 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.07.2022
01:17  Средняя школа в Казахстане: как довести отличное до посредственного, - В.Щекунских
01:14  National Interest: Конфликт на Украине – не то, чем он кажется. США рискуют надорваться
01:13  Американский посол устроил международный скандал на форуме в Пекине
01:11  Украина вбивает клин в НАТО: все ждут эффект бумеранга от санкций
01:08  Смогут ли Китай и Россия мирно ужиться в Закавказье, как в Средней Азии?
00:33  Турция вертела НАТО. Анкара шантажирует шведов и финнов, - Kъ
00:08  Американский контингент выгоняют с юга Сирии, - Игорь Субботин

00:02  Германия на пороге климатического терроризма, - О.Никифоров
Вторник, 05.07.2022
22:18  Российские и китайские боевые корабли совместно подошли к спорным островам Дяоюйдао. Япония - в шоке
22:15  Турция опровергла арест каз-рос-зерновоза "Жибек жолы"
22:11  БритПравительство Джонсона развалилось из-за пьяного дебоша и приставаний министра... к мужчине
21:54  В узбекский Термез прилетело 5 реактивных снарядов из Афгана
14:27  Экономика Европы со свистом уходит в точку. Причем пятую..., - Иван Охлобыстин
13:10  Эрдоган победил Запад и закрепляет успех, - Ростислав Ищенко
13:07  Каскеленская глушь. Как живут простые сородичи-шапрашты елбасы
13:05  В Бурятии разгадали тайну высшего блага и девяти жизней
12:58  Как казахи с джунгарами воевали (история), - Марал Томпиев
11:20  Строили, строили и... В Алматы по решению суда приступили к сносу незаконно строящегося жилого комплекса
10:48  Одногазовая Европа. "Газпром" прикручивает фитиль
10:40  Как проект "Украина" становится инструментом мировой войны, - Наталия Нарочницкая
10:30  В Казахстане на 7 лет посадили VIP-девелопера Абдыгаппарова
10:27  Мировая "многополярочка", или Куда прибиться Казахстану, - А.Дубнов
10:20  Гонконг подверг риску здоровье Си Цзиньпина, - Владимир Скосырев
10:16  Суверенное партнерство. Казахстан как фактор подъема российской промышленности, - Къ
10:13  Трампу грозят уголовное дело и тюрьма
09:24  Умер Кажмурат Нагманов - экс-аким ряда областей и министр транспорта Казахстана
08:53  Что нужно срочно сделать таджикским мигрантам, чтобы стать пенсионерами в России?
08:40  Казахстан отдаляется от России? - Басель Хадж Джасем
08:36  Байденовская война за либерализм, - Питер ван Бурен
08:25  Новое правительство Франции опять возглавила старая премьерша Лиза Борн
08:14  Протесты в Каракалпакстане. Как это было
01:29  Тупик вечной дружбы. Как устранить взаимное недоверие между Казахстаном и Россией?
01:28  Способен ли Казахстан справиться с продовольственным кризисом?
01:25  Коллективный Восток возвращает санкционный удар, - Иван Пайович
01:24  Иран предлагает ввести единую валюту в ШОС
01:20  Очередной амер-маньяк расстрелял парад в честь "Дня независимости" близ Чикаго - 6 трупов
01:19  В Херсонской области сформировано российское правительство
00:38  В Грузии не созрела революция. Саакашисты поорали и ... сдулись, - "Къ"
00:28  Президент Садык Бельыд толкает Тунис к диктаторскому режиму, - Равиль Мустафин
Понедельник, 04.07.2022
21:27  Иран вступил в войну скидок с Россией на рынке Китая, - НГ
18:34  В Казахстане отметили День Достоевского
15:18  Москва и Пекин жестко отделили шпионаж от политики, - Владимир Скосырев
15:11  Два взгляда на международные отношения и холодную войну, - Джон Джервис
15:08  "Мировая закулиса": истоки концепции, - Константин Душенко
13:02  Главу казахской диаспоры в Киргизии Токтоучикова посадили в тюрьму за госизмену
12:53  Колониальный ренессанс в Африке, - Сергей Кожемякин
12:50  Рейтинг арабских стран по численности христианского населения, - П.В.Густерин
12:46  Нацбанк Таджикистана выпустил в обращение монеты нового образца
12:45  Россия воюет за сохранение человечества, - Сергей Глазьев
12:42  The Times: Действительно ли Запад готов заплатить свою цену за победу над Путиным?
12:41  Украину ждет. Денацификация и рерусификация, - А.Елисеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
National Interest: Конфликт на Украине – не то, чем он кажется. США рискуют надорваться
01:14 06.07.2022

The National Interest
США

Украина и возвращение многополярного мира

Украина – наглядный пример того, как сферы влияния работают на практике, пишет TNI. Конфликт там знаменует линию раздела между периодом, когда США считали своей сферой влияния всю планету, и новым миром, в котором мощь Америки стеснена и ограничена.

Эмма Эшфорд (Emma Ashford)

В декабре 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен высказался насчет масштабного наращивания российских войск у границ Украины и повторил, что США не намерены обсуждать обеспокоенность Москвы насчет членства Киева в НАТО. "Ни одна страна не имеет права на сферу влияния. Этому понятию место на свалке истории", – заявил он тогда. На Мюнхенской конференции всего за несколько дней до начала российской спецоперации его поддержал целый ряд политиков во главе с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Она заявила, что Европа стоит перед жестким выбором: "Хельсинки или Ялта... Иными словами, выбор стоит между системой совместной ответственности за безопасность и мир и системой силового соперничества и сфер влияния".

Поэтому нетрудно понять, почему конфликт на Украине (и неожиданные успехи украинских вооруженных сил на начальном этапе российского наступления) многие приветствовали: они увидели в нем отказ от сфер влияния в мировых делах и восстановление либерального миропорядка под руководством США, где нормы и ценности превыше силы и мощи.

Но едва ли найдется ошибка грубее. Сферы влияния не закреплены международном правом, и это не то, что одно государство уступает другому из вежливости или жалости. Все гораздо проще: это место, где одна великая держава не желает или не может выделить достаточно ресурсов, чтобы подчинить своей воле другую. И в этом плане Украина – не столько отказ от сфер влияния, сколько наглядный пример, как они работают на практике. Украина одновременно четко высветила пределы глобальной сферы влияния Америки после окончания холодной войны и продемонстрировала готовность России защищать свою региональную сферу влияния. Таким образом, конфликт на Украине знаменует собой не продолжение однополярного момента, а линию раздела между периодом, когда США считали своей сферой влияния всю планету, и новым, более многополярным миром, в котором мощь Америки стеснена и ограничена.

Иными словами, конфликт на Украине подчеркнул три особенности стремительно меняющейся расстановки мировых сил. Во-первых, хотя Америка все еще может претендовать на глобальную сферу влияния, на деле она не желает рисковать ядерной войной с Россией ради Украины. Американское оружие, разведка и финансы, несомненно, склонили чашу весов в этом конфликте, но американские войска в нем участвовать не будут. Во-вторых, сферы влияния редко бывают бесспорными, и Россия по-прежнему не смогла ни навязать Украине свою волю, ни достичь своих целей, будь то главных или второстепенных. Таким образом, потенциальная российская сфера влияния на практике может быть гораздо меньше, чем предполагалось до 24 февраля. И вполне может ограничиваться самой Россией – и только.

В-третьих, хотя конфликт на Украине как правило освещается и подается в двуполярном ключе – как борьба между Россией и Западом, – но реакция мировой общественности оказалась куда менее однозначной. Большинство государств за пределами Европы подошли к кризису гораздо тоньше.

Африканские и азиатские государства победнее резолюцию ООН с осуждением в адрес России подписали, однако санкций не поддержали. Индия не стала занимать ничью сторону, причем это решение отчасти продиктовано ее зависимостью от российского военного экспорта, а отчасти российской нефтью по льготным ценам. Государства Персидского залива тщательно культивируют нейтралитет и отказываются не только наращивать добычу нефти, но даже называть конфликт "войной". Пекин осторожничает с поддержкой Москвы, но при этом сопротивляется и более обширному политическому или экономическому вмешательству.

Ничто из этого не предвещает ни возврата к однополярному моменту после окончания холодной войны, ни нового противостояния в том же ключе с Россией – или даже с Россией и Китаем одновременно. Наоборот, это говорит о том, что мир превращается во все более сложную и многополярную среду, где Америка рискует перенапрячься и надорваться из-за своего внешнеполитического авантюризма и перегибов. При всем триумфальном внешнеполитическом дискурсе Вашингтона насчет Украины было бы глупо полагать, что этот конфликт – защита либерального порядка или, тем более, отказ от силовой политики и сфер влияния. Скорее, напрашивается вывод, что нам придется ориентироваться в мире уже не черно-белом, а состоящем из множества оттенков серого.

Эмма Эшфорд – старший научный сотрудник Новой американской программы взаимодействия при Центре стратегии и безопасности имени Скоукрофта

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657059240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 июня 2022 года №948
- Алихан Смаилов провел встречи с руководителями крупных российских компаний
- Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям - Алихан Смаилов
- В Казахстане начал работу информационный портал по упрощению процедур торговли
- Кадровые перестановки
- Е. Тугжанов провел совещание по вопросам прогнозной деятельности госорганов
- Научный центр спецобразования: мы не ставим диагнозы, а помогаем особенным детям развиваться
- В Алматы обсудили планы по развитию города
- Более 7,4 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  