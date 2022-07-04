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Средняя школа в Казахстане: как довести отличное до посредственного, - В.Щекунских
01:17 06.07.2022

Министерство образования и науки #Казахстан"а в 2022 году было реорганизовано в министерство просвещения и министерство высшего образования и науки. Именно минпросвет теперь будет отвечать в стране за среднюю школу, которая считается одной из самых пострадавших от реформ ступеней образования. Почему впечатляющие показатели отлаженной педагогической машины начала 90-х довели до посредственных – разбирался Вячеслав Щекунских.

Алга – не всегда вперед

В 1991 году казахстанская средняя школа, получив некоторую свободу от старых рамок, начала эксперименты. В столичных образовательных учреждениях увеличивали количество факультативов, внедряли "модные" предметы, приглашали преподавателей ВУЗов в качестве педагогов.

В тот же период было обычным делом, что сельские выпускники могли похвастаться лучшими знаниями, чем городские.

Однако почти сразу же руководство страны инициировало реформы. Сначала был безобидный переход на одиннадцатилетний период обучения, с заделом на следующий этап – 12 лет. Внятного объяснения увеличению этого срока не дали.

Можно предположить, что в начале 90-х страна уже вступила в тяжелый кризис, с сопутствующей безработицей, а увеличение срока обучения в средней школе позволяло оттянуть вступление в социум огромной массы, которую невозможно было обеспечить рабочими местами. У этой версии, конечно же, есть спорные моменты. Соответственно этому следовало бы снизить пенсионный возраст, но при солидарной пенсионной системе фонды быстро бы иссякли.

И второй момент: основная статья расходов среднего образования, помимо капитального строительства и ремонтов, – зарплаты педагогам и административному персоналу. При увеличении срока обучения эти затраты увеличиваются. Нужно также больше помещений, школ. То есть, экономически обоснованной логики тут точно нет.

Дальше в стране началась чехарда с вступительными-выпускными экзаменами, принципы которых оттачивались на абитуриентах нескольких лет, что привело в итоге к существующему ныне Единому национальному тестированию – ЕНТ.

Серьезной ломке подвергли и методики обучения школьников. В частности, пересмотрели количество часов по определенным предметам, внедрили старые-новые контрольные принципы.

И, к сожалению, учебники в Казахстане стали выгоднейшим бизнесом, мало связанным с педагогикой. Другой формулировки для этой деятельности просто нет, новые версии и редакции книг выпускают со скоростью популярных авторов детективов.

Несмотря на нарекания в снижении качества, стоит признать, что казахстанские школы "выпускают продукт" приемлемого и даже неплохого качества – не благодаря реформам, а, видимо, вопреки.

Эксперименты длиной в десятилетия

В документе, подготовленном в 1996 году, Всемирный банк рекомендовал Казахстану пересмотреть ситуацию, где "показатель количества учащихся на одного преподавателя крайне низкий". Также эксперты ВБ обращали внимание на систему финансирования школ, которая не позволяет закрывать классы, каким бы незначительным ни было количество учащихся. Еще один момент – чрезмерная специализация программ обучения, особенно в профессионально-технических и высших заведениях.

В процессе перехода на подушевое финансирование уже тогда специалисты предлагали отказаться от обучения профессиям, спрос на которые падает. Эксперты говорили: ваш бюджет не потянет, сокращайте. Затраты на образование "похудели" более чем в три раза по сравнению с 1990 годом.

Самая "вкусная" рекомендация для бизнесменов в образовании: необходимо поддерживать уровень образования и способствовать внесению изменений в учебную программу и методы обучения путем обеспечения снабжения учебными пособиями и повышения их качества.

Самое ужасное, что экономического эффекта от этой методики никто не считал. Цитата: "…пока неизвестно, как реформы повлияют на текущие расходы, однако эффективность затрат на систему образования, по всей вероятности, повысится…".

В общем, благие намерения консультантов ВБ вылились в процесс коррумпирования чиновников и бизнесменов.

Несмотря на годы преобразований по рекомендациям ВБ, в 2006 году было предложено пересмотреть системы предоставления отчетностей и индикаторов. Причем опять-таки в порядке эксперимента, не было четких указаний, как унифицировать эту систему с таковой в других странах и как не сломать существующую.

Между тем, впервые, в 2007 году Казахстан принял участие в международном исследовании TIMSS (Тенденции обучения математике и естественным наукам), а в 2009 году – в международном исследовании PISA. Учащиеся четвертых классов показали относительно высокий уровень успеваемости, заняв 5-е место по математике и 11-е место по естественным наукам. В исследовании TIMSS за 2009 год казахстанские школьники показали результаты ниже японских и лучше российских. Также в 2009 году Казахстан занял первое место по Индексу развития "образование для всех" ЮНЕСКО, достигнув полного охвата начальным образованием (99 процентов), всеобщей грамотности взрослых (99.6 процентов).

Программы ВБ с 2009 года проводят в Казахстане раз в несколько лет тестирование учащихся по функциональной грамотности. Также были программы по модернизации технического и профессионального образования; по повышению качества высшего образования; модернизации Единого Национального Тестирования.

С 2011 года тянется долгий сериал с кредитом ВБ на модернизацию среднего образования. Депутаты даже пытались проинициировать процесс отказа от этих 67 млн долларов. Но их, похоже, уговорили.

Текущее положение казахстанского образования недавно обрисовали специалисты Всемирного банка: "Результаты PISA (тест, оценивающий функциональную грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике) подтверждают различия в человеческом капитале по Казахстану: в среднем, регионы с низким уровнем успеваемости отстают от регионов с высокими показателями на четыре года обучения. Демонстрируя слабые результаты как в сельских, так и в городских школах, в то время как регионы с высокими показателями демонстрируют самый большой разрыв между сельскими и городскими школами. Северный Казахстан является вдохновляющим примером, где общие региональные показатели высоки, а разрыв между городскими и сельскими школами один из самых маленьких".

Важно, что проходящая новая реформа определила серьезный водораздел между "элитой" и среднестатистическими школами. С одной стороны, это сильные педагоги и сильные программы в коммерческих учебных заведениях и образцово-показательных "Назарбаев интеллектуальных школах".

С другой стороны, для учеников "простых" средних школ стремятся облегчить программу, снизить академичность, уменьшить количество часов и т.д.

Теперь же опять последует изменение учебных планов и обновление учебников, чему так рады издательские компании и прочие бизнесмены от образования.

Вячеслав Щекунских

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657059420


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