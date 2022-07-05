В узбекский Термез прилетело 5 реактивных снарядов из Афгана

21:54 05.07.2022

5 июля 2022,

Текст: Алексей Дегтярев

На приграничной территории Узбекистана упали пять реактивных снарядов, предположительно, с территории Афганистана, сообщил узбекский МИД.



"Необходимо отметить, что при падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет. Нанесен незначительный ущерб четырем частным домам в махалле "Мажнунтол" города Термеза", – цитирует сообщение ведомства "Sputnik Узбекистан".



Пятый снаряд нашли на футбольном поле. Все снаряды обезврежены саперами.