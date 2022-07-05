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Американский контингент выгоняют с юга Сирии, - Игорь Субботин
00:08 06.07.2022

Вокруг пограничной базы США возводятся боевые укрепления

Ат-Танф, где расположен американский контингент, становится опасной зоной.
Сирийская правительственная армия занимается военными приготовлениями вблизи американской военной базы ат-Танф, которая расположена у границы с Иорданией и Ираком. Об этом заявили местные племенные лидеры, предупредив о рисках эскалации. За последнее время этот объект, который представляет собой безопасную гавань для ряда группировок вооруженной оппозиции, не раз подвергался ракетным обстрелам, что дало Пентагону повод переживать за судьбу собственного контингента в этом районе. Ответственность за трения локального характера возлагают и на Россию.

О том, что вокруг неподконтрольного участка территории на юго-востоке Сирии возросла активность проправительственных сил, сообщил Совет племен Пальмиры и Бадии. По его информации, официальный Дамаск распорядился возвести в этом районе траншеи и земляные насыпи. Как заявил изданию "Аль-Араби аль-Джадид" лидер cовета Махер аль-Али, предлогом для создания укреплений стали утверждения, что правительственные формирования регулярно подвергаются военным провокациям со стороны базирующихся в ат-Танфе вооруженных группировок, обладающих американской поддержкой. Аль-Али выразил уверенность в том, что активность в этой зоне только создает опасность для местного населения.

Присутствие контингента США и международной коалиции в ат-Танфе является объектом критики со стороны России, которая указывает на то, что военная миссия не получала одобрение ни Совета Безопасности (СБ) ООН, ни центрального правительства. "Основные угрозы безопасности в Сирии и всего региона связаны с сохранением масштабного присутствия террористов, которые нашли прибежище на неподконтрольных Дамаску территориях в Идлибе, Заевфратье и ат-Танфе, – отмечал на недавнем заседании СБ заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. – При этом коренные причины складывающейся взрывоопасной ситуации видим в продолжении линии Запада на заигрывание с террористическими элементами".

На днях американские официальные лица в разговоре с Washington Post обвинили Москву и Тегеран в увеличении "провокационных" и "эскалационных" действий вокруг позиций США на юге Сирии. В прошлом месяце, отмечали источники газеты, были зафиксированы некоторые случаи, которые заставили чиновников оборонного ведомства забить тревогу. В частности, Пентагон возложил на Москву ответственность за нанесение ударов по позициям вооруженных формирований сирийских повстанцев в окрестностях ат-Танфа. В этом контексте официальные лица оборонного ведомства пожаловались на то, что каналы деконфликтации были задействованы слишком несвоевременно: предупреждение об ударе пришло якобы за полчаса до его нанесения.

Отдельно военные чиновники указали Washington Post на "случаи, когда российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над Сирией маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтации". На этом фоне командование силами США на Ближнем Востоке занялось поиском ответа на вопрос – как, "не спровоцировав более масштабный конфликт", выработать меры реагирования на эти эпизоды.

До настоящего момента были широко известны случаи нападения проиранских формирований на ат-Танф. Так, в середине прошлого месяца беспилотный летательный аппарат предположительно иранского производства атаковал лагерь поддерживаемых США повстанцев, расположенный в Хош аль-Матруде. Такие же инциденты происходят в Ираке.

Как пояснил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, ат-Танф не первый раз становится местом подобных трений, несмотря на то что за последнее время ситуация относительно стабилизировалась. "На фоне развития событий в Украине постепенно назревает эскалация, – заявил аналитик. – Соответственно вопрос заключается в том, до какой стадии она может дойти". По словам собеседника "НГ", вокруг этого района можно возводить боевые укрепления, однако следует помнить, что "предыдущие попытки войти в тот же самый ат-Танф путем продвижения тех или иных сил Асада заканчивались ударами по ним со стороны американской авиации и артиллерии".

Семенов напоминает, что американские ВВС находятся рядом – в той же Иордании и странах Персидского залива. "Поэтому любая атака на этот район может спровоцировать американские авианалеты, – допустил эксперт. – Естественно, Россия также продемонстрировала, что она может наносить удары, когда действия контролирующих ат-Танф группировок угрожают российским военным или сирийским союзникам". Собеседник "НГ" допускает: если правительственные войска решат провести операцию большими силами и достаточно оперативно, американские налеты могут оказаться бесполезными, однако такой сценарий в любом случае "приведет к серьезной эскалации и все серьезно ухудшит, обвалив выстраиваемую систему сдержек и противовесов вокруг Сирии".

"Гипотетически у Асада, несмотря на американское противодействие, есть возможность провести атаку ат-Танфа, но опять же это будет стоить больших потерь", – подытожил эксперт.

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
5.07.2022

Источник - НГ
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