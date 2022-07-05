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    ЦентрАзия   | 
Казахстан отдаляется от России? - Басель Хадж Джасем
08:40 05.07.2022

Al Araby Al Jadeed
Великобритания
05 июля 2022

Центральная Азия превратилась в арену противостояния между Россией, Китаем, Турцией и США, пишет Al Araby Al Jadeed. Москве необходимо пересмотреть политику на постсоветском пространстве и активно взаимодействовать с Пекином, считает автор. Это поможет России ограничить западную экспансию в Центральной Азии и обеспечить свою безопасность.

Басель Хадж Джасем

Центральная Азия с каждым днем все больше превращается в арену противостояния между Китаем, ее соседом, имеющим там объективные интересы, и Соединенными Штатами, которые стремятся укрепить влияние в регионе после победы в холодной войне. Республики, находившиеся в зоне российской ответственности, интерпретировали развал СССР исключительно как независимость от Москвы. Это, в свою очередь, заставило их опереться на другие центры силы – Пекин, Вашингтон и Анкару. Тем не менее они все равно обращаются к России за помощью в крайних случаях, как это произошло с Казахстаном в январе 2022 года и Таджикистаном в начале 1990-х годов.

Как считают некоторые аналитики, легкомысленное отношение Кремля к странам, входивших в состав Советского Союза, и стратегическая недальновидность руководства бывших советских республик привели к тому, что Центральная Азия превратилась в арену противостояния между глобальными игроками. Господство принципа формального равенства стало причиной значительной потери Россией влияния на постсоветском пространстве.

Бывшие советские республики привыкли, что Москва предоставляет им политические и экономические преференции в обмен на формальную дружбу и участие в созданных под эгидой России интеграционных объединениях – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В действительности же они используют любую интеграционную площадку на постсоветском пространстве для продвижения своих национальных интересов, меняющихся в зависимости от региональных и/или международных уравнений.

Наглядной иллюстрацией является поведение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во время его визита в Москву. Он пообещал следовать антироссийским санкциям, что уже формально ставит Казахстан в положение недружественного России государства. Согласно заявлениям официальных лиц, любая страна, поддерживающая гибридную войну Запада против России, становится недружественной, но маловероятно, что российские чиновники публично признают Казахстан недружественным государством. Даже Турция, член НАТО, открыто занимающая прокиевскую позицию, не заявляла о поддержке санкционного режима.

Президент Казахстана сменил риторику после того, как запросил помощь у России и ОДКБ, чтобы подавить протесты в Алма-Ате. Лишь несколько месяцев назад в стране восстановилось спокойствие благодаря действиям ОДКБ, которая считается аналогом НАТО. За этим последовало быстрое объявление об успехе миссии ОДКБ и выводе миротворческих сил из Казахстана.
В Казахстане существуют разные мнения по поводу российской специальной военной операции на Украине. Причины кроются в том, что два принципа Устава ООН – о целостности и самоопределении – противоречат друг другу, отсюда разное понимание территориальных вопросов. Одни говорят, что территориальная целостность – это святое, а другие утверждают, что любые народы, находящиеся в составе той или иной страны, имеют право на создание собственного государства. Подсчитано, что если право народов на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 стран, которые сейчас являются членами ООН, появится более 600. Конечно, это приведет к хаосу. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганская и Донецкая Народные Республики", – добавил Токаев.

Российские официальные лица время от времени призывают к возвращению территорий бывших советских республик в состав Российской Федерации, что вызывает озабоченность у Казахстана и других государств. Этнические русские составляют меньшинство в некоторых странах (22% от численности населения), и их руководство опасается повторения сценариев Крыма, Восточной Украины и Южной Осетии.

Москве, ведущей экзистенциальную войну с Западом, необходимо пересмотреть политические, экономические и военные интеграционные структуры и их функционирование на постсоветском пространстве, а также активно взаимодействовать с Пекином. Это поможет ей ограничить западную экспансию в Центральной Азии, предотвратить угрозы со стороны Афганистана и обеспечить свою безопасность.

Источник - inosmi.ru
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