Туземцы "Зеленого острова". Элитная недвижимость в Нур-Султане и Алматы перешла в собственность родственников Назарбаева

07:43 06.07.2022

Элитная недвижимость в Нур-Султане и Алматы перешла в собственность родственников экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Радио Азаттык.



"В 2004 году, после завершения строительства Акорды, на реке Есиль создали искусственный остров. Официально он называется Зеленый остров. Территория острова, разделенная на пять участков, включена в кадастровую базу данных. Общая площадь составляет 118 341 квадратный метр, или около 12 гектаров. Самый большой дворец с огромным земельным участком на острове подарен бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву в 2007 году. 18 января 2022 года, после январских событий, Нурсултан Назарбаев сообщил, что находится "на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал". Документы показывают, что через два дня после этого заявления Назарбаев переписал один из дворцов на имя 17-летнего Таумана Нурсултана", - говорится в статье.



При этом отмечается, что остальные участки на острове находятся в собственности семьи младшего брата экс-президента Болата Назарбаева. После январских событий он также передал большой участок земли своим сыну и дочери - Нурболу и Кундыз Назарбаевым.



"Еще когда создавали Зеленый остров, на соседнем с ним участке сразу построили огромный дворец, а прилегающую территорию хорошо обустроили. По официальным документам семилетней давности, этот район назывался резиденцией президента Казахстана "Нура". То есть он принадлежал государству. Сейчас эта резиденция также находится в личной собственности Назарбаева. Дворец принадлежит экс-президенту через "Дирекцию по управлению недвижимостью". Эта компания принадлежит "Елбасы Фонду". Учредителем фонда является Нурсултан Назарбаев. Второй дом, чуть поменьше, тоже принадлежит "Елбасы Фонду". Участок в три гектара и дом рядом записаны на Байкена Нурсултана. Имущество было отписано ему в 2017 году", - пишет Радио Азаттык.



По информации издания, неподалеку от этого дворца расположен дворец племянника экс-президента Кайрата Сатыбалды, который с прошлого года записан на имя его 18-летнего Исмаила. Напротив расположен еще один дворец, зарегистрированный на имя матери Кайрата Сатыбалды Светланы Назарбаевой. На этой же улице находится еще один дворец, принадлежащий имя младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алие Назарбаевой и ее мужу Димашу Досанову. На противоположном берегу расположены еще три дворца, принадлежащие Тимуру Кулибаеву, он владеет ими через компанию "Кипрос".



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"Среди VIP-соседей значатся много лет работавший генеральным прокурором Рашид Тусупбеков, отбывший тюремное наказание бывший премьер-министр Серик Ахметов и Абильгазы Кусаинов, в народе названный "марионеточным" кандидатом в президенты. Часть имущества зарегистрирована на имена их жен и детей", - отмечает Радио Азаттык.



Неподалеку расположена дача, принадлежащая Нурсултану Назарбаеву и еще одно здание, владельцем которого является Байкен Нурсултан. Гольф-клубом рядом с резиденцией владеет Тимур Кулибаев через компанию "Кипрос".



kv-art.ru



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Кроме того, издание сообщает о принадлежащей Назарбаеву резиденции на Джайляу Ушконыр вблизи Иле-Алатауского национального парка в Алматинской области.



"Дорога туда начинается с улицы, которая некогда называлась Альжан-ана. Альжан - имя матери экс-президента. По обеим сторонам дороги расположены особняки Болата Назарбаева и Анипы Назарбаевой. Охранник говорит, что они не живут здесь с января. На Ушконыре находится еще одна резиденция Нурсултана Назарбаева. По данным госкорпорации "Правительство для граждан", собственником двух участков, на которых расположен дворец, и еще одного участка, где установлено ограждение, является племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды. После завершения строительства резиденции она перешла в его собственность по дарственной. Здание, в котором прежде располагалось "медресе", находится в собственности его жены Асель Бахтияркызы", - говорится в статье.



По информации Радио Азаттык, там же расположен земельный участок, принадлежащий компании Steppe AgroMeat. Компанией владеет Болат Назарбаев через компании Prime Capital RE Karasay и Prime Capital Holding.



"Кроме того, Болат Назарбаев владеет большими участками земли через Breeding company, QazAgro Centre, Steppe AgroMeat, являющейся дочерней компанией Prime Capital Holding. Общая площадь земли, которой владеют родственники на Ушконыре, составляет не менее 9147 гектаров. Кроме того, во временное пользование ими получено около 1500 гектаров земли. В официальном документе указано, что один из земельных участков получен с правом безвозмездного пользования", - отмечает издание.



При этом Радио Азаттык напоминает, что семье экс-президента принадлежат также 135 гектаров земли в Бостандыкском районе Алматы выше проспекта Аль-Фараби.