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Экономика Европы со свистом уходит в точку. Причем пятую..., - Иван Охлобыстин
14:27 05.07.2022

Вечность
Не умеем мы жить для себя
Иван Охлобыстин

Навалились дела киносъемочные, отвлекли от участия в мировой повестке. По возвращению быстро ознакомился с происходящим и понял, что можно не волноваться, все идет по плану - Европа продолжает сходить с ума, у нас ближайшие десять лет гей-парады проходить не будут и есть надежда, что появятся отечественные гвозди.

Последнее можно было бы ускорить, передав производственные мощности гвозделитейных, подшибникоштамповочных заводов военно-промышленному комплексу, поскольку только принадлежность к нему гарантирует, что все опять не купят в Китае.

Ну… А когда было просто?! Да и было ли вообще? Русское ницшеанство - "Все что не убивает нас, нам не интересно".

И живем так, и пьем и любим так же. Видимо это генетическая установка, гарантирующая нам эволюционный рост. Простыми словами: пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

Не начнись спецоперация, мы никогда бы и не узнали, что сами гвоздей не делаем. Да и ничего не делаем, кроме детей и оружия. И может быть не надо ничего другого делать, раз не получается?

Взять те же машины - если для какого-нибудь испытания или выставки, то здесь нам равных нет, но как только наступает пора запуска в массовое производство, вместе с ней приходит сердечное охлаждение на всех уровнях - руководство ворует, рабочие гайки не заворачивают. И такое отношение ничем кроме причин духовно-мистических объяснить нельзя. Видимо, сама мысль - сделать что-то, напрямую не связанное со спасением всего мира, воспринимается русскими людьми, как кощунство. Не умеем мы жить для себя.

Это наше самое слабое место и, в то же время, самая сильная сторона.

Возьмем сегодняшний день. Мир лихорадит от общественно-политических нестроений. Избалованные комфортом и половыми свободами европейцы с ужасом осознают, что их экономика со свистом уходит в точку. Причем пятую. Еще немного и по уровню жизни они сравняются с нами, а мы поможем освоиться с новой для них и привычной для нас реальностью. Научим шарамыжников как из букв ж, о, п, а складывать слово "вечность".

А когда оно у них в голове сложится, они быстро сами предложат заполнить пустоты на нашем рынке товарами широкого потребления, иначе придется вместе с нами эту "вечность" коротать.

P.S. Наши хакеры не обманули. Требушат вирусами литовскую власть. И поделом.

Ясное дело: вирусы не ракеты, но с чего-то надо начинать.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657020420


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