Одногазовая Европа. "Газпром" прикручивает фитиль

10:48 05.07.2022

Одногазовая Европа

"Газпром" хочет ограничить поставки СПГ на свой традиционный рынок



...

"Газпром" предлагает вернуться к вопросу координирования экспорта российского трубопроводного газа и СПГ. В компании отмечают, что теперь, когда за трубопроводный газ европейцы должны платить в рублях, российский СПГ получает конкурентное преимущество. Монополия предлагает обсудить возможность введения экспортной пошлины на СПГ либо перенаправлять танкеры преимущественно в Азию.



"Газпром" предложил разработать механизм координации экспорта российского трубопроводного газа и СПГ, чтобы нивелировать последствия возникшей на рынке валютной конкуренции. Об этом 4 июля на круглом столе в Госдуме заявил заместитель начальника департамента "Газпрома" Кирилл Полоус. По его словам, "Газпром" и раньше пытался убедить правительство в необходимости создания механизма координации экспорта трубопроводного газа и СПГ из РФ, но безуспешно. Крупнейший экспортер СПГ в России - НОВАТЭК.



"Торговля трубопроводным газом с европейскими недружественными контрагентами осуществляется за рубли. Но данная мера не распространяется на сегмент СПГ, и возникает некая валютная конкуренция между поставщиками",- пояснил господин Полоус (цитата по "Интерфаксу").



По его словам, методами регулирования могут стать введение таможенной пошлины и создание экономических стимулов направления СПГ не в западном (в Европу, то есть на рынок "Газпрома"), а в восточном направлении (в Азию). "С начала производства СПГ в северных регионах более половины СПГ было поставлено в регионы поставки трубного газа, облагаемого пошлиной, в отличие от СПГ",- добавил он. В интервью "Ъ" глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что министерство выступает против введения пошлины на экспорт СПГ.



По мнению Кирилла Полоуса, "Газпром" также должен стать координатором освоения северных месторождений по аналогии с восточной газовой программой.



"Достаточно часто в последнее время, к сожалению, звучат инициативы, что нужно все (новые ресурсы газа.- "Ъ") отправить на внероссийское направление. Нам видится, что это не совсем дальновидный подход с точки зрения энергобезопасности нашего государства",- сказал топ-менеджер.



Вероятно, топ-менеджер "Газпрома" имел в виду слова главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона.



Господин Михельсон в июне в контексте вопроса о судьбе гигантского Тамбейского месторождения "Газпрома" на Ямале заявил, что нужно в кратчайшие сроки определяться, куда Россия будет продавать газ на фоне отказа от него Европы.



"Надо думать, куда Россия будет продавать газ. Надо делать СПГ. Сегодня мы крупнейшие экспортеры газа в мире. Сколько потеряем трубопроводного газа, столько надо производить СПГ. И решения надо принимать бегом",- сказал он (цитата по "Интерфакс").



В Минэнерго и НОВАТЭКе инициативу "Газпрома" не комментировали.



С одной стороны, рынок сжиженного газа глобальный, и если российский СПГ окажется в Азии, то он в теории вытеснит оттуда поставки, к примеру, из Катара или США, которые придут в Европу, отмечает независимый эксперт Александр Собко. Но на практике возможны разнообразные ценовые искажения, поэтому не исключено, что перенаправление российского СПГ в Азию действительно создаст дополнительные возможности для трубопроводных поставок в Европе, а Азия в таком случае поглотит больше СПГ при чуть снизившихся ценах, полагает он. В случае такого перенаправления российского СПГ остается много факторов неопределенности, среди них - поведение прочих продавцов СПГ и политика самого "Газпрома" по ценам и объемам продаж на европейском направлении.



Лидеры G7 обсудили внедрение потолка цен на российские поставки газа

"Не стоит забывать, что ЕС негласно оценивает суммарный объем импорта российского газа, будь то СПГ или сетевые поставки, чтобы общая доля не выглядела слишком критично. В любом случае эта проблематика станет по-настоящему актуальна, когда и если российские поставки в Европу вырастут до значений, близких к нормальным, так как сейчас по сумме разных причин российский трубопроводный экспорт оказывается меньше, чем готовы покупать европейские импортеры",- заключает Александр Собко.



Татьяна Дятел

Газета "Коммерсантъ" №118 от 05.07.2022, стр. 1