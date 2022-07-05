Российский суд приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума

06:18 06.07.2022

В суде Новороссийска принято решение приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума на 30 суток из-за выявленных фактов нарушения экологического законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлениe компании. Также отмечается, что КТК будет обжаловать это судебное решение.



Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК) - международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.



В нефтепровод поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей. Нефть транспортируется до морского терминала компании в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска), где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки.



Авторы: АЛЕКСАНДР ШЛЯПНИКОВ