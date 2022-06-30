Что нужно срочно сделать таджикским мигрантам, чтобы стать пенсионерами в России?

08:53 05.07.2022

Госдума России 28 июня ратифицировала Договор с Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения. Парламент Таджикистана ратифицировал его 13 апреля.



Россия дала согласие выплатить пенсии таджикским мигрантам: 1 миллиард рублей в год

По словам главы Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Дилмурода Давлатзода, соглашение было разработано Россией в 2014 году и на протяжении этих лет рассматривалось в соответствующих структурах Таджикистана.



После более чем семилетнего обсуждения и семи раундов переговоров, договор был подписан в Душанбе 15 сентября 2021 года.



Он основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности сторон по предоставлению страхового обеспечения за пенсионные права, приобретенные (приобретаемые) на их территории.



Теперь, после одобрения российским парламентом, он вступит в законную силу, и мигранты получат право на получение пенсии в РФ.



"Азия-Плюс" подробнее разобралась в порядке выплаты и размерах пенсий мигрантов.



– Что должны делать таджикские мигранты, чтобы получать пенсию в России?



– Если мигрант платит только за патент для работы в России, это не значит, что в будущем он сможет получать там пенсию.



Наряду с патентом мигрант должен заключить трудовой договор с работодателем, зарегистрироваться в Фонде социальной защиты России (социальное страхование), а также ежемесячно напрямую или через работодателя выплачивать социальные налоги в бюджет России.



– Каким будет размер пенсий у таджикских мигрантов?



– По словам Дилмурода Давлатзода, размер пенсии будет зависеть от суммы уплаченного социального налога и трудового стажа.



То есть, чем больше у мигранта срок трудового стажа и чем больше социальных налогов он платит в государственный бюджет РФ, тем выше будет размер его пенсии.



– Когда мигранты могут встать на учет для получения пенсии?



– Парламенты Таджикистана и России утвердили соглашение, а это значит, что теперь мигранты смогут зарегистрироваться в Фонде социальной защиты России.



– Имеют ли право работающие в Таджикистане граждане России на получение пенсии здесь?



– Согласно договору, работающим в Таджикистане гражданам России, у которых есть социальное страхование, Таджикистан выплачивает пенсию. Для этого гражданин России должен зарегистрироваться в Фонде социальной защиты Таджикистана и платить социальные налоги.



– Кто будет контролировать количество таджикских пенсионеров в России и назначение им пенсии?



– Расходы и численность таких пенсионеров в России будет контролировать Таджикистан. В дальнейшем предполагается создание в Таджикистане управления или департамента по контролю за количеством и расходами пенсий мигрантов в РФ, которое будет регулировать численность пенсионеров там и следить за их пенсионными выплатами.



– Если гражданин имеет стаж работы в обеих странах, но этого недостаточно для выхода на пенсию, при выходе на пенсию учитывается стаж работы в другой стране?



– Да, гражданин волен сам решать, как ему будет выплачиваться пенсия. По достижении пенсионного возраста он может обратиться в соответствующие органы России или Таджикистана.



Власти обеих стран, принимая во внимание его выслугу лет и налоги, уплаченные в бюджеты друг друга, выведут его полный рабочий стаж и назначают ему пенсию.



– Гражданин вышел на пенсию в России, но и в Таджикистане имеет стаж работы. Как в этой стране будут учитываться уплаченные им социальные налоги в Таджикистане?



– Если гражданин работал и в Таджикистане, и в России, об этом стороны договорились, что исходя из стажа в России и уплаты им социальных налогов в бюджет, пенсия ему будет назначаться Россией. По стажу работы в Таджикистане его пенсия определяется Таджикистаном. И гражданин волен сам решать, в какой стране ему жить.



Если живет в России, Таджикистан переводит его пенсию в эту страну, а если живет в Таджикистане, Россия переводит его пенсию в Таджикистан.



– Недавно Россия заявила, что временно запретит выплату пенсий иностранцам. Касается ли это также таджикских мигрантов?



– Дилмурод Давлатзода заявил, что "поскольку у нас с ними есть соглашение, по отношению к Таджикистану это не применяется".



– Если мигрант после выхода на пенсию захочет жить в третьей стране, он будет получать пенсию?



– Если после выхода на пенсию работник решит переехать в третью страну, то есть, не в Россию и не в Таджикистан, он все равно будет получать пенсию. Расчеты будут производиться страной, в которой он официально работал и вышел на пенсию.



То есть, основу будущей пенсии будут составлять те же страховые взносы, которые работодатель платит за работника.



– Если трудовой мигрант работает в России неофициально, не состоит на учете в Фонде социальной защиты и не платит налоги, будет ли он получать пенсию в Таджикистане?



– Да, пенсию ему платит Таджикистан. В Таджикистане те, кто официально не работает в стране, получают социальную пенсию в размере 187 сомони.



В России он получать пенсию не будет.



– Какой возраст выхода на пенсию у мужчин и женщин в России и Таджикистане?



– В Российской Федерации возраст выхода на пенсию в настоящее время составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В Таджикистане пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.



– Какой сейчас размер минимальной пенсии в России?



– Минимальная пенсия в России рассчитывается исходя из прожиточного минимума для российских пенсионеров. В каждом регионе РФ свои размеры заработной платы.



В целом минимальная пенсия в России составляет чуть больше 10 тысяч рублей.



30 июня 2022