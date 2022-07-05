Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Сануси Баркиндо

12:06 06.07.2022

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо скончался 5 июля в возрасте 63 лет. Об этом на следующий день сообщил в Twitter глава Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) Маллам Меле Кьяри.



Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 года, а также исполнял обязанности главы альянса в 2006 году.



В течение 15 лет Баркиндо также являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии.







Помимо этого он 23 года проработал в NNPC.