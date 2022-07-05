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|Коллективный Запад и Незападный мир, - Булат Султанов
11:50 06.07.2022
Коллективный Запад и Незападный мир
Владислав ЮРИЦЫН
Историк Булат Султанов о главных вызовах для казахстанской дипломатии