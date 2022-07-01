Мировая "многополярочка", или Куда прибиться Казахстану, - А.Дубнов

10:27 05.07.2022

1 июля 2022

Максим Скопин



Мировая "многополярочка", или Куда прибиться Казахстану

1 июля дипломатическая служба Казахстана отмечает 30-летие. Работы у нее сейчас - непочатый край. Последние месяцы были богаты на саммиты, двусторонние встречи и громкие заявления. Война в Украине добавила остроты всем мировым политическим и экономическим противоречиям. Orda.kz пообщалась с казахстанскими и российскими экспертами, чтобы ответить на вопрос, как раскалывается мир и к какому берегу пришвартоваться нашей республике.



Накануне в Ашхабаде завершился саммит прикаспийских государств. Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан договорились поддерживать безопасность на Каспийском море, которое в свете последних событий превратилось в санкционное – два крупнейших по населению государства региона Россия и Иран находятся под самым большим санкционным давлением в мире. Но запомнился саммит не подписанными документами – прорывов там не было, а антиковидным столом, за которым заседали главы государств. Он напоминал мини-копию Каспия, по разные берега которого заседали президенты, не хватало только воды.



Orda.kz спросила российского политолога, специалиста по Центральной Азии Аркадия Дубнова, чем была спровоцирована такая рассадка.



"Это так трудно комментировать серьезно. Можно предположить, что нынешняя туркменская власть находится все еще в шлейфе страха перед Ковидом. Делает демонстративные шаги, чтобы упредить возможность заражения своих гостей. Поэтому их рассаживают так, как сидел Путин некоторое время назад, принимая даже своего министра Лаврова, не говоря уже о президенте Франции Макроне. Та фотография стала хитом во всей мировой прессе", – говорит Дубнов.



Если опустить забавные детали, налицо другой тренд – появление нового коридора Север-Юг. Такой взгляд на происходящее у казахстанского политолога Марата Шибутова. Статью с таким названием он опубликовал в своем телеграм-канале. Вот выдержка:



"Шестой Каспийский саммит зафиксировал публично следующую тенденцию – в условиях того, что традиционный маршрут Восток-Запад для России существенно сузился, а для каких-то вещей и закрылся совсем, снова возрождается коридор Север-Юг… И тут для Казахстана есть хорошие варианты воспользоваться возникающими возможностями – транзит через нашу территорию или порты российских грузов и, наоборот, отправка в Россию иранских грузов. Ну и в этом увеличившемся транзите стоимость транспортировки наших грузов становится существенно дешевле, так что для нас улучшаются возможности для экспорта," – пишет Шибутов.



Сейчас у президента Токаева наступила активная фаза визитов – только за последние 2 месяца был Кыргызстан, Россия, Катар, Турция, Туркменистан. Эксперты уверены, что это связано со стремлением найти для Казахстана место в быстроменяющемся мире, где страны откровенно враждуют, меняются торговые маршруты и надо выбирать, с кем ты.



Россия и Китай против либерального мира

С началом войны в Украине был положен конец какому -либо адекватному диалогу между нашим северным соседом с Европой и США. Риторика острая, на грани фола, для Казахстана сближение с Москвой и признание квази-государств грозит жесткими санкциями со стороны Запада. При этом республика не имеет доступа к мировому океану и зажата между двумя мировыми державами Россией и Китаем. Последний, набрав экономическое и политическое влияние, перестал быть вежливым азиатом, и стал открыто выражать свое недовольство. Чего стоит вчерашний демарш официального представителя МИД КНР, когда он разместил в твиттере мем, где наглядно показана разница в населениях между блоками: 3,2 миллиарда человек против 777 миллионов.



Мировая "многополярочка", или Куда прибиться Казахстану

фото из Твиттера

Накануне Китай также сделал замечание Южной Корее – за участие в саммите НАТО. И последняя была вынуждена оправдываться. Из Пекина также стали часто доноситься критические замечания касательно американской и европейской политики. Казахстану в этой ситуации выбирать не приходится, считает Аркадий Дубнов.



"Думаю, у Казахстана, даже если он хотел бы выбрать, такой возможности не существует. Потому что БРИКС – это пока вполне себе виртуальная реальность. БРИКС не обладает институциональными ресурсами, чем обладает так называемый "коллективный Запад", который имеет для этого формируемый Соединенными Штатами некий мировой альянс".



Аркадий Дубнов

Схожей точки зрения придерживается и доцент Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.



"Между нами не стоит выбора между "большой семеркой" и БРИКС просто потому, что это не лагеря. Это просто диалоговые платформы. Я считаю, что перед нами вообще не стоит никакого выбора, и модель многовекторной политики некоторые наши партнеры хотят расшатать, но говорить о том, что мы должны выходить за рамки этой многовекторности – так вопрос не стоит", - считает Рустам Бурнашев.



Многовекторность в многополярном мире – наше все

Мир не делится на два лагеря, а становится многополярным. Это усложняет жизнь небольших государств, к которым относится и Казахстан, поскольку такая ситуация – более неустойчивая. Тем не менее, Казахстан за свою историю успел накопить опыт в том как "дружить со всеми". До сих пор это, "тьфу-тьфу", ему успешно удавалось. США, ЕС, Китай, Турция, арабские страны и Россия не имеют серьезных претензий к Нур-Султану. По мнению Дубнова и других опрошенных Orda.kz экспертов, надо и дальше придерживаться многовекторности.



"У Казахстана, я надеюсь, должен быть свой путь, ему не отмежеваться от России окончательно. Это ни в силу истории, ни географии невозможно, но, с другой стороны, он пытается позиционировать себя как часть тюркского мира. И таким образом не может быть лояльным к центру Востока, которым становится Китай. Черно-белого мира быть не может. И Казахстан не должен выбирать в черно-белой гамме свой путь".



Аркадий Дубнов

О грядущей многополярности говорил и президент Путин в обращении к участникам Юридического форума, который сейчас проходит в Петербурге.



"Действительно, многополярная система международных отношений активно формируется. Этот процесс необратим, он происходит на наших глазах и носит объективный характер".



1 июля утром министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди как будто подтвердил озвученные ранее тезисы. Он выступил на конференции "Республика Казахстан в современной системе международных отношений" и рассказал о курсе страны.



"Сегодня Казахстан выстраивает новый этап отношений с Соединенными Штатами Америки. Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках комиссии по расширенному стратегическому партнерству".



И тут же добавил, что "конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично". Министр упомянул и Китай, как ключевого азиатского партнера, и высказал открытость к сотрудничеству со странами Юго-Восточной Азии. В общем, раздал каждой сестре по серьге, и это кажется правильным.



Казахстану надо быть очень внимательным и осторожным, чтобы не поссориться с соседями и не нарваться на санкции. При этом необходимо наращивать свой экономический и военный потенциал, стать уважаемым и надежным партнером для всех и строить мосты между Севером, Югом, Востоком и Западом. Наше расположение – это и минусы, но и преимущества. Главное умело ими воспользоваться и не утонуть в волнах мировых противоречий и конфликтов.