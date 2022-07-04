В Бурятии разгадали тайну высшего блага и девяти жизней

13:05 05.07.2022

К своему юбилею Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН обучил машину переводить древние рукописи



Счастливые люди работают в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Им каждый день раскрывается мудрость тысячелетий из древних манускриптов Монголии, Тибета, Китая. Например, их императоры уже в XVII веке доходили своим умом до того, что своих подданных надо стараться не "строить" и даже не терпеть, а превозносить! Что дороже меховой шубы может быть изваяние божества, а благо можно обрести путем терпеливого перечитывания древних молитв.



Директор института, академик РАН Борис Базаров познакомил меня с главными достижениями ученых накануне 100-летнего юбилея ИМБТ. Он отмечается 1 июля - как и день добровольного вступления Бурятии в состав Российского государства.



К своему юбилею Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН обучил машину переводить древние рукописи



ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА БОРИС БАЗАРОВ С СОВРЕМЕННЫМИ ЛАМАМИ (фото)



Для начала надо сказать, что этот институт - старейший в Бурятии среди шести других академических НИИ. По словам президента РАН Александра Сергеева, это не только культурная и научная организация - деятельность института очень важна в плане выстраивания отношений с нашими южными соседями.



- Институт ведет свою летопись с далекого 1922 года, когда еще и Республики Бурятия не было на карте нашей родины (она появилась годом позже), - рассказывает Борис Базаров. - Три умных человека того времени, путешественники и этнографы Базар Барадин, Гомбожай Цыбиков и Цыбен Жамцарано, основали сначала Бурят-Монгольский ученый комитет, который занимался изучением происхождения бурятского языка, культуры бурятов и монголов.



Тематика научной организации постоянно расширялась, название менялось в соответствии с появлением новых задач. Например, в 1944 году здесь наряду с историческим, искусствоведческим отделами появился отдел экономики и производственных сил, а название поменялось на "Бурят-Монгольский НИИ культуры и экономики".



Современное название появилось только в 1997 году. Тогда же решением президиума Сибирского отделения РАН были определены новые основные направления деятельности: изучение языка, литературы и культуры Внутренней Азии (восточная часть Центральной Азии, в состав которой входит Монголия и сопредельные с ней территории: Алтай, Бурятия, Тува и Восточный Туркестан), а также изучение закономерностей социально-экономического взаимодействия населяющих ее народов.



Как подчинять новых подданных



Одна из ведущих лабораторий института - "Центр переводов с восточных языков" - за семь лет одолела весьма значимый для культуры народов Монголии и Бурятии письменный памятник. Это "Правдивые записи о монголах знаменитой Цинской империи". Мультикультурная империя Цин существовала на китайских землях с 1644 по 1912 год.



- В "Правдивых записях" говорится о многом, - вводит в курс дела Базаров, - от названий титулов князей до развития государственности.



ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ ЗНАКОМИТСЯ С ТИБЕТСКИМ ФОНДОМ



Не удержалась и полистала один из трех томов этого произведения. Там описывается история установления отношений императоров с подданными, говорится о том, как подчинять новых, как эти подданные должны "подносить повинности", а если отказываются - как усмирять несогласных.



Интересно было следить за трансформацией сознания древних маньчжурских императоров при формировании имперской политики в первой половине XVII века. Так я прочитала, что постепенно, с приходом в империю буддизма, правители, придерживавшиеся изначально шаманской идеологии, стали переходить на буддистскую религию. В итоге их взгляды на установление отношений с подданными начали меняться: от терпимости - к поддержке, от пренебрежения - к возвышению.



Изменились формы взаимоотношений с божествами. Раньше, до влияния буддистских лам, можно было услышать такое заклинание: "Мы, два народа - маньчжуры и хорчины, будем действовать сплоченно против унижающих нас чахаров. Заверяя в этом, клянусь Небу и Земле. Если впредь маньчжуры, попавшись на уловку, установят торговые отношения с чахарами в обход хорчинов, пусть Небо и Земля осудят их и зачтут им это за грех. Пусть их побелевшие кости и пролившаяся кровь уйдут под землю".



Но со временем клятвы и воззвания к Небу и Земле менялись на восхваления буддистских святынь.



Если раньше самыми ценными дарами считались скот, шкуры зверей, доспехи, то под влиянием буддистских лам стали отдавать предпочтение янтарным и коралловым четкам, скульптурам божеств.



При прибытии ко двору именитых лам встречать их императоры Цин за несколько дней отправляли специальные посольства, чтобы те оказывали ламам всяческие почести, подчеркивая благожелательное отношение императора. За заслуги перед государством буддийским священнослужителям присваивались различные звания и титулы. Есть в "Правдивых записях" жизнеописание самого прославленного - Чаган-ламы, который после смерти в 1662 году сумел переродиться в Лубсандамбиджалцана, потом, в 1700 году, - в Лубсанджамцо в Тибете, потом в Агванданзандорджи в Пекине, в Йешипринлайрабжая - в Ару Хорчине... В общем, я насчитала девять перерождений Чаган-ламы до 1945 года.



Мистический ритуал Манджушри



Еще в одной лаборатории, которая называется "Центр восточных рукописей и ксилографов (гравюр по дереву или оттисков на бумаге)", работают над сохранением культурного наследия населения России и Центральной Азии. Оно насчитывает более 100 тысяч памятников устного и письменного творчества. Это монгольские и бурятские манускрипты, летописи, родословные.



ЦЕНТР ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ И КСИЛОГРАФОВ ИМБТ СО РАН



Здесь, в фонде, хранится единственный в мире экземпляр рукописного комплекта буддистского канона Гуанчжоу на монгольском языке, личные архивы 46 видных деятелей Бурятии. Но главная гордость - это вторая в мире коллекция по количеству древних текстов на тибетском языке (первая находится в Китае). Специалисты института уже издали на их основе атлас тибетской медицины, сейчас идет работа по переводу на русский и бурятские языки религиозных рукописей и ксилографов. Кстати, по религиозным писаниям нынешний бурятский "тибетский фонд" все-таки опережает китайский.



Расшифровка сотен тысяч текстов требует кропотливой работы. Но если раньше она еле продвигалась - специалистам по тибетскому языку надо было вручную переписывать страницу за страницей, то теперь им на помощь пришли математики с программистами.



Машины, "обученные" различать древние рукописи, оцифровывают манускрипты в считаные минуты при помощи искусственного интеллекта.



Так, уже транслитерированы (написаны обычными печатными буквами) сборники священных текстов, состоящих из слов Будды и пандитов - тибетских ученых. В основном они относятся к середине XVIII века, но есть и более ранние сочинения, к примеру конца XVI века.



ТИБЕТСКИЕ РУКОПИСИ ИЗ ФОНДОВ ЦВРК ИМБТ СО РАН



Недавно компьютер "прочитал" и перевел с бумажного оригинала в "активную матрицу" текст о Манджушри - буддистском божестве, воплощении высшей мудрости.



Интересуюсь, какие же тайны удалось выудить из произведения со столь многообещающим названием.



- Текст о мистических ритуалах, посвященных этому божеству, - поясняет сотрудник центра Андрей Базаров. - Они сводятся к правильному прочтению имени Манджушри на санскрите. Нам это может показаться странным, но для тибетцев любое понижение или повышение тональности имеет большое значение. Считалось, что тот, кто прочтет текст с правильной интонацией определенное количество раз, тот очистится и обретет блага.



Наталья Веденеева