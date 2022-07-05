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Война Миров. Эскалация гибридной войны России с Западом нарастает, - В.Юрицын
07:40 06.07.2022

05.07.2022 09:00 Владислав ЮРИЦЫН

Освобождение ЛНР, обмен "термоядерными" экономическими ударами, чеченское искупление и саммит НАТО

"Самая значительная и прямая угроза" – так теперь Россия именуется в официальных документах НАТО после саммита в Мадриде. Гибридная война Москвы с коллективным Западом продолжает возгоняться. На финансовом фронте, по выражению экономиста Петра Своика, стороны уже обменялись "термоядерными" ударами. Сейчас всем хотелось бы, чтобы до подобных вещей не дошло в военной сфере. А на полях сражений Украины ВСУ отступают под натиском российских войск.

Накануне 24 февраля эпицентр противостояния Кремля и коллективного Запада находился в дипломатической и информационной сфере. С 24-го на первый план вышли ракетные удары. Потом началась "термоядерная экономическая война". Сначала неконвенциональное финансовое оружие применили США и их союзники, ограбив Российскую Федерацию на $390 млрд. Потом пошла "ответка" в виде "газорубля" для недружественных государств, сломав монополию нефтедоллара.

Петр Своик считает, что в экономическом измерении от мира до 24 февраля остались руины. Межгосударственная торговля, например, продолжается, а вот вывод капитала практически уничтожен. Спешно национализируются чужие экономические активы, оказавшиеся внутри контура враждебной юрисдикции (по обе стороны баррикад). В Казахстан тоже пришло "облако радиоактивной экономической пыли", которое местные жители могут наблюдать в виде рубля за 8 тенге.

После того, как старые экономические канаты были резко обрублены, рубль оказался предоставлен сам себе. Эльвира Набиуллина продолжает по древним (стали такими с 24 февраля) методичкам формировать курс рубля по отношению к другим валютам на основании биржевого спроса. А "старой" биржи уже нет (остался только муляж) и рубль висит почти в воздухе без системы координат. По логике, российскую денежную единицу нужно привязывать к физическим активам страны (полезные ископаемые, киловатт-часы, спички, сахар, мука, бензин, бумага). Ну а пока "финансовый транзит" одних вгоняет в шок и разоряет, а других сказочно обогащает.

На Украине – физическом фронте противостояния коллективного Запада и России – метод огневого поражения, который российская армия взяла на вооружение после провала блицкрига, стал приносить ощутимые результаты. От ВСУ полностью освобождена территория Луганской Народной Республики.

В боях за ЛНР хорошо себя показали вооруженные формирования из этнических чеченцев. У Москвы после развала СССР с чеченцами отношения не заладились, что вылилось в две полноценные кровавые кампании на территории мятежной республики. Потом ориентированные на федеральный центр чеченцы под руководством Рамзана Кадырова сломили сопротивление соплеменников-сепаратистов и навели порядок в этом субъекте РФ.

В 2008 году чеченский батальон "Восток" (входил в состав 291 гв. мсп 42 гв. мсд) под командованием Сулима Ямадаева участвовал в войне 08.08.08 с Грузией. Правда, у Ямадаева не сложились отношения с Рамзаном Кадыровым и в ноябре 2008-го "Восток" был расформирован.

В Украинскую кампанию чеченцы воюют по линии Росгвардии и спецназа МВД. Сражаются хорошо, а фраза женщины из Мариуполя "услышали "Аллах акбар!" и поняли, что пришли русские" стала вирусным мемом и напрочь забила недавний лозунг "хватит кормить Кавказ". Решение российского политического руководства о формировании четырех батальонов по линии Министерства обороны ("Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат") из этнических чеченцев можно считать точкой нормализации в отношениях между федеральным центром и Чеченской Республикой. Чеченцы кровью заплатили за доверие Кремля и российского общества.

Стоит напомнить, что не все представители Северного Кавказа преисполнены патриотического порыва. 115 росгвардейцев из Кабардино-Балкарии были уволены со службы за отказ участвовать в СВО. Впоследствии военный суд республики признал их увольнение законным.

Эскалация противостояния России с Западом поменяла характер газовых войн. До 24 февраля Москва пыталась увеличить свою долю в поставках "голубого топлива" на европейский рынок. Теперь на первое место вышли не деньги за газ, а использование энергоносителей в качестве инструмента геополитического давления.

После того, как Литва устроила "Калининградскую блокаду", под благовидным предлогом (неотремонтированная из-за санкций турбина "Сименс") объемы поставок по "Северному потоку-1" сокращены. "Северный поток-2" хоть и технически готов поставлять "голубое топливо", но у Евросоюза принципы, а "Газпром" по приказу из Кремля к ним теперь относится очень трепетно.

С 10 июля должен начаться плановый технический ремонт на "СП-1". Он каждый год начинается в этот день и по регламенту должен проводиться 10 суток. Раньше его завершали с опережением графика за 5-6 дней. В этот раз все говорит о том, что будет использована вся декада. Санкции опять же, вдруг каких-нибудь подшипников не окажется и ремонт объективно затянется?

Энергетическое оружие России уже конвертируется в то, что сухопутная транспортная блокада Калининградской области отложена до лучших времен. Вторым темпом идет сокращение поставок натовской техники Украине. ВСУ и раньше получали тяжелые вооружения в сугубо гомеопатических объемах, что никак не компенсировало их убыль в ходе боевых действий и ударов по складам.

Последний саммит НАТО в Мадриде тоже прошел в формате "гора родила мышь". Воинственной риторики было хоть отбавляй. Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс готовился к войне с Россией с 2014 года. Если они после восьмилетней подготовки могут оказать Киеву столь скромную помощь, то сложно представить что из себя представляют натовцы в штатном режиме, без мобилизационных усилий.

Зато НАТО поражает воображение журналистов своими грандиозными планами. Организация будет работать над способностью выставить 300-тысячную армию в кратчайшие сроки на любой театр в зоне своей ответственности. До этого момента только США в своей военной доктрине прописали переброску 250-тысяччной армии в любую точку мира. Правда, данная цифра так и остается идеальной, к которой Пентагон только намерен добраться. Во время войны с Югославией в 1999 году НАТО не могла собрать 40000 штыков сухопутной группировки для наземного вторжения. Повезло, что у президента Слободана Милошевича только понтов было много, а от войны на полную катушку он отказался, капитулировал и умер в застенках Гаагского трибунала.

Пока функционеры НАТО хвастаются небывалым единством в рядах альянса, западные эксперты показного оптимизма не разделяют. Британский политолог Марк Галеотти в статье для The Sundey Times разделил участников мадридского саммита на "ястребов", "голубей" и "страусов". "Ястребы" готовы сражаться с Россией до возвращения Украине Донбасса и Крыма. "Голуби" хотят мирного договора прямо сейчас и им не важно, что при этом потеряет Киев. Ну а "страусы" ведут себя так, будто кризис исчезнет сам собой и не хотят им заниматься.

Источник - zonakz.net
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