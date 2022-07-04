Умер Кажмурат Нагманов - экс-аким ряда областей и министр транспорта Казахстана

09:24 05.07.2022

3 июля 2022 года ушел из жизни Нагманов Кажмурат Ибраевич

В периоды с 1994 по 1996 годы и с 1996 по 1997 годы занимал должности акимов Жезказганской и Восточно-Казахстанской областей. В 1999 году был назначен акимом Северо-Казахстанской области. 18 мая 2002 года был назначен министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. С 2005 по 2006 годы являлся советником Президента Республики Казахстан



railways.kz, 3 июля



3 июля 2022 года ушел из жизни Нагманов Кажмурат Ибраевич, Казахстанский государственный деятель бывший министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, бывший вице-президент АО "НК "Қазақстан темір жолы" внесший весомый вклад в развитие транспортной отрасли Казахстана.

Кажмурат Ибраевич родился 1 июня 1948 года в Омской области, селе Карповка. После окончания средней школы поступил учиться в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности "инженер-строитель". Трудовую деятельность начал по окончанию учебы в 1971 году с должности мастера пути Казахской железной дороги и затем со своим ответственным подходом к делу постигал сложности выбранной профессии на ключевых и руководящих должностях региона вплоть до назначения главного инженера Казахской железной дороги.

В период с 1978 по 1991 годы работал заведующим отдела строительства Экибастузского горкома партии, председателем горисполкома города Ермак Павлодарской области, инструктором отдела транспорта и связи ЦК Компартии Казахстана, председателем Семипалатинского горисполкома.

В 1991 году был избран народным депутатом Казахстана от Берегового избирательного округа №195 Семипалатинской области, а в 1991-1992 годы был освобожденным членом комитета по вопросам строительства и архитектуры.

В период с 1992 по 1994 годы являлся вице-президентом Казахской государственной корпорации предприятий атомной энергетики и промышленности КАТЭП. В периоды с 1994 по 1996 годы и с 1996 по 1997 годы занимал должности акимов Жезказганской и Восточно-Казахстанской областей соответственно.

С 1997 по 1999 годы работал в должности президента компании "Казэнергосервис". В 1999 году был назначен акимом Северо-Казахстанской области.

18 мая 2002 года был назначен министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы являлся советником Президента Республики Казахстан.

В период с 2006 по 2008 годы работал в должности вице-президента АО "НК "Қазақстан темір жолы". С 2014 по 2020 годы возглавлял Ассоциацию автодорожников Республики Казахстан.

За трудовые заслуги и достижения Кажмурат Ибраевич был награжден орденом "Парасат" в 2001 году, медалью "20 лет Астане", званием "почетный гражданин города Аксу".

Кажмурат Ибраевича всегда отличали инициативность, настойчивость, принципиальность и любовь к своему делу.

Он останется в нашей памяти настоящим профессионалом, мудрым наставником, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.

Выражаем искренние, глубокие соболезнования родным и близким Кажмурат Ибраевич Нагманова.



Руководство и члены Совета ветеранов АО "НК "Қазақстан темір жолы".