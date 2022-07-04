Каскеленская глушь. Как живут простые сородичи-шапрашты елбасы

13:07 05.07.2022 Никита Телиженко



Не едет даже Скорая: как живут люди на вотчине брата экс-президента Казахстана



Жители Каскелена более 10 лет не могут добиться от властей строительства дороги, освещения и школы, которая стоит недостроенной уже несколько лет. Окраина города, в котором обширными землями владеет младший брат Нурсултана Назарбаева Болат, и считается его вотчиной, погряз в социальных проблемах. Корреспондент Orda.kz побывал там и пообщался с местными жителями и акимом города.



Небольшой коттеджный поселок на въезде в город Каскелен называется "тридцатый квартал". Он начал строиться около 12 лет назад. Коттеджи продолжают возводиться, а количество жителей неуклонно растет.



Несмотря на это, частный сектор лишен дорог, освещения, детских площадок. Из-за отсутствия инфраструктуры для жителей тридцатого квартала стал недоступен даже интернет.



Без скорых, в школу на такси



Поворот на 30 квартал расположен в полукилометре от стелы на въезде в Каскелен, за торговыми развалами фруктов и овощей, и представляет из себя ничем не примечательный левый поворот, спуск в сторону богато расстроившегося частного сектора. Однако съезд с дороги оказался слишком крутым, из-за чего, сразу за скрежещущим звуком удара камней о днище, последовали бурные комментарии водителя.



30 Квартал



Проехав еще пару сотен метров по разбитой грунтовке, водитель вжал в пол педаль тормоза.



"Нет, брат, извини, я дальше не поеду, дорога совсем плохая, тебе прямо еще метров 200 пройти, а мне назад не развернуться, машину жалко", – мужчина еще раз попросил прощения и, крепко выражаясь, попятился задом в сторону дороги.



Для человека, далекого от автомобильной тематики, каскеленская дорога может показаться вполне себе обычной. Такая же проселочная, какую можно встретить во многих аулах и деревнях. С той лишь разницей, что ее совершенно деревенское состояние контрастирует с роскошными домами и высокими каменными заборами, которых здесь особенно много.



Спустя еще 200 метров кончается и грунтовка и начинается вздыбленная дождями и высушенная на солнце грязь. При неудачно вывернутом колесе об нее вполне можно распороть покрышку.



Не дождавшись дороги, жители вынуждены продавать свои дома



В поселке мы встретили местную жительницу. Женщина по имени Карлыгаш рассказала, что проблема с дорогами настолько серьезна, что некоторые из ее соседей хотят продать дома, чтобы уехать в более приспособленные для жизни районы. Но покупателей найти трудно: из-за отсутствия дорог их жилые дома либо отказываются брать, либо стараются сбить цену до неприличных сумм.



"От нашего дома до трассы где-то километр. У кого машин нет или отец на работе, дети ходят пешком, такси к этому времени уже дежурит, и оттуда всех развозят до школ. В месяц просто для того, чтобы детей довезли, тысяч 25-27 выходит".



Нежелание таксистов выезжать сюда – это всего лишь неудобство. Гораздо хуже то, что, по словам местных жителей, сложности возникают даже с автомобилями экстренных служб: машины скорой помощи и даже пожарных попросту не могут вписаться в узкие повороты.



И если летом дорога лишь поднимает пыль, то весной, зимой и осенью, по словам каскеленцев, превращается в непролазное болото.



По словам Аскара С., жители 30 квартала устали ждать новой дороги. И, если она не появится в ближайшее время, они хотят отказаться от уплаты налогов в казну акимата, а эти деньги пустить на асфальтирование.



Страшно за детей



Кроме того, местные жители не понимают, почему на их улице не установлено ни одного фонаря.



"Взрослым еще спокойно, мы больше переживаем за детей. У нас же здесь окраина, бродячих собак очень много, они на детей кидаются. Прошлой зимой на ребятишек два раза нападали, но мы шум не стали поднимать", – рассказывает Аскар.



Ночью на темную улицу приходит множество собак.



Столбы под освещение поставили, но вот только проводку и сами фонари на них до сих пор не установили. Каскеленцы рассказывают, что неоднократно обращались в акимат и просили построить дорогу и протянуть свет, но каждый раз, по словам жителей, они лишь получали обещания.



"Последний раз нам обещали все построить в марте, уже июль, дороги как не было, так и нет. Приходим к акиму – у него все в порядке, говорит, все будет. Спрашиваем – когда? А нас просто кормят завтраками…".



Последней надеждой жителей, по их словам, остается огласка в СМИ.



Огласки хотят все



Практически в каждой семье на этой улице от 3 до 6 детей, и их количество постоянно растет. Средний возраст ребятишек, встреченных тут, варьируется от 5 до 8 лет. Совсем скоро им придется идти в школу. Тут же неподалеку несколько лет назад началось строительство нового учебного заведения. Однако из-за пандемии и перебоев с финансированием строительство заморожено.



Сначала журналиста с местными жителями на место строительства не хотела пускать охрана, но, спустя несколько минут, из своего вагончика вышел мужчина. Перекинувшись несколькими фразами с охраной, он дал команду, чтобы нас пропустили. Перед журналистом и родителями открылась неухоженная, заросшая бурьяном и мелким кустарником стройка с возвышающимся над ней одиноким краном.



Мужчина, попросивший не указывать его имени, рассказал, что из-за проблем с финансированием они не могут приступить к строительству в полную силу.



"Хоть у нас это делать и не принято, но мы очень надеемся на огласку. Из-за того, что есть проблемы с финансированием, нам уже трижды пришлось распускать строительные бригады. Только говорят, что строительство начнется, мы набираем людей. Ждем денег, но они так и не приходят. И опять всех распускаем".



Наш собеседник отметил, что простой идет во вред и самой строительной компании.



"Просто так сидеть и ждать для нас тоже невыгодно. За то время, пока мы тут сидим без дела и ждем денег, могли бы заняться другим объектом. Но нам, вроде бы, опять пообещали".



Мужчина рассказал, что за время простоя с 2020 года из-за подорожания материалов стоимость строительства возросла с 1,5 до 4 млрд тенге.



Всех обслужат в порядке очереди



Сразу после экскурсии по 30 кварталу, журналист Orda.kz вместе с жителями отправился в акимат Каскелена для встречи с городским главой. Вот только вход для местных оказался закрыт. Несмотря на приемный день, охрана не стала пропускать жителей, объяснив, что те уже приходили утром.



Аскар Мукашев рассказал, что занимает должность акима Каскелена уже 4 года, и за это время в городе, по его мнению, сделано немало. С начала 2022 года в городе отсыпано гравием уже больше 20 дорог.



Аскар Мукашев, аким города Каскелен



"Но это грунтовки, ситуация с асфальтом значительно хуже, так как асфальтированное дорожное полотно стоит очень дорого. Таких улиц, как в 30 квартале, очень много, они не одни такие. И пока что единственное, что можно придумать, это пустить на отсыпку гравийную смесь".



Аким города заверил, что к сентябрю злополучная дорога будет отремонтирована.



Что же касается освещения, оно, по словам Мукашева, в 30 квартале появится, но только, после освещения центральных улиц. Проблема со светом актуальна в целом для всего Каскелена, и в данный момент электрифицируются в первую очередь те районы, где построены многоэтажные жилые дома. Сами светильники стоят недорого, гораздо выше цена на провода.



"Мы город районного подчинения, но, по сути, содержим себя. Денег хватает, но все равно нужно понимать, что сделать все и сразу не получится".



Аскар Мукашев отметил, что все последние годы город растет, и с советских времен численность населения увеличилась с 60 до 100 тысяч человек. Поэтому особо остро встал вопрос о строительстве новых школ.



Всего, по словам Мукашева, в Каскелене работают 8 государственных и одна частная школа. А так же строятся еще три новых учебных заведения. Чиновник признался, что некоторое время назад сложности с финансированием действительно были, но в данный момент они решены. И, по предварительным планам, строительство школы в 30 квартале должно быть закончено в марте 2023 года.



Сами каскеленцы в слова акима уже не сильно верят, отметив, что подобные обещания им приходится слушать на регулярной основе. Но, чтобы проверить, сколько стоит слово Аскара Мукашева, они предложили приехать к ним в сентябре. Источник - Orda.kz

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