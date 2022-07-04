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Турция опровергла арест каз-рос-зерновоза "Жибек жолы"
22:15 05.07.2022

Вскрылись неожиданные подробности задержания российского сухогруза с зерном в Турции
Турецкие СМИ утверждают, что информация об аресте судна не соответствует действительности

Турция не задерживала шедший под российским флагом сухогруз "Жибек жолы", сообщает газета Aydınlık. По ее данным, в настоящее время грузовое судно находится на рейде возле черноморского порта Карасу. Издание также обвинило посла Украины в Анкаре в "провокации" и закладывании "политических мин". Ранее дипломат заявил, что турецкие власти арестовали корабль, в котором якобы находилось от 4,5 до 7 тонн украинского зерна.

Турецкие СМИ утверждают, что информация об аресте судна не соответствует действительности

В понедельник, 4 июля, украинский посол в Анкаре Василий Бондар уведомил, что турецкие власти задержали и конфисковали сухогруз "Жибек жолы", принадлежащий казахстанской госкомпании KTZ ("Казахстан темир жолы" - "Железные дороги Казахстана"), но шедший под российским флагом. По его словам, судно, на борту которого якобы находится украинское зерно, удерживается у входа в порт Карасу.

Бондар также сообщил, что судьба сухогруза будет окончательно решена на специальном совещании следователей, которое, предположительно, состоится уже на этой неделе.

Вместе с тем сотрудники турецкой таможенной службы, к которым обратилась газета Aydınlık, утверждают, что информация о "задержании" судна - и уж тем более о его "аресте" - не соответствует действительности.

"Посол Бондар […] хотел заложить "политическую мину" в зерновой коридор, открытый благодаря турецко-российским соглашениям и оцененный во всем мире", - отмечается в издании.

Накануне Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника заявило, что по запросу украинских властей сухогруз "Жибек Жолы" был остановлен в порту Карасу. Собеседник агентства добавил, что обвинения Киева тщательно расследуются. Более того, он подчеркнул, что по этому вопросу Анкара находится в постоянном контакте с Москвой, Организацией Объединенных Наций (ООН) и третьими сторонами.

"На зерне не написано, кому оно принадлежит", - сказал источник издания.

К представителям турецких таможенных служб ранее обратились и российские СМИ. Таможенники рассказали им, что по состоянию на полдень понедельника, 4 июля, Анкара еще не приняла решения по поводу сухогруза. Поэтому судно продолжало ждать у входа в территориальный порт.

Ранее сообщалось, после разгрузки сухогруза в порту Карасу, зерно должны были доставить в город Конью в Центральной Турции.

Между тем к решению ситуации с сухогрузом присоединилась казахстанская KZT. Осенью 2021 года она заключила соглашение о фрахтовании судна "Жибек жолы" без экипажа с российской компанией "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года.

Согласно утверждениям Киева, на борту сухогруза может находиться от 4,5 до 7 тысяч тонн вывезенного из Бердянска украинского зерна. При этом, в госкомпании KZT заверили, что сделка по продаже зерна заключена между эстонской компанией и турецкой стороной. Продавец, зарегистрирован в Европе, что показывает законность сделки.

Кроме того, чтобы прояснить ситуацию и избежать нарушения международного права, KZT обязала эстонскую компанию предоставить все документы (контракты, сертификаты и т. д.). Ее представители также подтвердили, что соглашение и отгрузка зерна являются абсолютно легальными.

Тем временем министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев указал, что власти республики могут расторгнуть договор с компанией, арендовавшей судно "Жибек жолы", в случае нарушения правовых норм.

"Если он (арендатор) занимался какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и в международном праве, то, конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано", - объяснил журналистам глава ведомства.

Ускенбаев считает, что правовую оценку данной ситуации может дать турецкая сторона. Только после этого будет понятно, есть ли правовые последствия для расторжения и возврата этого судна или нет.

Тем временем разъяснений ситуации от турецкой стороны ожидает Россия. В посольстве РФ в Анкаре сообщили, что до сих пор не получили уведомления от Турции по этому вопросу. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет информации о том, что судно под российским флагом было задержано в Турции.

"Если будет задержание или конфискация, турецкая сторона должна сообщить нам об этом по каналу нашего посольства или консульства", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

О необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции заявил и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

"Надо разбираться в этой ситуации, - сказал министр в ходе пресс-конференции. – Судно вроде бы действительно российское - под флагом России, принадлежит, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией".

Фариза Бацазова

Источник - МК
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