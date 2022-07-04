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|В Казахстане на 7 лет посадили VIP-девелопера Абдыгаппарова
10:30 05.07.2022
За что осудили бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова
Алмаса Абдыгаппарова осудили на 7 лет
5 июля оглашен приговор в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова. Его осудили на 7 лет, сообщает Zakon.kz.
В районном суде №2 Медеуского района города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова по факту хищения вверенного имущества в особо крупном размере.
Судом установлено, что в марте 2021 года Абдыгаппаров являясь заместителем директора по коммерческим вопросам ТОО "AV-Construction", которое занимается строительством, реализацией квартир и жилых домов (вилл), расположенных в ЖК "Esentai city", будучи материально-ответственным и доверенным лицом компании составил с клиентом предварительный договор купли-продажи на покупку недвижимого имущества в виде жилого дома (виллы) с земельным участком, расположенного в ЖК "Esentai city".
По договору представитель покупателя передал Абдыгаппарову часть суммы в размере 2 млн долларов за покупку жилого дома (виллы), из которых он передал руководству компании лишь 1 млн долларов, а оставшуюся часть денежных средств в размере 1 млн долларов присвоил себе преступным путем.
Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района
В суде достоверно установлено, что преступными действиями подсудимого ТОО "AV-Construction" причинен материальный ущерб в размере 418 640 000 тенге.
Подсудимый не признал свою вину по предъявленному обвинению.
Прокурор в прениях просил суд, признать Абдыгаппарова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Представитель потерпевшего ТОО "AV-Construction" просил суд признать подсудимого виновным.
Приговором суда Абдыгаппаров признан виновным в хищении вверенного имущества в особо крупном размере и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на 5 лет.
Пресс-служба районного суда №2 Медеуского района
Иск представителя гражданского лица удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
Анастасия Стативкина