западную Европу на 60% со ссылкой на технические трудности. Германия верно истрактовала недавнее прекращение поставок газа как политический ход. "Это всего лишь предлог, - заявил вице-канцлер Германии. Их стратегия явно заключается в том, чтобы взвинтить цены". Бедняга Джо - сплошь невезуха. Может, пора захватить очередную мегаяхту, чтобы показать Путину, где раки зимуют?



И куда запропастились союзники Байдена? ЕС и Япония хороши на словах, но на деле стреножены своими энергетическими потребностями. В этом месяце Джо Байден едет в Саудовскую Аравию, чтобы выторговать немного нефти в обмен на остатки американского самоуважения. Даже по чисто символической резолюции в жанре "убирайтесь с Украины" воздержались целых 35 стран - включая бóльшую часть Африки. Причем глава Африканского союза прямо призвал снять с России санкции. Бразилия и Мексика осуждать Россию также отказываются. Китай не вмешивается. Америка чуть ли не единственная утверждает, что либеральный миропорядок под угрозой. Что, если другие нации видят в этом порядке так мало пользы, что не пожалеют о его уходе?

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Питер Ван Бурен – автор книг "Мы хотели как лучше: как я помог проиграть битву за сердца и умы иракского народа", "Война Хупера: роман о Японии во время Второй мировой войны" и "Призраки Тома Джоада: история 99%".