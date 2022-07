The Hill: Антироссийские санкции вышли Западу боком?

12:03 06.07.2022 The Hill

США



Антироссийские санкции вышли Западу боком?



Санкции Запада не смогли ослабить Россию и больше ущерба нанесли тем, кто их вводил, пишет The Hill. Автор статьи отмечает, что своим излюбленным политическим инструментом США рискуют вбить последний гвоздь в крышку гроба своего "глобального превосходства".



Брахма Челлани (Brahma Chellaney)



Российская военная операция на Украине длится уже пятый месяц, и западные руководители пусть не в открытую, но начинают признавать, что беспрецедентные санкции против Москвы вредят экономикам их собственных стран, но не наносят существенного ущерба военной машине Кремля. Как показали состоявшиеся недавно саммиты Группы семи и НАТО, западные лидеры не могут найти новые пути для сдерживания российского президента Владимира Путина.



На самом деле, одним из последствий введенных под руководством США санкций стало окончание эпохи дешевой нефти и газа. Они внесли свою лепту в усиление инфляции, в перебои с поставками и в угрожающую Западу рецессию. В бедных странах санкции привели к росту цен на топливо и продовольствие, а это создает угрозу благосостоянию населения и политической стабильности.



Экономические ограничительные меры всегда порождают нежелательные и непредусмотренные последствия, однако для США они стали излюбленным политическим инструментом.



Введенные по инициативе Вашингтона санкции против небольших и слабых в экономическом отношении стран, таких как Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Венесуэла, не заставили их изменить поведение. Но этот факт ни в коей мере не охладил стратегический пыл западных руководителей и не умерил их ожидания, когда они, поставив во главу угла санкции, начали всеохватывающую гибридную войну против России, которая обладает огромными запасами сырьевых ресурсов и самым большим в мире арсеналом ядерного оружия.



Чем больше размеры попавшей под санкции страны, чем больше у нее возможностей, и тем слабее устрашающий эффект от ограничений. Запад начинает понимать, что экономические меры против крупного и сильного государства чреваты существенными издержками для стран, которые их вводят, а также становятся благом для тех, кто отказывается их применять. Надо сказать, что санкции дали России неожиданную прибыль от экспорта дорогих энергоресурсов, и никакие ценовые ограничения не в силах существенно уменьшить эти доходы.



Сегодня все более очевидные недостатки санкционной политики в отношении России выводят на первый план ограниченность западной власти и влияния. Экономическая мощь перетекает на восток, и Запад нуждается в многочисленных зарубежных партнерах, чтобы показать силу своих решений. Но большая часть незападного мира отказалась присоединиться к санкционной кампании. И все ведущие демократии Глобального Юга, Израиль, а также страны Персидского залива не хотят занимать ни одну из сторон в конфликте между НАТО и Москвой.



Главный урок состоит в том, что президент Байден со своими угрозами подвергнуть Россию суровым экономическим карам не смог удержать Путина от проведения масштабной военной операции. А еще - что западные санкции почти никак не повлияли на военные усилия Кремля.



Но Запад игнорирует этот урок и требует все новых и новых карательных мер. Санкций против России становится все больше, а объемы смертоносной военной помощи Украине увеличиваются, как будто нет того предела, который мог бы удовлетворить стремление США расправиться с Кремлем и принять участие в конфликте.



Россия уже заняла пятую часть украинской территории, что на прошлой неделе признала директор национальной разведки Эврил Хэйнс (Avril D. Haines). А ведь это самая большая страна Европы, целиком находящаяся в ее пределах. Хэйнс не упомянула, что Москва сегодня контролирует богатые полезными ископаемыми промышленные регионы Украины, более 90% ее энергоресурсов (в том числе, все морские нефтяные месторождения), а также значительную часть портовой и судоходной инфраструктуры. Она также создала стратегически важный сухопутный мост в Крым и превратила Азовское море в свои внутренние воды.



Байден в марте преждевременно похвастался, что санкции "сокрушат российскую экономику", и что "рубль превратится в мусор". Но санкционная кампания против России оказалась малоэффективной, а путинская военная машина не намерена ослаблять свой натиск.



Одна из главных причин состоит в том, что у России по-прежнему крепкие финансы. Хотя западные страны заморозили активы российского Центробанка почти на 400 миллиардов долларов, а также не менее 240 миллиардов долларов из частных состояний, у Москвы сегодня примерно 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов. А рубль постоянно укрепляется по отношению к доллару, и его курс уже достиг рекордной за последние семь лет отметки.



Запад начинает, наконец, осознавать неприятную действительность. На смену заявлениям типа "Россия проигрывает" и "Путину не избежать поражения" приходят неприкрытые опасения, что несмотря на беспрецедентные санкции против Москвы и безудержные поставки оружия на Украину, российская армия в итоге установит постоянный контроль над значительной частью территорий Украины и недвусмысленно продемонстрирует, что ее действия приносят свои плоды.



Это, в свою очередь, может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань. Из-за такого поворота событий США и их союзница Япония могут оказаться втянутыми в конфликт, который по своим геополитическим последствиям, экономическому ущербу и людским потерям может стать намного серьезнее украинского. Как Путин четко и ясно излагал свои планы нападения на Украину, так и китайский руководитель Си Цзиньпин открыто говорит о силовом присоединении Тайваня. Такое развитие вобьет последний гвоздь в крышку гроба глобального превосходства Америки.



Неэффективность западных санкций против России придаст смелости Си с его экспансионистскими устремлениями. Он только что совершил круг почета в Гонконге, стремительно превратив один из самых свободных азиатских городов в репрессивное полицейское государство. Действуя по лекалам своей экспансионистской политики в Южно-Китайском море и в Гималаях, Си подмял под себя Гонконг, не понеся при этом никаких издержек на мировой арене.



Если санкции против России оказались неэффективными и не смогли заставить ее изменить свое поведение, то аналогичные ограничения против Китая принесут еще меньше результатов, ведь его экономика примерно в десять раз крупнее российской. Ущерб западным экономикам от санкций против Китая будет на порядок серьезнее того, к которому приводят антироссийские меры.



При этом экономические издержки Запада не очень-то мешают военным действиям России и не подталкивают Путина к переговорам. Это классический пример пословицы "Назло бабушке уши отморожу". Западные лидеры явно переоценили свои возможности. В то же время они недооценили стойкость и жизненные силы страны, которая на протяжении своей истории несла неисчислимые экономические и людские потери (в том числе, в годы Второй мировой войны), однако добивалась своих стратегических целей.



Часть экономического ущерба Запад причинил себе сам. В момент, когда усиливается дефицит поставок, Европа решила отказаться от дешевых российских энергоресурсов и переключиться на альтернативные источники снабжения. Это привело к стремительному росту цен на мировых рынках и к отчаянным попыткам найти новых поставщиков. Кроме того, началось дорогостоящее соперничество с бурно развивающимися экономиками Азии, которая стала крупнейшим в мире потребителем энергии.



Евросоюз согласовал график отказа от российской нефти и газа. Но Москва не намерена позволять ЕС диктовать ей условия и навязывать сроки отказа от российских поставок. В Европе цены на газ уже в шесть раз выше, чем год тому назад, а поскольку Россия может перекрыть Евросоюзу газовый вентиль в качестве контрмеры, это еще больше осложнит и без того безрадостную экономическую ситуацию на континенте.



В США резко растут цены на бензин, дизельное топливо и природный газ, что провоцирует безудержную инфляцию. Все это - следствие увеличения экспорта энергоресурсов, ведь американские добывающие компании стремятся нажиться на росте мировых цен, продавая свою продукцию тем, кто больше предложит. Денежный дождь, пролившийся на американских экспортеров нефти, газа и нефтепродуктов, оказался дорогостоящим для потребителей в США.



Между тем, во всем мире резко увеличиваются цены на продовольствие, и это создает угрозу голода в наиболее бедных странах. Москва заблокировала экспорт украинской сельскохозяйственной продукции, такой как подсолнечное масло, кукуруза и пшеница. Но для мира гораздо опаснее другое: вызванные санкциями перебои с поставками удобрений и пшеницы из России, которая по этому экспорту является мировым лидером.



Сталкиваясь с глобальным продовольственным и энергетическим кризисом, Запад рискует проиграть в международной войне нарративов.



По этой причине администрация Байдена, проводящая исключительно карательный курс по отношению к России, сегодня хочет написать "утешительные письма" транснациональным корпорациям, заверив их, что они не подвергнутся наказанию за импорт российских удобрений и зерна. Но такие заверения вряд ли успокоят западных импортеров, многие из которых начали отказываться от российских товаров, потому что из-за санкций им трудно оплачивать импорт.



Разыграв все козырные экономические карты, Байден со своим санкциями зашел в тупик, а экономические беды Америки и Европы только усиливаются.



Это навевает воспоминания о том, как принятый в 1930 году американский закон Смута-Хоули существенно повысил импортные пошлины и заставил другие страны нанести ответный удар. В результате усилилась Великая депрессия и возрос уровень политического экстремизма. А это помогло прийти к власти Адольфу Гитлеру. Сегодня опасность состоит в том, что вместо желанного экономического краха и смены режима в России западная санкционная кампания трансформирует глобальную геополитику, вызовет националистическую ответную реакцию в России и укрепит ось Россия-Китай. Источник - ИноСМИ

