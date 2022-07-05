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Washington Times: Байдену пора пойти по стопам Никсона - в отставку
11:57 06.07.2022

The Washington Times
США

Байдену пора пойти по стопам Никсона - в отставку

Джо Байден терпит неудачи на всех фронтах, пишет Washington Times. Автор статьи уверен, что нынешнему американскому лидеру пора пойти по стопам одного из своих предшественников - 37-го президента США Ричарда Никсона - и покинуть свой пост.

Эдуард Лозанский

Сочетание внутренних проблем и угрозы мировой войны не сулит ничего хорошего.

После недавних встреч "Большой семерки" и НАТО мир, словно лунатик, зашагал к ядерной катастрофе еще быстрее. И главная тому причина - президент Байден.

Внутренние проблемы копятся, а рейтинг все падает, поэтому он активно пытается сменить тему - раздувая конфликт на Украине и демонизируя российского президента Владимира Путина.

С одной стороны, складывается впечатление, что выходит весьма удачно. Участники обеих встреч согласились накачивать Киев деньгами и оружием с удвоенной силой. А имя Путина с хулительными эпитетами звучало даже чаще, чем высокопарные посулы свободы и демократии.

Однако, судя по тому, что происходит на поле боя, все это не только продлевает страдания украинского народа, но и приближает третью мировую, если политика США не изменится - и желательно быстро.

Судя по последнему опросу Института Гэллапа, американцы не в восторге от того, куда движется страна. Довольных всего 13%, а недовольных - целых 87%. То же и с Конгрессом: его работу одобряют лишь 16%, а 82% - нет. Не слишком впечатляющий результат для страны и президента, которые претендуют на роль вожака свободного мира.

Журнал Newsweek пишет, что последний раз такие настроения среди избирателей перед промежуточными выборами царили в 1974 году - когда Ричард Никсон подал в отставку после Уотергейтского скандала.

Насколько я понимаю, это прозрачный намек мистеру Байдену. Но поймет ли он его?

Надо отдать Никсону должное, он ушел в отставку, чтобы уберечь страну от ненужных беспорядков и не стал винить ни внутренние, ни внешние силы. Никсон сказал: "Я ускорил процесс исцеления, в котором Америка так отчаянно нуждается". Он признал, что некоторые из его суждений оказались "неправильными", и даже раскаялся: "Я глубоко сожалею о любых травмах, которые могли быть нанесены в ходе событий, приведших к этому решению".

Есть много веских причин, почему Байдену следует пойти по стопам Никсона. Долгий список проступков и унизительных скандалов с участием его самого и членов его семьи хорошо известен.

Но одна проблема заслуживает самого пристального внимания, ведь это вопрос войны и мира - а точнее, ядерной войны! Конфронтация сверхдержав из-за Украины может стать той искрой, которая спровоцирует третью мировую - как это было в Сербии перед Первой мировой и в Польше перед Второй.

Байден пытается повесить всех собак за трагические события, происходящие на Украине, на российского президента, но, быть может, ему стоит взглянуть в зеркало и взять часть вины на себя. Это ведь Байден в бытность вице-президентом держал в руках украинский портфель - и именно он руководил незаконным переворотом 22 февраля 2014 года, в результате которого был свергнут демократически избранный президент Виктор Янукович. А координировали переворот пресловутая помощница госсекретаря Виктория Нуланд (Victoria Nuland) и посол США Джеффри Пайетт (Geoffrey Pyatt), о чем свидетельствует запись их телефонного разговора от 4 февраля, то есть за 18 дней до переворота, - в нем они обсуждали состав нового украинского правительства. В нем Нуланд подтверждает, что Байден (тогда еще вице-президент) и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан в курсе дела.

Что ж, у переворотов бывают последствия - именно их мы сейчас наблюдаем на Украине. Заговорщики рассчитывали втянуть Украину в НАТО и пустить ее территорию вместе с полуостровом Крым под военные базы. Только представьте, как бы отреагировали сами США, если нечто подобное устроила Россия - например, попыталась сменить режим в любой стране западного полушария, чтобы затем присоединить ее к пророссийскому военному блоку. Или представьте себе эмоции американцев, если бы российские политики смешались с толпой на Капитолийском холме 6 января и поддержали бунтующих. Что ж, та часть Вашингтона, что мыслит категориями "порядка, основанного на правилах", считает, что эти правила позволяют им делать что хочется, не считаясь с разрушительными результатами.

Не оправдались и мечты Байдена о крахе российской экономики: подавляющее большинство стран мира его санкций не поддержало. Более того, все больше стран проявляет интерес к Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, а Китай и Индия, две самые густонаселенные страны мира с мощными экономиками, даже наращивают торговлю с Россией вопреки давлению Вашингтона. В довершение всего ни одна латиноамериканская страна санкций против России не ввела, а Аргентина даже подала заявку на вступление в БРИКС, куда уже входит Бразилия.

Еще унизительнее для Вашингтона то, что Байден теперь умоляет о помощи Саудовскую Аравию, Иран и даже Венесуэлу, где США некогда пытались устроить переворот, в надежде что те нарастят добычу нефти и газа и снизят их стоимость.

Наконец, в ходе президентской кампании 2020 года Байден клятвенно обещал воссоединить Америку, которую якобы расколол его предшественник Дональд Трамп. Но Байден не только усугубил раскол, но и попытался поделить весь мир на якобы демократии и автократии.

Подытоживая все вышесказанное, Байден терпит неудачу на всех фронтах, поэтому самое время перечесть прощальную речь Никсона и принять аналогичные меры. Пора и честь знать, Джо!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1657097820


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