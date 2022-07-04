 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гонконг подверг риску здоровье Си Цзиньпина, - Владимир Скосырев
10:20 05.07.2022

У политика, присутствовавшего на заседании с лидером КНР, нашли вирус
Владимир Скосырев

Во время пребывания в Гонконге Си Цзиньпин пообщался с местными политиками и чиновниками.
Два дня спустя после встречи с Си Цзиньпином гонконгский законодатель Стивен Хо, принадлежащий к пропекинской партии в ассамблее, сообщил, что его тест на COVID-19 оказался положительным. А 30 июня, в день общения с лидером КНР, он был негативным. Тем не менее само это происшествие стало ударом по властям города, которые затратили большие ресурсы, пытаясь искоренить заразу. Глава КНР выехал за пределы материкового Китая впервые после начала пандемии, чтобы участвовать в церемонии 25-летия возвращения территории Китаю. Западные СМИ задаются вопросом: что случится, если лидер страны заболеет? В чьих руках окажется ядерная кнопка?

Как передает Wall Street Journal, Cи покинул Гонконг в минувшую пятницу на скоростном поезде, так же как он и прибыл на территорию. Строгие меры инфекционного контроля, неустойчивая погода заставили отцов города уменьшить размах празднеств. Речь, которую произнес Си, тоже была сдержанной по интонации. Она отразила уверенность Пекина в том, что с протестами местных жителей, требовавших сохранить автономию, покончено, город находится под контролем.

И тут вдруг становится известно, что Стивен Хо, который входит в городской ассамблее в состав депутатов пропекинской партии "Демократический альянс", получил во время теста на CОVID-19 положительный результат. Он перешел на самоизоляцию. Как сообщает CNN, на фотосессии с председателем КНР Хо стоял на один ряд позади Си.

Накануне визита лидера были приняты чрезвычайные меры против заразы. Граница между городом и материком остается в основном закрытой. Сотни чиновников и законодателей Гонконга должны были передвигаться между работой и домом на частных автомобилях, накануне 25-летия провести ночь на карантине в гостинице. Они также должны были ежедневно сдавать тесты.

Си, который не выезжал за пределы Китая с начала пандемии, присутствовал на торжествах и церемонии присяги Джона Ли, нового главы администрации территории, в прошлом офицера полиции. Китай – одна из немногих стран, где придерживаются курса на нулевую терпимость к вирусу. Председатель, как пишут китайские медиа, часто лично давал указания, как вести борьбу с пандемией.

По сведениям South China Morning Post, в элите Гонконга случай заражения городского законодателя породил толки о потенциальном риске для самого председателя Си. Многие депутаты вопрошают: может, кто-то подстроил этот инцидент или не были приняты достаточные меры предосторожности?

В беседе с "НГ" Александр Лукин, глава департамента международных отношений Высшей школы экономики, отметил: "В худшем случае партия выберет другого достойного лидера на съезде. Но это маловероятно. Омикрон не столь опасен для здоровых людей. Скорее всего это происшествие убедит Си, что надо продолжать линию на нулевую терпимость к COVID-19, бороться за то, чтобы вообще не было случаев заражения. А ведь китайцы смягчили недавно требования к въезжающим в страну, например, срок пребывания в карантине. И хотели дальше смягчать, поскольку ограничения плохо сказываются на экономике. Если Си не будет болен во время съезда партии, намеченного на осень, то на мероприятии это никак не отразится. Ведь там всех делегатов тщательно проверяют. Но не исключено, что рестрикции усилят. Ведь в Гонконге тоже было очень строго, а потом ограничения сократили. Сторонники жестких мер могут сказать: "Смотрите, что получилось. Великого человека чуть не заразили".

Но в чьих руках оказывается ядерная кнопка, если лидер серьезно заболел? Отвечая на этот вопрос, эксперт сказал: "Почти все лидеры болеют, ничего страшного не случается. Зависит от того, в каком состоянии человек. Если он температурит и плохо себя чувствует, то кнопку оставляют у него. Кнопку забирают, если он в коме или делают операцию".

Что касается худшего варианта, то, по словам Лукина, он никак не отразится на китайско-российских отношениях. Россия все время просит смягчить ограничения на общение людей, поскольку это плохо влияет на торгово-экономические связи. Даже у дипломатов есть некоторые проблемы при въезде и выезде. А стратегическое партнерство двух держав не зависит от того, кто лидер. Партнерство развивалось при председателе КНР Цзян Цзэмине, потом руководство Китая менялось, а линия на сближение все равно продолжалась.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657005600


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