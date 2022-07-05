Газовый разворот на Восток обойдется России в десятки миллиардов долларов, - Ольга Соловьева

05:49 06.07.2022 На создание инфраструктуры у страны осталось всего несколько лет

Ольга Соловьева

5.07.2022

Секретарь Совбеза Николай Патрушев предлагает искать новые рынки сбыта для российских энергоресурсов на Востоке.

Поставки трубопроводного газа из России в Евросоюз будут снижаться и к 2025 году станут меньше как минимум вдвое, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Это значит, что через несколько лет вместо 155 млрд куб. м газа в год Россия будет поставлять менее 70 млрд куб. м. Власти надеются на переориентацию поставок на азиатские рынки, где спрос на топливо будет только расти. Российские же эксперты считают, что у страны нет в запасе даже пары лет, так как поставки российского газа в ЕС падают еще быстрее, чем прогнозирует МЭА. Для того чтобы расширить инфраструктуру для поставок на Восток, Москве может потребоваться от 10 до 30 млрд долл. вложений, притом что только на поставках в Китай Россия зарабатывает всего 4,5 млрд долл. в год.

"По нашему прогнозу, поставки российского трубопроводного газа в Евросоюз к 2025 году снизятся более чем на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, при этом Россия будет удовлетворять 20% спроса на газ в Евросоюзе", – сообщили в своем новом отчете эксперты МЭА. Они также не исключают, что при "ускоренном сценарии" поставки снизятся более чем на 75%. Наконец, в МЭА допускают и полное прекращение поставок российского газа.



Аналитики агентства строят свой прогноз, основываясь на постепенном истечении сроков действий долгосрочных контрактов "Газпрома" на поставки газа. Также они предполагают, что введенные Россией контрсанкции ограничат использование газопровода Ямал–Европа и будут в среднесрочной перспективе препятствовать поставкам газа дочерним компаниям Gazprom Germania.



Напомним, в 2021 году ЕС импортировал из России 155 млрд куб. м природного газа, что составляет 45% от объема европейского импорта и 40% от его общего потребления. Это значит, что к 2025 году поставки российского газа составят в лучшем случае менее 70 млрд куб. м, в худшем – менее 40 млрд куб. м.



К слову, Россия уже заметно сокращает поставки газа в страны дальнего зарубежья. Как сообщали в "Газпроме", по итогам шести месяцев этого года компания экспортировала в страны дальнего зарубежья менее 69 млрд куб. м газа, что на 31% меньше, чем годом ранее. "Газпром", как уточняют в компании, поставляет газ согласно подтвержденным заявкам (см. "НГ" от 03.07.22).



Что примечательно, если в ЕС спрос на российский газ будет постепенно снижаться, то в целом по миру спрос на голубое топливо продолжит медленно, но расти, ожидают в МЭА. Согласно их прогнозу, мировой спрос на газ снизится на 0,5% в 2022 году, а затем в последующие годы будет постепенно расти, достигнув темпов в 1,5% в 2025 году. Причина падения в этом году, по их мнению, связана с высокими ценами на топливо и дефицитом предложения. "Рекордно высокие цены на газ снижают спрос и заставляют некоторых потребителей газа переключаться на уголь и нефть, а недавнее резкое сокращение поставок российского газа в Европу вызывает тревогу по поводу поставок в преддверии зимы", – говорится в отчете МЭА.



В целом же с 2021 года и по 2025-й мировой спрос на газ увеличится на 140 млрд куб. м и составит 4,25 трлн куб. м, ожидают в агентстве. Подчеркивается, что основным драйвером этого роста станет Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), на который придется половина увеличившегося спроса. В МЭА полагают, что Россия в связи со снижением поставок в ЕС активизирует усилия по перенаправлению экспорта трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) в Азию.



Очевидно, основным покупателем газа на рынке АТР и дальше будет оставаться Китай. Так, потребление газа в КНР оценивалось в 2020 году на уровне 340 млрд куб. м. При этом по итогам 2021 года Поднебесная импортировала голубого топлива в объеме более 158 млрд куб. м (в трубопроводном и сжиженном виде). В самом Китае также прогнозируют увеличение спроса на газ. Вице-президент исследовательского института государственной нефтегазовой компании CNPC Цзян Сюэфэн оценивал, что спрос на газ в КНР увеличится до 450–480 млрд куб. м в год в 2025 году и до 550–580 млрд куб. м в год в 2030 году.



Таким образом, потребности страны в импорте голубого топлива увеличатся до 210–220 млрд куб. м в год в 2025 году и 270–280 млрд куб. м к 2030 году. Для сравнения: Индия в 2021–2022 финансовом году импортировала 32 млрд куб м газа в виде СПГ. Тот факт, что спрос на энергоносители будет расти, и в первую очередь в Китае, вероятно, понимают и российские власти.



Так, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник заявил о необходимости опережающими темпами развивать энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока, чтобы в санкционных условиях искать новые рынки сбыта энергоресурсов в страны АТР. "В первую очередь необходимо опережающими темпами развивать энергетическую инфраструктуру Дальнего Востока, включая производство сжиженного природного газа, увеличивать пропускную способность Восточного транспортного полигона и пограничных переходов", – отметил он.



В настоящий момент Россия занимает лишь третье место по поставкам газа в Китай. По итогам прошлого года РФ экспортировала в КНР около 16 млрд куб. м газа, включая и трубопроводный, и СПГ, свидетельствовали данные таможни КНР. Общая сумма выручки от поставок российского газа составила почти 4,5 млрд долл. Таким образом, доля РФ в газовом импорте Китая пока не превышает 10%.



Российские эксперты и сами аналитики МЭА сомневаются, что Россия сможет быстро переориентировать поставки на азиатские рынки. "Наш анализ показывает, что в лучшем случае России для наращивания поставок газа на азиатские рынки до уровня, близкого к объему экспорта в Евросоюз в 2021 году (155 млрд куб. м), потребуется не менее 10 лет", – считают в агентстве.



Аналитик компании "Финам" Сергей Кауфман полагает, что переориентация трубопроводных поставок на рынки АТР произойдет позже, чем РФ потеряет европейский рынок. "Ранее базовым сценарием было постепенное снижение поставок в Европу, которые за счет аномально высоких цен могли бы финансировать как газификацию, так и строительство "Силы Сибири – 2", – напоминает он.



Сейчас же планы "Газпрома" предполагают, что к 2025 году экспорт в Китай составит лишь около 50 млрд куб. м с помощью поставок через "Силу Сибири" и дальневосточный маршрут, продолжает эксперт. "При этом "Сила Сибири – 2", которая способна перенаправить 50 млрд куб. м с европейского рынка на китайский, так как будет идти с ямальских месторождений, вероятно, будет реализована не ранее 2027 года", – говорит аналитик, добавляя, что с учетом быстрого сокращения поставок на европейский рынок снижение доли РФ на мировом рынке газа выглядит неизбежным. А без европейского экспорта "Газпрому" будет сложнее финансировать переориентацию на Восток, из-за чего газовому гиганту может потребоваться привлечение долга, допускает Кауфман.



С ним согласен и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман: "Для поставок газа необходимо протянуть ветки трубопроводов от Ковыктинского месторождения до Иркутска и до транспортной сети "Сахалин–Хабаровск–Владивосток" протяженностью 1400 км. Кроме того, надо будет в рамках строительства магистрали "Сила Сибири – 2" построить трубопровод от Кемерово до Иркутска длиной почти 1500 км. Такие работы в принципе можно совершить за пять лет".



"Но и их стоимость сейчас сложно предположить. Предварительная оценка строительства "Силы Сибири – 2" составляла 10–14 млрд долл.", – сообщает эксперт. По его оценкам, даже вывод этого газопровода на проектную мощность не позволит компенсировать полностью европейские поставки. "Сила Сибири – 2" даст дополнительно к существующим объемам поставок 50 млрд куб. м газа в год, то есть менее 40% выпадающего экспорта в Европу", – подчеркивает он.



Таким образом, резюмирует Гойхман, не получится компенсировать сокращение европейских поставок, тем более в течение ближайших лет. "Кроме того, инвестиции в данные проекты крайне осложнены тем, что бюджет становится дефицитным, резервы заморожены. Найти должное финансирование столь масштабных и трудноокупаемых проектов – сложная задача", – полагает экономист.



Главный аналитик компании "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин не исключает, что у РФ может не оказаться в запасе даже пары лет. "Реальность такова, что сейчас экспорт "Газпрома" в ЕС составляет около трети от объема годичной давности. И то, что МЭА прогнозирует на 2025 год, может произойти уже в 2023 году", – говорит он.



А вариантов переориентации экспорта немного. "Либо это трубопровод в Китай, либо новые заводы и терминалы СПГ. Для примера: "Силу Сибири" строили пять лет, с 2014 по 2019 год. Бюджет, как сообщалось, – 1,1 трлн руб. Сейчас не требуется создавать новую сырьевую базу, но новый трубопровод должен быть длиннее, чем "Сила Сибири", чтобы к нему подключились месторождения на Ямале. Проекты СПГ пока для российских компаний закрыты из-за санкций. Со временем найдутся, видимо, решения через китайские и индийские компании, но три-четыре года – минимальный срок строительства экспортного завода СПГ", – считает Кокин.



Если строительство "Северного потока – 2" оценивалось примерно в 9,5 млрд евро, то новый газопровод на Восток может стоить дороже в два-три раза, так как его длина будет больше, а цены на строительство за это время выросли примерно в полтора-два раза, рассуждают аналитики компании "Фридом Финанс".



Между тем пока что бюджет РФ зарабатывает на росте мировых цен на энергоресурсы. В Минфине РФ во вторник сообщили, что федеральный бюджет страны в июле получит около 259 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. В ведомстве Антона Силуанова заявляют, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема по итогам июня составило почти 139 млрд руб. Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет почти 400 млрд руб., следует из данных министерства. Источник - НГ

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