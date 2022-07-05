Между санкциями и ЕАЭС. Минфин Казахстана обсуждает реализацию запрета на экспорт в Россию, - Къ

05:52 06.07.2022

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После довольно продолжительного периода неопределенности в вопросе исполнения санкций партнерами России по Евразийскому союзу ситуация начала проясняться. Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкционных ограничений на поставки отдельных видов товаров на территорию Российской Федерации. Суть его заключается в том, что казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено. Документ еще не утвержден, и комментировать происходящее пока отказываются и в Нур-Султане, и в Белом доме - там следят за развитием событий; в РСПП называют документ потенциальным барьером в союзной торговле, но также пока взяли паузу для изучения последствий.



Опубликованный для общественного обсуждения проект приказа Министерства финансов Казахстана озаглавлен "Об утверждении правил реализации пилотного проекта по учету перемещения отдельных видов товаров при их вывозе с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь". Перечень товаров, в отношении которых органы государственных доходов Казахстана (по сути, объединенная налоговая и таможенная служба) должны обеспечивать запрет третьих стран на экспорт в РФ и Белоруссию, "формируется и публикуется уполномоченным органом… в открытом доступе на официальном интернет-ресурсе www.traderadar.kz". При этом органы государственных доходов "в течение одного рабочего дня" должны заверить копии представленных им электронных счетов-фактур либо отказать в их заверении, "если страной происхождения товаров является страна, которой введен запрет на экспорт отдельных видов товаров" в РФ и Белоруссию, говорится в документе.



Отказ в заверении счетов-фактур де-факто закрывает возможность поставки таких товаров в РФ и РБ: "При отсутствии заверенной копии ЭСФ вывоз товаров с территории Республики Казахстан на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь не осуществляется. На автомобильных, авиационных, морских и речных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией контроль за наличием заверенных копий ЭСФ осуществляет ОГД", - говорится в проекте приказа.



Прием грузов ТОО "КТЖ-ГП" (национальный железнодорожный грузоперевозчик.- "Ъ") при экспорте товаров с территории Республики Казахстан в РФ и Белоруссию железнодорожным транспортом, согласно документу, также осуществляется только при наличии заверенных копий ЭСФ либо справки об отсутствии необходимости заверения копий ЭСФ.



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Участниками "пилотного проекта", описанного казахстанским Министерством финансов, названы "налогоплательщики, осуществляющие экспорт" из страны на территорию России, территориальные органы государственных доходов и акционерное общество "Национальная компания "Казахстан Темір жолы"" (аналог РЖД).



Вчера после запроса "Ъ" в правительство Казахстана с просьбой разъяснить, в чем заключается суть "пилота", если де-факто он распространяется на все поставки санкционных товаров в РФ и РБ, документ был удален с сайта https://legalacts.egov.kz, хотя его обсуждение в сохраненной "Ъ" версии должно было закончиться через неделю, 12 июля. В более ранней версии, сохранившейся на сайте (срок обсуждения до 22 июня), упоминания санкций как основания для отказа в заверении счетов-фактур нет, однако, по сути, она описывает тот же механизм, и в форме приложения №2 "Отказ в заверении копий электронных счетов-фактур (ЭСФ)" одна из причин отказа - "страной происхождения товаров…является страна, которой введен запрет на экспорт отдельных видов товаров в РФ". В переписке с "Ъ" глава пресс-службы казахстанского правительства Канат Кульшманов сообщил, что вопросы переданы в Министерство финансов, которое готовит разъяснения, однако до сдачи номера (в Казахстане была уже глубокая ночь) его чиновники на связь не вышли.



В российском Минэкономики, которое отвечает за связи со странами ЕАЭС и уполномочено координировать их адаптацию к новой реальности после начала военной операции РФ на Украине, на вопросы "Ъ" о том, насколько осложнят эту работу действия казахстанского правительства, вчера не ответили. Федеральный чиновник, знакомый с темой, сообщил "Ъ", что серьезность намерений Казахстана и потенциальные последствия пока изучаются. Аналогичный ответ "Ъ" получил и в Белом доме.



В РСПП также говорят, что изучают проект документа - "на первый взгляд, его положения выглядят как новый барьер на внутреннем рынке ЕАЭС, который окажет негативное влияние на функционирование единого экономического пространства".



В неформальных разговорах с несколькими чиновниками ЕЭК тезис "Ъ" о сложном положении Казахстана, наиболее уязвимого из стран ЕАЭС для вторичных санкций развитых стран при нарушении правил торговли с Россией, возражений не вызывал (впрочем, то же верно и для Армении и Киргизии), как и предположение о том, что эта страна станет в ближайшее время ареной конкуренции проектов, ориентированных на торговлю с РФ и на приток западных инвестиций, в том числе альтернативных конфигураций транспортных коридоров Западный Китай-ЕС, минуя Россию. Поэтому можно предположить, что в том или ином виде исполнять санкционные ограничения Казахстан будет вынужден. Однако до появления окончательной редакции нормативных актов предположить, как будет балансироваться соблюдение Казахстаном собственных, западных и российских интересов, невозможно - на вопрос о том, распространятся ли ограничения на поставки в РФ, например, санкционных товаров, уже растаможенных в Казахстане, не был вчера готов ответить ни один из опрошенных "Ъ" чиновников двух стран. Подобные вопросы есть и у казахстанского бизнеса - на том же сайте https://legalacts.egov.kz зафиксирован, например, интерес местных поставщиков к оформлению экспорта в РФ подсанкционных товаров сегмента лакшери (для определения которых кода товарной номенклатуры и страны происхождения товара недостаточно - важна стоимость, что проект приказа Минфина республики не регламентирует). Более того, редакционные изменения документов, вероятно, говорят о возможности РФ неформально влиять на окончательную конфигурацию этого баланса.



"Ъ" будет следить за развитием событий.



Олег Сапожков, Диана Галиева, Евгения Крючкова

Газета "Коммерсантъ" №119 от 06.07.2022, стр. 1