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|БритПравительство Джонсона развалилось из-за пьяного дебоша и приставаний министра... к мужчине
22:11 05.07.2022
Катастрофа Бориса Джонсона: зам ушел в отставку вслед за министрами
Катастрофа Бориса Джонсона: зам ушел в отставку вслед за министрами
Зампредседателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами вечером во вторник объявил о своей отставке. Заявление было сделано в прямом телеэфире, в котором обсуждался скандал вокруг лидера партии, премьер-министра Бориса Джонсона.
"Я должен уйти, так как не могу работать под руководством премьер-министра, - заявил Афолами. - Хотя мне и очень жаль... Но если ты потерял доверие людей..."
Ранее 5 июля об уходе с постов объявили министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид. Причиной стал скандал, в котором оказался замешан Джонсон и обвиняемый в домогательствах бывший замминистра иностранных дел Кристофер Пинчер. Так, на днях стало известно, что Пинчер устроил дебош в лондонском клубе консерваторов на Пикадилли. Местные таблоиды писали, что политик якобы приставал к мужчинам - позднее Пинчер подтвердил сообщения и подал в отставку.
Одновременно бывший сотрудник британского МИДа Саймон Макдональд заявил, что Джонсон якобы знал о репутации Пинчера, когда принимал его на работу замкоординатором фракции консерваторов. Джонсон также официально признал свою вину и публично извинился.