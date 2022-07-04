Эрдоган победил Запад и закрепляет успех, - Ростислав Ищенко

13:10 05.07.2022 Эрдоган победил Запад и закрепляет успех

Ростислав Ищенко



Не зря все же Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Турции, бывшего премьер-министра Турции, лидера партии Справедливости и развития, называют Султаном



Дело не только в том, что после почти ста лет ататюркистской вестернизации в эрдогановской Турции произошел резкий разворот к традиционным ценностям. И не только в том, что в духе первых султанов из дома Османа Эрдоган сумел миновать многочисленные опасности, по очереди уничтожив или нейтрализовав всех своих врагов. В первую очередь в глаза турецкому обществу бросается то, что ни разу за последние лет 200-250 Турция не пользовалась в мире таким влиянием и на проводила столь суверенную внешнюю (а не только внутреннюю) политику, как сейчас.



Конечно, сыграли роль благоприятные обстоятельства: упадок американского могущества, сумерки Европы, рост значения России и Китая, стремящихся опереться в своей борьбе с вашингтонской гегемонией на региональных лидеров. Но и личная роль Эрдогана в возрождении Турции весьма велика - никак не меньше, чем роль Путина в возрождении России. Возможно, потому эти два сильных политика и находят между собой общий язык, несмотря на немалый объем объективных противоречий, существующих между Россией и Турцией.



Взаимоотношения России и Турции друг с другом в последние года свидетельствуют о том, что если два государства искренне хотят договориться, они всегда найдут компромиссное решение любой проблемы. В то же время, отношения России и Турции с Западом, столь же неоспоримо свидетельствуют, что если с вами не хотят договариваться на равных, вы всегда можете заставить нежелающего пожалеть о сделанном выборе.



27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция, Швеция и Финляндия работают над соглашением, которое должно открыть двум последним дверь в НАТО. 28 июня соглашение было подписано. Турция сняла свои возражения. При этом Эрдоган отметил, что Анкара получила все, что хотела.



Напомню, что Эрдоган изначально занимал по вопросу членства скандинавов в НАТО довольно конструктивную позицию. Его требования основывались на том, что НАТО - организация, обеспечивающая коллективную безопасность своих членов. Поэтому Швеция и Финляндия не могут стать членами НАТО, если не изменят своего отношения к курдским организациям YPG/PYD и к гюленистской FETO, которые турки считают террористическими.



Фактически позиция Эрдогана выглядела примерно следующим образом: "Хотите в НАТО - откажитесь от поддержки наших террористов". И она была логичной. В России в начале Второй чеченской войны отношение общества к чеченцам было на порядок лучше, чем в Турции к курдам. Курды, если перефразировать Лукашенко, до начала ХХ века были "османами со знаком качества" - мусульманскими подданными многонациональной империи, основанной тюркским родом Османов. Именно курды регулярно составляли основу турецких военных сил на Кавказе и в многочисленных противостояниях с Ираном. Курды-мусульмане также были активными участниками армянской резни, начала ХХ века, поскольку жили с христианами-армянами на одних и тех же территориях, но тяготели к разным державам: армяне - к христианской России, а курды - к исламской Оманской империи, находившимся к тому же в состоянии войны.



Однако, пришли иные времена и Ататюрк, проводивший вестернизацию страны и строивший из разноэтничных мусульман турецкую нацию, назначил курдов турками. Вот тут-то и вспыхнул, неосторожно разбуженный Ататюрком, национализм воинов ислама. Курды решили, что раз империя перестала быть исламской (объединенной на основании религии), а стала турецкой национальной, то и они (курды) имеют право на собственное государство.



Право-то они имели, но Ближний Восток был уже поделен между другими державами и курдскому государству места среди них не нашлось - слишком многим пришлось бы поступиться интересами и территориями. С тех пор курды и ведут борьбу за государственность доступными им методами - используя партизанские действия, а значит и террор. Причем главным врагом многочисленные курдские организации видят Турцию, хоть и с Ираком (особенно при Саддаме Хуссейне) не очень мирились.



В общем, хоть курды и не виноваты, что так получилось, но претензии Эрдогана более чем обоснованы. Пока какая-нибудь Швеция просто привечает курдов - это ее личное дело. Но если она хочет состоять с Турцией в одной системе безопасности, она должна уважать турецкие интересы.



Точно так же не является тайной жесткая оппозиционность гюленистов. Она, хоть и основана во многом на личном противостоянии двух амбициозных политиков: Фетхуллаха Гюлена и Реджепа Эрдогана, но никто не отменил активного участия гюленистов в попытке военного переворота в 2016 году. А это, как ни крути - преступление против государства. И если даже сам Гюлен ни при чем (он утверждает, что к организации переворота отношения не имел), то его сторонники несомненно в путче участвовали и вдохновлялись при этом инвективами Гюлена в адрес Эрдогана.



В общем Эрдоган добился того, что Швеция и Финляндия согласились на бумаге, в рамках официального соглашения, зафиксировать смену своего отношения к курдам и гюленистам: отказ от их государственной поддержки и готовность сотрудничать с турками в борьбе с теми, кого Анкара считает террористами.



Западные "джентльмены" думали, что они, как обычно, подпишут пустую бумажку - Швеция и Финляндия войдут в НАТО, а затем сделают вид, что ничего Эрдогану не обещали. Волк будет, может быть и не очень сыт, но овцы целы и под надежной опекой. Но Эрдоган не был бы Эрдоганом, если бы не предусмотрел попытку обмана со стороны матерых политических наперсточников. Он сделал ход, которого от него явно не ожидали, и который, отрезает Стокгольму и Хельсинки пути к отступлению. Сразу после подписания соглашения, основываясь на его духе и букве, Эрдоган потребовал от Швеции и Финляндии выдачи Турции для суда 33 человек, из числа подозреваемых в преступлениях.



Запад оказался в весьма сложной ситуации: с одной стороны, если не удовлетворить претензии Эрдогана, он справедливо обвинит Швецию и Финляндию во лжи и может отозвать турецкое согласие на их вступление (все равно юридически членство пока окончательно не оформлено - есть только приглашение НАТО присоединиться к альянсу). Впереди еще четыре шага, причем один из них предполагает подписание и ратификацию протокола о членстве каждым действующим членом НАТО (на этом этапе Турция свободно может блокировать дальнейшее движение).



С другой стороны, западные нормы запрещают выдавать политических беженцев, если на родине им грозит смертная казнь. А в Турции, обвиняемым в терроризме смертная казнь грозит. Более того, курдские организации (гюленистские тоже, но в меньшем объеме) принимают активное участие в общественной и политической жизни Финляндии и Швеции - выдача гарантированно дестабилизируют обстановку в обеих странах и может даже привести к падению действующих правительств.



Вот теперь западным партнерам Турции, уже думавшим, что ловко обманули наивного восточного человека, предстоит повертеться как уж на сковородке, чтобы найти выход из неудобного положения. Эрдоган же (по неподтвержденным, но весьма правдоподобным слухам) еще и американцев додавливает, требуя снять все ограничения на поставки оружия туркам, наложенные после сделки по С-400. Правда Вашингтонские наперсточники, в отличие от своих младших европейских братьев, хоть устно и обещают, наотрез отказываются что-либо письменно фиксировать. Но в принципе, Турция действительно и так уже получила, что хотела. Как бы ни разрешился текущий кризис, а турецкие оппозиционеры усвоят: Скандинавия перестала быть для них надежной гаванью. Что же касается Эрдогана, то накануне принципиальных выборов, его рейтинг в результате проведенной комбинации существенно подрос, а позиции укрепились.



Остается традиционный сакраментальный вопрос: что делать России?



То же, что и планировала. Для нас ситуация не изменилась. Швеция и Финляндия, независимо от факта вступления или невступления в НАТО еще месяц назад получили от США и Великобритании гарантии безопасности. То есть, военную инфраструктуру на Северо-Западе необходимо в любом случае укреплять. Сами-то шведы с финнами вряд ли нападут, но янки поднаторели в организации провокаций, заставляющих страны, даже вопреки своей воле и национальным интересам, принимать участие в чужих войнах. Учитывая общее состояние военной опасности и нарастающую напряженность в глобальной политике, приходится подстраховываться на всякий случай. Источник - Ukraina.ru

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