Германия на пороге климатического терроризма, - О.Никифоров

00:02 06.07.2022

Немецкие экологи допускают переход к вооруженной борьбе

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



На фото перекрытие активистами движения "Последнее поколение" одного из немецких автобанов.

В Германии прошла очередная акция экологических активистов, объединенных в движение "Последнее поколение". На этот раз они перекрывали съезды на городских автобанах, приклеивая себя к асфальту. Смысл акции – немедленный запрет на использование ископаемого топлива. В противном случае экологи грозят созданием "зеленой RAF".

Больше всех "пострадал" от действий активистов проходящий через весь Берлин автобан номер 100. Защитники климата покрывали ладони быстродействующим клеем и прочно прилипали к дорожному полотну. Дороги они перекрывали в час пик, создавая многочасовые пробки. Полиция действовала осторожно, пытаясь отклеить их с помощью растительного масла. Но иногда дело доходило до стычек с автовладельцами. Как отмечает газета Zeit, во время таких акций в Мюнхене разъяренные водители просто отдирали протестующих от асфальта, на котором оставалась их кожа.



"Последнее поколение" выступает с требованиями "остановить ископаемое безумие", или, другими словами, за немедленный запрет на использование ископаемого топлива в промышленности. Часто призывы конкретизируются. Например, в связи с нехваткой газа они добиваются прекращения работы по разведке углеводородов в Северном море и полного перехода на возобновляемые источники энергии.



По мнению журнала Spiegel, сейчас массовые протесты климатических активистов выдыхаются. Власти реагируют разгоном демонстрантов с помощью полиции и штрафами за нарушение общественного порядка в размере 400 евро. Поэтому они переходят к акциям небольшими группами, которые становятся все более радикальными.



Журнал организовал интервью с одним из экологов, которого представил как Якоба Бейера. Он сообщил, что члены "Последнего поколения" перешли от пассивного протеста к активным действиям. На днях они проникли на территорию нефтеперерабатывающего завода в восточногерманском Шведте и перекрыли доступ туда сырой нефти. Дополнительным аргументом для активистов стали события в Украине. Теперь среди их лозунгов появился аргумент: мол, ископаемое топливо служит финансированию "военной машины" России.



Еще большие опасения высказывает журнал Focus, который рассказал о планах экологов нападать на автомобили с двигателем внутреннего сгорания и на нефтеперерабатывающие заводы. Более того, некоторые из этих активистов угрожают созданием "зеленой RAF". Речь идет о террористической левацкой организации "Фракция Красной армии", которая действовала в ФРГ в 70–80-х годах прошлого века. Она ставила цель посредством массового террора, направленного против государства и крупного капитала, поднять народные массы на борьбу с капиталистическим режимом. На совести RAF, в частности, убийство генерального прокурора ФРГ и одного из руководителей предпринимательских союзов. Организация была разгромлена спецслужбами ФРГ, и оставшиеся на свободе ее участники нашли убежище в ГДР, где они жили под вымышленными именами.



Среди нынешних политиков мишенью активистов "Последнего поколения" уже стал федеральный министр экономики и климата Роберт Хабек, несмотря на то что он член партии "Союз 90/Зеленые". У него, указывают активисты, два выхода – либо принять требования "Последнего поколения", либо пересажать всех протестующих. Именно журналу Spiegel так называемый философ этой группировки Тажио Мюллер заявил: если политики не будут выполнять требования экологов, они пойдут на создание террористической организации по типу "Фракции Красной армии", но с "зеленым уклоном". Репрессии, которым, по его мнению, будут подвергаться члены "Последнего поколения", приведут к тому, что часть из них будет вынуждена уйти в подполье и продолжать нападения на "инфраструктуру ископаемой промышленности", расценивая это как "легитимную оборону".



Идеи насилия при реализации зеленых идей привлекают все больше сторонников среди немецкой молодежи. Так, представительница известной шведской экоактивистки Греты Тунберг в Германии студентка Луиза Нойбауэр, лидер движения школьников Fridays for Future, распространила в социальных сетях свое выступление на английском языке, в котором она, по сообщению газеты Stuttgarter Zeitung, рассказала о планах ее сторонников взорвать планируемый французской компанией Total нефтепровод между Угандой и Танзанией. Следствием ее порыва стало заявление в прокуратуру, в котором представители партии "Альтернатива для Германии" обвинили студентку в терроризме.



Впрочем, "шутка" о подрыве нефтепровода, как это пытается представить теперь Нойбауэр, появилась не на пустом месте. Швейцарская газета Blick ссылается на недавно вышедшую книгу радикального шведского эколога Андреаса Мальма. В своей книге "Как взорвать трубопровод" он призывает к совершению актов саботажа против угольных шахт и промышленных установок, использующих ископаемое топливо, чтобы предупредить климатические изменения.



5.07.2022