Смогут ли Китай и Россия мирно ужиться в Закавказье, как в Средней Азии?

01:08 06.07.2022

South China Morning Post

Гонконг



"Один пояс, один путь": смогут ли Китай и Россия мирно ужиться в Закавказье, как в Средней Азии?



У России нет стратегического стимула поддерживать расширение китайского присутствия в бывших советских регионах Закавказья, если это не поможет ей в соперничестве с Западом, пишет SCMP. По мнению автора статьи, Москве и Пекину будет сложнее ужиться на этих территориях, чем в Средней Азии.



Ага Хуссейн (Agha Hussain)



Китай не стал бросать вызов российскому господству в вопросах безопасности в Средней Азии. Вместо этого Китай прикрылся Москвой как зонтиком для продвижения своей инициативы "Один пояс, один путь". Но смогут ли Китай и Россия распространить эту модель сосуществования на Закавказье?



На первый взгляд может показаться, что да. Интересы Китая в Закавказье, как и в Средней Азии, носят деловой характер и сосредоточены вокруг проекта "Один пояс, один путь" (Закавказье может стать для Пекина кратчайшим маршрутом с востока на запад в Европу).



Россия же стремится сохранить расширенное военное присутствие и дипломатическое влияние, которое обеспечила себе договором от 2020 года, положившим конец армяно-азербайджанской войне. Лейтмотив Москвы, будь то в Средней Азии или Закавказье, – это сохранение российского господства во всей бывшей советской Евразии.



Однако из-за стратегической внешней политики Закавказья делить там пространство Пекину и Москве будет труднее, чем в Средней Азии.



Что касается сохранения евразийской гегемонии, то Закавказье для России – регион более чувствительный, чем Средняя Азия, по географическим соображениям. Азербайджан, Грузия и Армения имеют гораздо более обширный доступ к нерусским землям, чем среднеазиатские державы.



Благодаря этому они смогли наладить прочные экономические связи с иностранными государствами – в отличие от среднеазиатских стран. Более того, основными интеграционными схемами в Закавказье заправляют именно западные соперники России: пример тому – Европейский союз с его "Восточным партнерством".



Продиктованные извне перемены в системе безопасности и экономической архитектуре бывшей советской Евразии Россию, как правило, возмущают, однако в Закавказье ставки особенно высоки, поскольку экономическая политика региона заточена под Запад.



В этой связи Москву не может не настораживать перспектива, что Закавказье станет торговым узлом между Китаем и ЕС через "Один пояс, один путь".



У России нет стратегического стимула поддерживать дальнейшее расширение китайского присутствия в бывших советских регионах, если это не поможет ей в соперничестве с Западом. Однако отказ Китая поддержать антироссийские санкции США и ЕС после захвата Крыма в 2014 году стал для Москвы поводом уступить его инициативе в Средней Азии – это стало встречной услугой за солидарность Пекина против давления Запада.



При этом важно отметить, что Россия стала сильнее зависеть от Китая в политическом, финансовом и экономическом плане из-за беспрецедентной санкционной кампании, развернутой Западом в наказание за спецоперацию на Украине. Поэтому маловероятно, что Москва будет открыто выступать против китайских предложений в Закавказье – да и где бы то ни было, если уж на то пошло.



Опасения Москвы насчет проекта "Один пояс, один путь" еще скажутся на политике Китая в Закавказье. Пекин изо всех сил старается подать проект как и нейтральный, и выигрышный для всех, который не нарушит геополитический статус-кво на всем своем протяжении.



В этом контексте можно рассчитывать, что Китай не станет оспаривать стратегическую цель России контролировать Закавказье. Яркий пример достижения этой цели – прекращение огня между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Москвы в 2020 году, в соответствие с которым охрана ключевых транспортных артерий была возложена на российских пограничников.



Кроме того, благодаря военному присутствию в отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии Россия сможет угрожать ее основной автомобильной и железнодорожной инфраструктуре, если Москве покажется, что Тбилиси выходит из-под контроля.



Поэтому с точки зрения Китая Закавказье – скорее минное поле, чем регион, горящий желанием поскорее влиться в инициативу "Один пояс, один путь".



Вопрос в том, какой подход для Пекина окажется оптимальным – залечь на дно и выжидать или воспользоваться своей торговой и финансовой значимостью для Москвы, чтобы найти дипломатические решения и убедить Россию проявить гибкость. Как будут сочетаться друг с другом интересы России и Китая в Закавказье, сказать трудно – по этому вопросу сохраняется значительная неопределенность.



Ага Хусейн – независимый геополитический аналитик из пакистанского города Равалпинди, специалист по евразийским делам