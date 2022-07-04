В Алматы по решению суда приступили к сносу незаконно строящегося жилого комплекса

11:20 05.07.2022

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в связи с многочисленными обращениями жителей был инициирован вопрос о сносе незаконно возводимого 12-этажного многоквартирного дома по адресу мкр. Шугыла, улица Байтели батыра, 24



Акимат города Алматы, 1 июля



По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в связи с многочисленными обращениями жителей был инициирован вопрос о сносе незаконно возводимого 12-этажного многоквартирного дома по адресу мкр. Шугыла, улица Байтели батыра, 24.

В результате постановлением Алматинского городского суда иск управления градостроительного контроля города Алматы был удовлетворен и суд постановил снести данный объект. К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей.

Ранее управлением градостроительного контроля была проведена проверка объекта, которая выявила ряд нарушений в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В отношении застройщика были составлены административные протоколы и выдано предписание на устранение замечаний.

Управлением в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы так же было инициировано исковое заявление к ТОО "АРТ-ТЕХНОСС" о сносе незаконно возводимого объекта.

Решением суда от 9 декабря 2021 года в удовлетворении иска было отказано. После этого управлением градостроительного контроля была подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд: иск был удовлетворен.