США призвали к "прозрачному расследованию" событий в Каракалпакстане

01:18 06.07.2022

Госдепартамент США выразил обеспокоенность событиями в Каракалпакстане и соболезнования погибшим. Он заявил, что США поддерживают территориальную целостность Узбекистана и призвал власти защищать основные права человека, в том числе на мирные собрания и выражение мнений.



Спикер Государственного департамента США Нед Прайс 5 июля выступил с заявлением по событиям в Каракалпакстане, имевшим место 1−2 июля.



"Соединенные Штаты выражают обеспокоенность недавними событиями в Каракалпакстане и призывают все стороны искать мирное разрешение этой напряженности и воздерживаться от насилия", - говорится в заявлении.



"Выражаем соболезнования семьям погибших. Мы также выражаем наше сочувствие тем, кто получил ранения", - отметил Нед Прайс.



Он заявил, что Соединенные Штаты "поддерживают усилия Узбекистана по реализации демократических реформ" и призывают власти "защищать все основные права человека, в том числе на мирные собрания и выражение мнений в соответствии с международными обязательствами Узбекистана".



"Мы призываем власти провести полное, заслуживающее доверия и прозрачное расследование случаев насилия в соответствии с международными нормами и передовой практикой", - отметил далее представитель Госдепартамента.



В завершение он подчеркнул, что "Соединенные Штаты неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Узбекистана".