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Ушел к Бандере командир белорусского батальона нациков "Волат"
07:50 06.07.2022

В боях за Лисичанск убит комбат белорусских националистов
Сегодня
07:32

Ивана Марчука ликвидировали в Лисичанске
В ходе освобождения Лисичанска силами русской коалиции был убит командир батальона белорусских националистов "Волат" с Иван Марчук позывным "Брест".

Об этом пишет военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. Уточняется, что несколько членов националистического батальона попали в плен.

"На Украине уничтожен „Брест" - командир батальона „Волат", сформированного из беглых белорусских националистов. Задвухсотили его под Лисичанском. Также сообщается, что несколько его сослуживцев попали в плен. Таким образом это уже седьмой боевик из Белоруссии, ликвидированный в ходе СВО", - пишет военкор.

Информацию о гибели Марчука подтвердил в ночь на 6 июля Telegram-канал "Сигнал".

"Под Лисичанском уничтожен командир батальона „Волат" - Иван „Брест" Марчук. „Волат" входил в полк имени Калиновского. Это белорусские наемники", - сообщает канал.
Как отмечают другие паблики, некоторые сослуживцы "Бреста" пропали без вести и судьба их на данный момент неизвестна. По некоторым данным, именно белорусские националисты прикрывали отступление украинской армии из Лисичанска.

Ранее EADaily сообщало, что под Лисичанском нашли паспорт уничтоженного грузинского наемника Алуды Звиадаури, воевавшего на стороне украинских боевиков в рядах так называемого Грузинского легиона.

Источник - eadaily.com
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