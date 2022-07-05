Почему в России не любят Токаева, - Виктор Шацких

08:28 06.07.2022

Назарбаев, наоборот, вызывал у северных соседей незаслуженно теплые чувства

Долгие, долгие годы, еще с конца 1980-х, россияне относились к Нурсултану Абишевичу хорошо. Намного лучше, чем к своим начальникам. Он запомнился на съезде народных депутатов СССР речами о том, что не надо горячиться. "Давайте не обвинять друг друга, а договариваться – как нам сохранить единую страну. Ведь разрыв экономических связей принесет огромные потери для всех", – и так далее. Ну, и выглядел этот казах убедительно. Симпатичный такой, крепкий, ясноглазый. Считалось, что он хорошо разбирается в экономике.



Назарбаев Путин



Потом, когда Назарбаева не послушались и развалили СССР, он из интернационалиста обернулся в казахского патриота и принялся строить суверенный Казахстан. Опять же на фоне некоторых других бывших советских республик, где русских просто выкидывали из квартир, а то и убивали, казахстанское национальное строительство выглядело более умеренным. А сам Назарбаев в это время говорил в МГУ понятные и приятные слова о необходимости воссоздания единого евразийского пространства, сначала экономического, а там как пойдет. На фоне Ельцина опять выглядел очень достойно. По-прежнему считалось, что он хорошо разбирается в экономике, хотя, как показала практика, ему гораздо ближе международная торговля.



То явление, которое сейчас в Казахстане называют елбасизмом, солидные московские люди с научными степенями, никакие не обыватели, долгие годы почтительно именовали "просвещенный авторитаризм" и ставили в пример российскому начальству. "Издержки" в виде ближних родственников-миллиардеров и то обстоятельство, что страной по сути владеют 150 человек вполне аульной генерации, забившие все дыхательные пути и кровеносные сосуды государственного организма, в расчет не принимались. Сейчас эти серьезные московские люди презрительно кривят губу при слове "Назарбаев". Почему же раньше нахваливали? Тут отдельная интересная тема.



А вот Токаева россияне не любят. Конечно, это слишком широкое обобщение. Многие простые люди в России даже не знают, кто это – Токаев. Разве их всех упомнишь. Другие знают и относятся с симпатией: интеллигентный, в очках. Говорят, в Москве учился. Но для тех россиян, что более или менее следят за событиями и при этом входят в "путинское большинство", Токаев – неблагодарный казахский начальник, которого мы в январе спасли от погромщиков, а он не хочет этого признавать. Потом на экономическом форуме еще и наговорил в лицо Путину неприятных слов.



Увертки, при помощи которых россиянам объясняют, что в январе Россия никого не спасала, воспринимаются с заслуженным неодобрением. Не спасала, говорите? Не бегали зайчиками казахские солдаты и полицейские от погромщиков? Не скатывалась ситуация к тотальному хаосу – до тех пор, пока за спиной у ваших силовиков не встали бойцы ОДКБ, обозначив готовность разобраться с погромщиками и организаторами погромов по полной программе?



ОДКБ, говорите, не Россия? Вы в том смысле, что киргизы и армяне все равно бы прилетели спасать казахскую стабильность, даже без русских? Или в каком вы смысле?



Причем, многие из этих людей понимают, что политик не всегда может говорить правду. Тем более, если он три десятилетия провел на казахстанском политическом Олимпе. Верно служил там местному громовержцу. А вчерашние равные олимпийцы, те, что помнят нового лидера послушным исполнителем елбасиной воли, не торопятся выражать ему покорность. Некоторые и вовсе пытаются организовать каверзы и подножки.



Но какое нам дело до этих хитростей? – говорят простые россияне.



Токаеву тоже нет никакого дела до простых россиян. Хотя их и сто сорок миллионов. Ему гораздо важнее, как оценивают его слова и поступки в Казахстане и в дальнем зарубежье. И как их оценивает Путин. А Путин все понимает правильно. Он и сам верно служил Борису Николаевичу Ельцину. Дарил Березовскому цветы на день рождения. Поэтому стал преемником. Затем президентом. А когда дорогие россияне понесли Бориса Николаевича и его семью по кочкам, Путин должен был одной рукой удерживать этот процесс под контролем, выполняя взятые обязательства. Другой рукой он должен был щелкать по носу вконец обнаглевшего Березовского и приводить в чувство российскую элиту, для которой новый лидер еще вчера был сереньким чиновником кремлевской администрации.



Я помню, с каким великолепным боярским презрением в начале нулевых отзывался об "вот этом вот" только что отрешенный Путиным от должности председатель российского сената. Правда, он так отозвался, когда я выключил диктофон.



Сам бывший председатель тоже никакой не патриций по происхождению, не столбовой дворянин. Вырос он в орловской деревеньке. Но великолепное боярское презрение быстро нарастает на любом организме. На сермяжном и посконном даже быстрее. И новый лидер должен немало потрудиться, чтобы сбить эту спесь, объяснить своим боярам, кто теперь в доме хозяин, каковы новые правила. Кроме того, он должен воодушевить профильный электорат. Обозначить твердость характера, несокрушимость воли и одновременно – готовность идти навстречу заветным народным чаяниям.



Путин тогда эти непростые задачи решил. Токаев как раз решает. Страда в самом разгаре. Пока все идет относительно успешно. Возможно, эти движения не только укрепят личный статус нового казахстанского лидера, но и помогут ему в дальнейшем, набрав политический вес, много хорошего сделать для страны Казахстан. Но пока он должен всем в Казахстане понравиться. Всем социальным и национальным группам. Ему досталось огромное токсичное наследие. Надо постараться его избыть. Для этого новый президент должен быть как сахар-рафинад. Белоснежный, сладкий, но твердый.



Хотите борьбу с засилием олигархов и отмену президентских суперполномочий? Вот вам слова о борьбе. Вот строчка в Конституции о том, что родственники президента не могут занимать большие должности. А сам президент не может избираться больше двух раз.



Хотите, чтобы власть чаще советовалась с народом? Вот вам курултай. Надо больше внимания уделять вопросу представительства женщин в органах государственной власти и местного самоуправления? Будет вам представительство. Раз общественность просит.



Надо показать патриотам, что президент суверенного Казахстан не марионетка Кремля, что он достойный вождь гордого народа батыров? Получите-распишитесь.



Без побочных эффектов такая активность обойтись не могла. И то обстоятельство, что в России сейчас не любят Токаева, как раз одна из "побочек". Правда, те непростые россияне, которые в свое время хвалили Назарбаева за просвещенный авторитаризм, уже начинают хвалить Токаева. Они тоже ставят казахского президента в пример российским начальникам. Называют его аристократом. Оттеняя скромное путинское происхождение и демократичные манеры. Наверное, питерский двор в представлении этих граждан сильно уступает в смысле аристократизма алматинскому двору. А юрфак Ленинградского университета близко не стоял рядом с Московским институтом международных отношений. Или просто дело в том, что Токаев носит очки, а Путин не носит?



Во многих случаях (я вывожу за скобки прямую грубую корысть) прогрессивный московский человек просто хочет подъелдыкнуть кремлевское начальство. В очередной раз напомнить о его никудышности. Так уж этот прогрессивный человек устроен.



Обычно никудышность начальства он подчеркивает посредством сравнений с "цивилизованным миром", однако очень годным считается прием "Смотрите, вот уже и в Казахстане" (или, например, в Узбекистане). Далее описываются успехи азиатских соседей в развитии банковской сферы, в создании высокотехнологичных отраслей экономики, в сельском хозяйстве, привлечении инвестиций – совершенно не важно, в чем. Потом может оказаться, что там не успехи, а, наоборот, зияющие провалы. Это совершенно не важно. Проехали, ищем и находим новый повод подъелдыкнуть кремлевских… В общем, на месте вашего главного начальника я бы не только к неодобрению простых россиян, но к похвалам вот таких граждан относился хладнокровно.



5.07.2022 Виктор ШАЦКИХ