Спецоперация КНБ на юге Казахстана: задержаны 14 лидеров опасной ОПГ

06:09 06.07.2022

Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел и подразделениями специального назначения "А" и "Беркут" в Таразе и Шымкенте провели спецоперацию по пресечению деятельности общественно опасной организованной преступной группы, сообщает Zakon.kz.

На сайте комитета отмечено, что в результате оперативно-розыскных и специальных мероприятий удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям товарно-материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей.



Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки. В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия.

Пресс-служба КНБ РК

Как добавили в ведомстве, проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.



Анастасия Московчук