Казахстан и Туркменистан построят элеватор для экспорта зерна в Афганистан

08:45 06.07.2022

05.07.2022 17:30 Новости 216

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Казахстан и Туркменистан построят элеватор для экспорта зерна, сообщают "Новости Центральной Азии".



"Казахстан в партнерстве с Туркменистаном построит элеватор для хранения 100 тыс. тонн пшеницы и цех для изготовления соответствующих мешков", - говорится в сообщении.



Завод планируют построить на землях животноводческого хозяйства "Чеменабат" в этрапе Серхетабат Марыйского велаята в Туркменистане.



Уточняется, что зерно будет экспортироваться в Афганистан. Это позволит наладить сотрудничество по отправке пшеницы и муки из Казахстана.