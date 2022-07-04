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Российские и китайские боевые корабли совместно подошли к спорным островам Дяоюйдао. Япония - в шоке
22:18 05.07.2022

Российские и китайские корабли отправили Японии сигнал у спорных островов
Китайские СМИ увидели "предупреждение" Москвы в адрес Токио

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Китайские и российские военные корабли приблизились к островам, которые между собой оспаривают Китай и Япония, а Россия "отправляет предупреждение" Токио на фоне антироссийских санкций, к которым из-за украинского конфликта активно присоединилась Страна восходящего солнца.

Китайские СМИ увидели "предупреждение" Москвы в адрес Токио
ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG
Министерство обороны Японии в понедельник сообщило, что китайские и российские военные корабли были замечены вблизи островов Дяоюйдао (в Токио этот архипелаг именуют Сенкаку) в Восточно-Китайском море почти в одно и то же время ранее в тот же день.

Как отмечает пекинское издание Global Times, китайские и российские суда имеют право, хотя и разное, на свободное плавание в прилежащей зоне островов Дяоюйдао Китая, указали эксперты, заявив, что недавняя военная деятельность ВМФ России в западной части Тихого океана служит предупреждением для Токио на фоне японских санкций против Россия из-за украинского кризиса.

Российский фрегат вошел в прилежащую зону островов Дяоюйдао с 7:05 до 8:16 понедельника, а китайский фрегат пробыл в том же районе около шести минут с 7:44, сообщает Kyodo News в понедельник со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Согласно пресс-релизу министерства обороны Японии, задействованный китайский фрегат представляет собой фрегат типа 053H3, оснащенный противокорабельными ракетами YJ-83, зенитными ракетами HHQ-7 и орудиями калибра 37 миллиметров.

Чжао Лицзянь, официальный представитель министерства иностранных дел Китая, заявил в понедельник на очередной пресс-конференции, что острова Дяоюйдао и прилегающие к ним острова являются неотъемлемыми территориями Китая. По его словам, морская деятельность китайских судов в водах у островов полностью законна, и Япония не имеет права выдвигать безответственные обвинения.

Тянь Шичэнь, основатель Института глобального управления и директор Международного центра права военных операций, заявил в понедельник изданию Global Times, что прилежащая зона пересекается с исключительной экономической зоной, а это означает, что иностранные военные корабли имеют право свободно перемещаться в прилегающие зоны любой страны, если они соблюдают внутренние законы, установленные прибрежной страной в соответствии с международным правом.

По словам эксперта, китайские и российские военные корабли могут свободно ходить в прилежащей зоне островов Дяоюйдао, но на разных правовых основаниях, пишет Global Times.

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Китайское судно плавало в прилежащей зоне Китая, над которой Китай имеет суверенные права и юрисдикцию, в то время как российское судно плавало в этом районе свободно в силу права на свободное плавание в любой прилежащей зоне в соответствии с международным правом, пояснил Тянь Шичэнь.

Патрулирование и наблюдение за островами Дяоюйдао китайскими военными кораблями является актом защиты национального суверенитета, заявил в понедельник Global Times профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Чжоу Юншэн.

Согласно пресс-релизам Объединенного штаба Министерства обороны Японии, в июне несколько российских военных кораблей совершили круговое плавание вокруг Японии.

Чжоу Юншэн в своем комментарии Global Times напомнил, что у России, которая проводит военную операцию против Украины, есть островные споры с Японией, а действия российского флота в западной части Тихого океана направлены на то, чтобы удержать Токио от безрассудных действий.

По словам китайских аналитиков, недавние действия Москвы служат предупреждением для Японии на фоне японских санкций в отношении РФ и направлены на ослабление давления Запада на Россию из-за украинского кризиса.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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