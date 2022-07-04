Как казахи с джунгарами воевали (история), - Марал Томпиев

12:58 05.07.2022 Альтернативный взгляд: война за Сарыарку в эпоху казахско-джунгарского противостояния



Известный писатель, тюрколог, путешественник Марал Томпиев делится с читателями своим новым взглядом на историю расселения казахских племен в Сарыарка во время войны с Джунгарией. По мнению автора, почти вся северная Сарыарка, включая Улытау, Тайаткан-Шунак, Каркаралы, Баянаул, Кызылтау, Чингистау, Тарбагатай до Алтая была временно завоевана джунгарами (калмаками).



Большинство советских и казахстанских историков считали, что освобождение Сарыарки шло с востока из Улутау, сразу после Белеуты-Булантинских сражений 1727-1728 годах. Марал Томпиев выдвигает иную версию и предполагает, что освобождение большей части Сарыарки проходило с юга от реки Чу. Причем джунгары явно не ожидали, что главный контрудар будет с юга - через непроходимую тогда Бетпакдалу в Тайаткан-Шунак, где и произошли первые и очень важные сражения с захватчиками. Об этом свидетельствуют многочисленные устные предания (жыры), археологические памятники и находки того времени, которые, с точки зрения М.Томпиева, полностью подтверждают его теорию о хронологии казахско-джунгарских войн в Сарыарке.



Кому принадлежала Сарыарка?



Обширные возвышенные плато, на котором беспорядочно раскиданы многочисленные сопки, холмы и увалы высотой до 40–50 м и низкогорные массивы Центрального Казахстана составляют единый геолого-климатический регион и простира­ется с запада на восток от Тургайской ложбины до Иртыша и Аягоза на 1200 километров, а с севе­ра на юг от гор Кокшетау до Балхаша – на 800 кило­метров. Геологи именуют регион Казахской складчатой страной, географы называют Казахским мелкосопочником, русские путешественники XVIII века называли Зюнгорской (джунгарской) степью, а сами казахи называют Сарыаркой.



С севера регион открыт для вторжения арктических воздушных масс, поэтому здесь беспрепятственно циркулирует Сибирский антициклон.



В те времена климат в этом регионе был значительно более влажным, уровень озера Балхаш был на 8-10 метров выше современного, а его площадь вдвое больше, чем сейчас, оно не делилось на соленую и пресную части. А географические пояса по всей Евразии, в том числе лесостепной зоны, находились на 200-250 км южнее современного значения. Границы расселения кочевников были связаны с ареалом разведения многочисленных табунов лошадей. Северная граница расселения коневодов Центральной Азии начиналась от кромки тайги, включая лесостепной пояс. Южная граница доходила до северных склонов Гиндукуша и западного Памира. На территории Казахстана в 17-18 веках степное пространство от гор южного Урала и Мугоджар, включая гористые части северного Улытау и Сарыарки до Тарбагатая и Алтая, представляли собой сплошную лесостепь, остатки которой сохранились в оазисах гор Кокшетау, Баянаула, Кентау, Каркаралы, Кызылтаса, Акшатау, Бектау-ата, Кызыларая и Чингистау.



Естественно по этому поводу возникает множество вопросов, которые мы адресовали М. Томпиеву:



– Где же зимовали кочевники?



– В кыстау (зимовках). Они возможны только в отдельных выделенных местах – в камышах по берегам рек и озер или в защищенных горных долинах, окруженных лесом, там, где можно найти дрова для отопления. Тот, кто владел зимовками – владел Сарыаркой. На севере Сарыарки это лесистые горы Баянула, Эдрей, Ку, Кент, Абралы, Актау, Ортау, Бугылы, Тагылы. А летом рядом великолепные пастбища – жайляу, на которых воздух чист и бодрящ, вода из родников прозрачна и холодна, а трава мягкая как тонкая шерсть.



На юге Сарыарки казахи-кочевники имели зимовки в низовьях рек Сырдарья, Талас, Чу, предгорьях Каратау, проходили через замерзший лед на южные берега Балхаша до северного берега Или. А весной уходили через Бетпакдалу на жайляу в гористую часть южной Сарыарки на расстояние 350–400 километров.



Северная часть Сарыарки относилась к территории Сибирского ханства. Там кочевали те же тюркские племена: кипчаки, татары, башкиры, ногаи, уаки, аргыны-атыгаи и караулы. Но после разгрома Сибирского ханства в северную Сарыарку из долины Иртыша хлынули ойратские племена. Постепенно, к середине XVII века, они заняли большинство удобных зимовок в Сарыарке.



Казахи жили южнее и держали преимущественно лошадей, причем у некоторых особенно богатых степняков-баев их количество доходило до 20 тысяч голов. На знаменитой Кояндинской ярмарке годовой оборот лошадей составлял до полумиллиона голов.



– Какую роль играли лошади в то время?



– Лошади были основой конницы, которая тогда была главной ударной силой армий мира! Торговля лошадьми была очень выгодным делом. Как сейчас Япония – мировой центр автомобилестроения, так и Сарыарка была мировым центром разведения этих животных. Туда стекались оптовые покупатели из России, Китая и мусульманских стран.



– Тогда по логике казахи Орта (Орта-Центральный) жуза должны были быть самым богатым народом…



– Да, так и было. А вот, например, в Европе в 17 веке один феодал имел 800 лошадей и поставлял их в королевскую кавалерию. Так он считался одним из самых богатых людей того времени на той территории.



– Получается, что после захвата ойратами Сарыарки казахам пришлось потесниться на юг?..



– А мой дед Кали Томпиев, дипломированный инженер-металлург, историк, первостроитель Балхаша говорил, что Сарыарка всегда была казахской, впрочем, как и большинство казахов увереных в том же. Однако все доступные нам источники XVII–XVIII веков – свидетельства путешественников, казахские исторические предания, множество топонимов "калмак кырылган", ойратский фольклор – свидетельствуют о том, что часть ойратских племен осталась кочевать в северной Сарыарке. Для нескольких поколений малых калмаков северная Сарыарка стала второй родиной, в то время как южная Сарыарка всегда оставалась казахской.



Тайаткан-Шунак



Небольшой горный массив Тайаткан и соседние горы Шунак слабо известны в казахской истории, однако весьма примечательны. Они расположены на северо-западе Прибалхашья, западнее среднего течения реки Моинты. Здесь кончается Бетпакдала и начинается Сарыарка. Местность представляет собой типичный казахский мелкосопочник с разбросанными по степи грядами высоких холмов и одинокими сопками, разделенными широкими и неглубокими пустынными долинами, лощинами и сухими руслами речек.



С глубокой древности до позднего средневековья здесь был один из узловых отрезков степных караванных дорог. После тяжелого перехода через Бетпакдалу караваны отдыхали у местных колодцев и рек. Здесь также был еще один небольшой джунгарский аппендикс Сарыарки.



В ущелье Бельасар сохранились могилы Бегазы-Дандыбаевской культуры бронзового века – обложенные камнями курганы и врытые в землю каменные плиты. В горах Шунак есть достопримечательность - впадина, которая образовалась в результате падения огромного метеорита около 12 миллионов лет назад. Действительно, в Google map можно найци круглый метеоритный кратер диаметром около 2,5 км. Далее между горами Тайаткан и Шунак, на берегу степной речки Сарыбулак, находится мавзолей Агыбай батыра (1802–1880) – соратника и сподвижника Кенесары хана. Недалеко от него есть мавзолей Каратай батыра – героя казахско-джунгарских войн. Еще дальше, на берегу реки Шажагай, стоит кумбез Шажа би, основателя албанского рода Шажа (XVII век).



В этой же местности на одной из сопок есть кумбез Ес батыра (1683–1733), из рода каракесек-керней, одного из героев казахско-джунгарской войны за Сарыарку. Отвоевав окрестности Тайаткан-Шунак у джунгар (калмаков), он стал крупным родоначальником и погиб в бою в этих местах. Он завещал похоронить его на самой высокой сопке, чтобы его аруах продолжал следить за врагом и охранять свою землю. Потомки стали называть эту одинокую гору "Ес батыр қарауыл төбесі", а окружающую степь – "Ес батыр жазығы". На ней также полно калмакских могил, есть даже две небольшие каменные оба, поэтому местность также носит название "Калмак кырылган". Первоначальный кумбез, сложенный на вершине сопки из местного плитняка, был огромным, диаметром около 9 и высотой 12–13 метров, но со временем разрушился.



Одинокая гора Ес батыр находится на расстоянии 23 километров к западу от станции Киик. В этом же направлении от станции на расстоянии 12-15 километров находится три горы с названиями "Үш қызыл" (Три красные). Из них две горы совмещены вместе и их в отдельности называют "Қос қызыл" (два красных), или еще "Ес батыр - Дос батыр". Третья гора в отдельности носит названия "Жыланды" (Змеиная) и находится напротив места "Калмак кырылган". По преданию, Дос, близкий друг Ес батыра, известный батыр из рода каракесек-алтеке, погиб там же, освобождая родную землю.



По местным преданиям, которые передаются из поколения в поколение, батыры действительно воевали с калмаками в этих краях, отсюда и произошли названия этих гор. После поражения калмаков 1726-28 годах в войне за Улытау, где в таких крупных сражениях, как Белеутты, Буланты, Шубартениз и Калыбай война переместилась на территорию центральной и северо-восточной Сарыарки. Самые первые крупные сражения произошли в горах Тайатқан Шұнақ, под руководством Ес батыра. Первый бой произошел к северо- востоку от горы Ес батыр қарауыл төбе, где в упорном единоборстве с Кокбори Керней Жарылгап батыром погиб калмакский Капал батыр.



По преданию, оба батыра сначала разъехались, а потом поскакали навстречу друг другу с копьями наперевес. Удары копий пришлись в щиты, те лопнули как яичная скорлупа, и оба батыра вылетели из седел. Кони ускакали в противоположенные стороны, а батыры, придя в себя и схватившись за сабли, снова бросились друг на друга. У Жарылгапа была одна особенность - очень длинные руки, поэтому он носил не саблю, а длинный палаш. Вот и в этот раз, пока Капал орудовал саблей, Жарылгап сделал неожиданный выпад и попал палашом в шею противника. Из горла хлынула кровь, Капал зашатался и упал замертво. Джунгары были побеждены и, "обратив лицо в долину бегства", ушли на северо-восток. Сопка, на которой похоронили Капал-батыра, стала называться Капалтау. Ес батыр установил на одинокой высокой горе наблюдательный пункт, который в честь него был назван "Ес батырдың қарауыл төбесі".



В 20 км севернее этой "высотки" находится гора "Айғыр ұшқан", которая названа, согласно легенде, в честь самоуверенного казахского воина, в лошадь которого попала вражеская стрела. С высоты этой горы раненная лошадь вместе с воином прыгнула в пропасть. С тех пор гора называется "Айғыр ұшқан" - "Полет жеребца".



Следующая битва произошла в юго-западном направлении от "высотки" у подножия гор "Тайатқан Шұнақ", где казахи одержали очередную победу. О битве свидетельствуют массовые захоронения калмаков рядом с буддийской каменной ступой "Үйген тас", обнаруженные на равнине "Ес батырдың жазығы" у подножия невысокой одиночной горы "Қалмақ қырылған тау".



Партизанские войны



Следует заметить, что война за освобождение Сарыарки не носила организованного общенационального характера, как упомянутые ранее битвы за Улытау или Чу-Илийские горы. Хотя еще с начала XVII века в северной Сарыарке проживали многочисленные улусы малых калмак, к концу века ее население стало уменьшаться. Местные дербеты и хошоуты и их тайджи Далай Батур, Хундулен, Аблай, Куйши проводили независимую политику, не подчинялись ни калмыкам, ни джунгарам, имели самостоятельные дипломатические контакты с русскими. Но несколько волн междоусобных войн, происходивших в 1646, в 1660-1670-е годы, значительно ослабили самостоятельность кочевавших там дербетов и хошоутов. К счастью казахов, среди них не нашелся лидер масштаба Эрдени Батура, Аюки, Гуши хана для создания своего самостоятельного государства. Часть хошоутов во главе с Аблай тайджи ушла в Калмыцкое ханство. Последний независимый правитель Очирту Цецен хан в 1676–1677 годах был побежден Галданом Бошокту, и оставшиеся ойратские улусы подчинились Джунгарии. Часть дербетов в 1688 году ушла вместе с Галданом Бошокту на завоевание Халхи.



Казахские султаны и батыры, вдохновленные победами в Улытау и Чу-Илийских горах, двинулись на отвоевание Сарыарки. Они пытались вытеснить оттуда остатки джунгар. Нападения казахов и ответные действия джунгар носили локальный характер. И те, и другие воевали своим родоплеменным ополчением. Борьба не имела целью уничтожение джунгар, она шла за пастбища, за места зимовок. Если вытесненный противник покидал спорную территорию – этого было достаточно. Чаще всего это были долины рек и горные массивы Тайаткан-Шунак, Ерейментау, Каркаралы, Кент, Баянаул, Кокшетау, Абралы, Чингистау и т.п. При этом казахи применяли партизанскую тактику. Более подробно об освобождений Сарыарки и расселений там казахских племен, читатель может ознакомится в книге Марала Томпиева "Эпоха обретения границ".



Из книги "Эпоха обретения границ": "Вероятно, небольшие отряды батыров, укрепившись в горах, где превосходство противника в численности не играло решающей роли, постоянно тревожили своими вылазками джунгарские улусы. Это была беспроигрышная тактика. Все мирное население Среднего жуза находилось на территории современного Узбекистана и было недоступно для ответных калмакских набегов. А борьба с батырами была бесперспективна. Стремясь подавить сопротивление, калмакские отряды неоднократно попадали в засады, и все новые местности в степи получали название "Калмак-кырылган".



Эта война 1730-х годов не получила прямого отражения в письменных источниках и не стала широко известной. В источниках можно найти лишь косвенные ссылки. События происходили вдали от Туркестана, России и Китая, а у самих казахов и джунгар не было развитой традиции письменной историографии. Нам пока доступны лишь устные казахские предания о походах и подвигах казахских ханов, султанов и батыров. Среди них авторские произведения жырау Бухара, Умбетея, Дулата, а также народный исторический эпос "Богенбай батыр", "Олжабай батыр", "Кабанбай батыр", "Абылай хан", "Ес батыр", "Балта батыр", "Жарылгап батыр", "Жидебай батыр", "Жекпе-жек Дербисалы батыр" и другие. Во всех этих произведениях рассказывается о тех или иных подвигах батыров в разных местах Сарыарки.



Автор статьи: Кенже Татиля Источник - qmonitor.kz

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