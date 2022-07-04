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Трампу грозят уголовное дело и тюрьма
10:13 05.07.2022

Противники экс-президента готовы не допустить радикальными методами его возвращения в Белый дом
Геннадий Петров
4.07.2022
Возвращение Трампа в Белый дом – мечта "тефлонового Дональда" и кошмар его противников.
В США заканчивает работу спецкомитет Конгресса, расследующий события 6 января 2021 года. Его замглавы Лиз Чейни заявила, что по итогам расследования планируется инициировать уголовное дело против Дональда Трампа. Вряд ли он отправится за решетку. Однако помешать Трампу выставить свою кандидатуру для участия в новых президентских выборах расследование Когресса вполне может.

Дня независимости США, который отмечается 4 июля, многие американские политические аналитики ждали с некоторой тревогой. Высказывались предположения, что в этот день Дональд Трамп может официально объявить о том, что он будет баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Он уже сделал множество более чем прозрачных намеков на этот счет.

Тем не менее, если Трамп выдвинется официально, это изменит очень многое в раскладе сил в Республиканской и Демократической партиях. Сейчас он – фаворит предвыборной гонки не столько из-за собственной популярности, столько потому, что особых альтернатив не просматривается. Джозеф Байден, собирающийся баллотироваться на новый срок, допустил много промахов как во внешней, так и во внутренней политике. Своеобразным символом неудачи его внутриполитического курса стал его размещенный в соцсети призыв к владельцам автозаправок воздержаться от повышения цен на бензин. А между тем Трамп чуть ли не в каждом своем выступлении говорит, что если бы не нечестная, с его точки зрения, победа Байдена на выборах 2020 года, в стране не было бы существующих проблем. Не было бы ни дорогого бензина, ни высокой инфляции, ни неудачного вывода войск из Афганистана, ни миграционного кризиса, ни конфликта РФ и Украины.

Накануне 4 июля известный политкомментатор, бывший функционер Республиканской партии Курт Барделла спрогнозировал, что Трамп официально объявит о своем вступлении в президентскую гонку "очень скоро". Тем не менее пока появилось только интервью Чейни, которое она дала телекомпании ABC. В нем она сообщила, что спецкомитет может скоро вынести рекомендации Министерству юстиции (это ведомство исполняет в США роль Генеральной прокуратуры) возбудить ряд уголовных дел против Трампа. Якобы установлено, что он все-таки в той или иной мере причастен к событиям 6 января. Тогда, напомним, сторонники радикальных групп, поддерживающих Трампа, пошли на штурм Капитолия. Погибли пять человек. При этом она призвала Минюст не дожидаться рекомендаций, а самому предъявить обвинения Трампу. Оснований считать, что это ведомство будет бежать впереди спецкомитета, мало. А вот то, что спецкомитет вынесет такие рекомендации, более чем вероятно. Ведь в него входят семь демократов и два республиканца, стоящих в оппозиции Трампу, – это Адам Кинзингер и Чейни. Последняя в том же интервью АВС не скрывала своего отношения к экс-президенту. Чейни заявила, что Республиканская партия "не выживет", если Трамп будет ее представлять на президентских выборах. Кто может стать достойным кандидатом от республиканцев она, однако, не сказала.

Тех ее однопартийцев, кто считает, что Трамп не должен вновь баллотироваться в президенты, сейчас вдохновляет фигура губернатора Флориды Рона Десантиса. Опрос Университета Нью-Гэмпшира, проведенный в этом штате, с которого традиционно начинаются партийные праймериз, показал, что большинство местных избирателей-республиканцев отдают предпочтение именно этому политику. Десантиса готовы поддержать 39%, Трампа – 37%. Конечно, такие опросы мало что значат, учитывая, что до праймериз – 18 месяцев. Кроме того, не факт, что оба политика не договорятся. Трамп уже дал понять, что хотел бы видеть Десантиса своим вице-президентом. Но эта социология по крайней мере часть республиканцев убеждает, что альтернатива трампизму в партии есть.

"В борьбе, которая идет вокруг итогового доклада спецкомитета, у каждого своя правда. Демократы говорят, что они спасают демократию, республиканцы, не желающие осуждения Трампа, – что они спасают Америку. Какая из этих правд победит, покажет будущее", – сказал "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Он полагает, что все же тюрьма Трампу не грозит, а вот уголовное дело – вполне. По мнению Васильева, имеет место пиар-акция демократов. "Слоган: "Трампу место не в Белом доме, а в тюрьме" – это то, с чем демократы выступят в избирательной кампании 2024 года. Не забывайте, что сам Трамп победил в 2016 году тоже под слоганом: место Хиллари Клинтон не в Белом доме, а в тюрьме", – напоминает эксперт. Кстати, Клинтон недавно намекнула, что она тоже в принципе не прочь участвовать в новых президентских выборах. Это свидетельствует об отсутствии у демократов большого выбора политиков, способных бросить вызов Трампу.

Васильев также отмечает, что задача выбить экс-президента из политики будет нелегка. "До сих пор все попытки сделать это не увенчались успехом. Трамп оказывался тефлоновым: все атаки не приводили к тому, что он терял своего избирателя. Работа спецкомитета подтвердит, так это или нет, останется ли он тефлоновым до выборов или не останется", – подводит итог эксперт.

Источник - НГ
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